Polícia investiga 12 advogados por 'compra' de decisões a servidor no Piauí
A Polícia Civil do Piauí cumpriu hoje 13 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a 12 advogados investigados por suspeita de "compra" de decisões judiciais. Eles se beneficiariam de um esquema operado por um ex-servidor do TJ-PI (Tribunal de Justiça do Piauí), que tinha senha de acesso e inseria dados fraudulentos no sistema processual.
Essa é a terceira fase da operação Usuário Zero, que teve a primeira ação em outubro de 2024. Hoje foram apreendidos veículos de luxo, celulares, computadores e mídias de armazenamento em quatro estados: além do Piauí, policiais foram a locais no Distrito Federal, no Maranhão e em Tocantins. Os bens sequestrados devem ser usados para ressarcir os danos, que estão ainda sendo apurados.
Segundo o diretor de Inteligência da Polícia Civil, delegado Yan Brayner, o ex-servidor conseguiu inserir dados em ao menos 30 processos. "No caso mais significativo, ele conseguiu uma decisão para um dono de posto de gasolina no valor de mais R$ 7 milhões", diz, citando que o caso foi o estopim para a descoberta do esquema.
O ex-servidor citado, que não teve o nome revelado, está preso desde a primeira fase da operação e tem cooperado com informações para as investigações. No caso específico da ação envolvendo o posto, o servidor contou que recebeu R$ 100 mil para operar a fraude.
"Esse servidor descobriu uma vulnerabilidade no sistema de processos judiciais eletrônicos, que lhe permitia inserir minutas fraudulentas para serem assinadas por magistrados. Após a identificação dessa vulnerabilidade, ele começou a oferecer, por meio de um intermediário, esse tipo de serviço", explica.
Para ter acesso ao sistema, o servidor tinha um token (identidade digital certificada) do desembargador José James Gomes Pereira. O magistrado está sendo investigado no âmbito do STJ por conta do foro de prerrogativa de função, já que na operação foi achado um computador com um dossiê sobre supostas irregularidades —que ele nega veementemente.
Veículos eram alvos preferenciais
Entre os processos que o servidor inseriu dados falsos estão casos de família, contra uma prova de concurso público e a revogação de mandados de busca e apreensão de veículos com débito. "Ele oferecia todo tipo de 'serviço'. No caso do concurso, ele entrou com um recurso para anular questões de uma seleção que ele mesmo fez, mas mesmo assim não conseguiu passar da primeira fase", conta.
Entretanto, a maioria dos processos era referente a veículos que tinham débitos.
No caso, o indivíduo comprava e deixava de pagar o financiamento, feito na modalidade leasing. O banco então representava pela busca e apreensão do veículo, e o servidor, após a decisão da apreensão, fazia uma agravo de instrumento e uma minuta fraudulenta suspendendo o mandado; e o juiz assinava acreditando que tinha sido feito por um assessor vinculado.
Yan Brayner
Segundo as investigações, as fraudes eram feitas em varas cíveis diferentes, de acordo com a necessidade do "cliente". O esquema operou por cerca de 12 meses entre os anos de 2023 e 2024.
Auditoria
Após perceber o caso suspeito, o TJ-PI fez uma auditoria em todos os processos em que houve a inserção ou mesmo a tentativa de minutas fraudulentas no sistema.
A partir daí, diz o delegado, foi identificado um padrão de atuação do grupo criminoso. "Repetia-se a mesma tramitação processual, o mesmo tipo de ação e também as mesmas partes e advogados beneficiados por essas decisões judiciais fraudulentas", explica Yan.
Ele conseguia alterar o cadastro de servidores. Ele criava uma e-mail falso, ia até o cadastro do servidor e colocava esse e-mail no lugar do original. Depois, ele pedia a recuperação da senha, acessava o sistema, e depois voltava ao sistema para colocar o e-mail correto.
Yan Brayner
