MA: Despejo ameaça 500 famílias em fazenda da Suzano, e cidade teme colapso

Moradores que vivem na fazenda Jurema, entre os municípios de Vila Nova dos Martírios e São Pedro da Água Branca (MA), estão ameaçados de despejo de suas casas da área onde relatam vivem há mais de 20 anos. O governo federal tenta agora negociar a compra da área com a empresa Suzano e assim evitar a saída de cerca de 500 famílias.

O cenário é de preocupação, já que a ação de reintegração de posse de ação de 2010 findou com ganho de causa da Suzano, que quer a liberação das terras. Após negociação, a Justiça determinou uma ordem de despejo, que chegou a ser marcada para o dia 15 de julho.

Um plano de operação chegou a ser feito pela PM (Polícia Militar), que iria usar 196 policiais, 44 veículos e um helicóptero. Entretanto, a decisão acabou sendo suspensa por 60 dias diante do impacto que a medida causaria não só às famílias, mas ao município de São Pedro da Água Branca —onde está a maioria dessas famílias camponesas.