Em 40 anos, Brasil perde áreas alagadas e úmidas do tamanho de Pernambuco
O Brasil perdeu 11,9% de suas áreas úmidas e alagadas nas últimas quatro décadas, o que aponta uma tendência de um país cada vez mais seco em praticamente todos os biomas. O total equivale a 100 mil km², área similar à do estado de Pernambuco.
Os dados referentes ao uso e ocupação do solo brasileiro entre 1985 e 2024 foram divulgados hoje pela rede MapBiomas. No início da série, as áreas úmidas ocupavam 9,9% do território nacional; no ano passado, o percentual caiu para 8,8%.
O MapBiomas é a uma rede de pesquisa formada por instituições, cientistas e ONGs e que produz mapas e dados sobre ocupação e uso do solo em todo o país.
Área úmidas e alagadas:
- 1985 - 840 mil km²
- 2024 - 740 mil km²
O estudo mapeia as seguintes categorias de áreas úmidas e alagadas:
- Mangue;
- Área pantanosa;
- Floresta alagável;
- Campo alagado;
- Apicum (terrenos alagadiços com alta concentração de sal);
- Corpos de água (rios, lagos, açudes, barragens, etc.).
"Temos dois fenômenos ao mesmo tempo: a conversão do uso da terra, para agropecuária especialmente, e os efeitos do clima, que têm mudado os padrões de chuva —o que é observado principalmente no Pantanal", diz Tasso Azevedo, coordenador do MapBiomas.
No período, houve uma conversão de 460 mil mil km² de áreas úmidas pela agropecuária, sendo a pastagem responsável pela perda de 330 mil km². O valor supera a perda total de 100 mil km², mas acaba sendo compensado por áreas alagadas criadas pelo homem —como os reservatórios (lagos, açudes, barragens), ou mesmo replantios de áreas úmidas.
Pantanal é o mais afetado
Entre os biomas, a Mata Atlântica foi a única que não perdeu áreas alagadas no período, enquanto a situação mais grave é a do Pantanal.
Um exemplo da situação grave do Pantanal pode ser visto restringindo a comparação apenas às áreas de corpos d'água (como rios, lagos etc.) dos últimos 40 anos:
- 1985 - 36 mil km²
- 2024 - 4,1 mil km² (perda de 88,5%)
"No Pantanal a gente percebeu uma redução acentuada nas últimas duas décadas, especialmente na última década. Temos alagamentos em área e períodos menores: se antes alagava por seis meses, hoje alaga entre dois ou três meses, em um espaço inferior", afirma Marcos Rosa, coordenador-técnico do MapBiomas.
Na Mata Atlântica, o estudo diz que o aumento não ocorreu por questões naturais, mas sim pela criação de reservatórios e hidrelétricas, principalmente a partir dos anos 2000.
A Amazônia, maior floresta úmida do mundo, sentiu em 2024 os impactos do segundo ano de seca severa. "Foi uma das piores secas já registradas, inclusive com recorde de queimada. Em regra, as queimadas estão associadas ao desmatamento, para limpeza de áreas, mas em 2024 vimos grandes extensões de florestas queimadas", afirma Marcos Rosa.
Áreas alagadas por bioma
Amazônia:
- 1985 - 616 mil km²
- 2024 - 589 mil km²
Cerrado:
- 1985 - 89 mil km²
- 2024 - 78 mil km²
Pantanal:
- 1985 - 72 mil km²
- 2024 - 9 mil km²
Mata Atlântica:
- 1985 - 33 mil km²
- 2024 - 36 mil km²
Pampa:
- 1985 - 21,8 mil lm²
- 2024 - 21,6 mil km²
Caatinga:
- 1985 - 10,8 mil km²
- 2024 - 10,1 mil km²
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.