Em 40 anos, Brasil perde áreas alagadas e úmidas do tamanho de Pernambuco

O Brasil perdeu 11,9% de suas áreas úmidas e alagadas nas últimas quatro décadas, o que aponta uma tendência de um país cada vez mais seco em praticamente todos os biomas. O total equivale a 100 mil km², área similar à do estado de Pernambuco.

Os dados referentes ao uso e ocupação do solo brasileiro entre 1985 e 2024 foram divulgados hoje pela rede MapBiomas. No início da série, as áreas úmidas ocupavam 9,9% do território nacional; no ano passado, o percentual caiu para 8,8%.

O MapBiomas é a uma rede de pesquisa formada por instituições, cientistas e ONGs e que produz mapas e dados sobre ocupação e uso do solo em todo o país.