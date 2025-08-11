Prefeito no MA não paga professores e põe a culpa em tarifaço de Trump

Considerando ainda a possibilidade de queda da arrecadação federal e a diminuição nos valores dos repasses aos municípios, a municipalidade por prudência entendeu por adiar o pagamento do retroativo dos servidores até que melhore o cenário internacional, evitando o descumprimento do calendário do pagamento dos salários dos servidores públicos.

Prefeito Toca Serra

A justificativa revoltou o sindicato, que divulgou nota alegando que "os cofres da prefeitura estão vazios não por causa de sanções internacionais, mas por uma gestão que prioriza outros interesses em detrimento do bem-estar dos trabalhadores e da população".

"A falta de planejamento, a ausência de transparência e o desrespeito aos direitos trabalhistas são as verdadeiras razões por trás da crise financeira que a cidade enfrenta", diz o texto publicado no site sindical.

Documento enviado pelo prefeito de Pedro do Rosário (MA) Imagem: Reprodução

Segundo o vice-presidente da entidade, Ismael Meireles da Silva, os retroativos são referentes ainda ao ano de 2023. "São direitos dos servidores municipais adquiridos em nosso plano de cargos e carreiras, aprovado por meio da lei municipal de Pedro do Rosário", explica.

Ele cita que o pagamento foi acertado com o próprio prefeito em reunião no começo do ano, quando Toca Serra assegurou que iria pagar os valores na folha de julho. "Ele pagou apenas o salário. O retroativo de nossos direitos não foi pago", disse Ismael.