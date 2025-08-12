Justiça suspende redes de Hytalo e manda se afastar de adolescentes

Ana conta que a denúncia contra o influenciador foi feita ainda no final do ano passado, quando de moradores do condomínio onde ele tem casa em Bayeux afirmaram que, durante as gravações dos seus vídeos, crianças e adolescentes ficavam à noite acordadas "presenciando cenas de bebidas alcoólicas, algazarras"

"Havia diálogos não convencionais para crianças e adolescentes. Esse material também é objeto da ação civil pública que eu ingressei ontem", conta a promotora.

Nós começamos a coletar provas, dados, elementos e fazendo tudo com muito cuidado e critério porque envolvia pessoas em estado de vulnerabilidade, e nós não poderíamos vulnerabilizá-las ainda mais. Agora, criou-se uma ambiência positiva a partir do vídeo de Felka, pela comoção social criada a partir desse conteúdo, convergiu com as ações que o MP já vinha trabalhando. Agora a sociedade e as comunidades jurídica e legislativa estão voltando os olhos para uma necessidade do enquadramento legal para tipificar algumas condutas.

Ana Maria França

A Promotoria de João Pessoa também investiga Hytalo pela suposta exposição desses adolescentes em vídeos com conotação sexual. Nesse caso, depoimentos dos pais dos adolescentes estão sendo colhidos para apurar se foram omissos no dever de proteger os direitos dos menores.

Uma outra investigação contra o influencer está correndo na Polícia Civil, que abriu um inquérito policial para apurar as condutas do investigado na área criminal.