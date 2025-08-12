Justiça suspende redes de Hytalo e manda se afastar de adolescentes
A Justiça da Paraíba concedeu hoje uma liminar suspendendo todos os perfis de redes sociais do influenciador Hytalo Santos. A decisão foi tomada a partir de pedido do MP-PB (Ministério Público da Paraíba), que entrou com uma ação civil pública ontem (11) na 2ª Vara de Bayeux contra a chamada adultização de adolescentes nas páginas dele.
Além disso, a Justiça determinou a interrupção da monetização das páginas, o afastamento imediato e a proibição de qualquer tipo de contato com os adolescentes que vivem com ele a partir de agora.
A defesa do influenciador paraibano ainda pode recorrer, por se tratar de decisão em primeira instância. A coluna tenta contato com os advogados de Hytalo.
O perfil dele acumulava mais de 12 milhões de seguidores e foi banido do Instagram —assim como do TikTok— na última sexta-feira (8). Ele também tem 7 milhões de inscritos no canal do YouTube, que segue no ar.
Os vídeos de Hytalo mostram adolescentes que se beijam, frequentam festas com consumo de bebidas alcoólicas e aparecem em danças sensuais. Ele foi denunciado no vídeo do também influenciador Felca, que apontou a adultização de crianças e adolescentes promovida pelo influenciador.
Segundo a promotora de Bayeux, Ana Maria França, a decisão de hoje atinge diretamente os quatro adolescentes que vivem com o influenciador. Eles devem ser levados para as famílias e, caso elas não estejam aptas para os receber, serão levados a uma casa de acolhimento.
Eles estavam sob uma guarda informal de Hytalo, que não tinha decisão judicial sobre isso. Os pais tinham autorizado essa permanência desses adolescentes, mas mesmo a pessoa autorizada ou emancipada [entre 16 e 18 anos] não deixa de ser sujeito de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Ana Maria França
Ana conta que a denúncia contra o influenciador foi feita ainda no final do ano passado, quando de moradores do condomínio onde ele tem casa em Bayeux afirmaram que, durante as gravações dos seus vídeos, crianças e adolescentes ficavam à noite acordadas "presenciando cenas de bebidas alcoólicas, algazarras"
"Havia diálogos não convencionais para crianças e adolescentes. Esse material também é objeto da ação civil pública que eu ingressei ontem", conta a promotora.
Nós começamos a coletar provas, dados, elementos e fazendo tudo com muito cuidado e critério porque envolvia pessoas em estado de vulnerabilidade, e nós não poderíamos vulnerabilizá-las ainda mais. Agora, criou-se uma ambiência positiva a partir do vídeo de Felka, pela comoção social criada a partir desse conteúdo, convergiu com as ações que o MP já vinha trabalhando. Agora a sociedade e as comunidades jurídica e legislativa estão voltando os olhos para uma necessidade do enquadramento legal para tipificar algumas condutas.
Ana Maria França
A Promotoria de João Pessoa também investiga Hytalo pela suposta exposição desses adolescentes em vídeos com conotação sexual. Nesse caso, depoimentos dos pais dos adolescentes estão sendo colhidos para apurar se foram omissos no dever de proteger os direitos dos menores.
Uma outra investigação contra o influencer está correndo na Polícia Civil, que abriu um inquérito policial para apurar as condutas do investigado na área criminal.
