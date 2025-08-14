Cubanos ocupam hoje só 10% das vagas do Mais Médicos, programa alvo dos EUA
Os profissionais cubanos estão ocupando hoje apenas 10% das vagas do programa Mais Médicos, que ontem foi alvo de ataques do governo dos EUA com a suspensão de visto de autoridades brasileiras.
Segundo o painel de monitoramento do programa, são 26.414 profissionais ativos pelo país, sendo 2.659 deles cubanos. Esse percentual já foi superior a 60% na década passada.
Dos profissionais cubanos, nem todos são intercambistas: 1.064 deles são médicos que passaram pela prova do Revalida, ou seja, conseguiram o registro no CRM (Conselho Regional de Medicina) no Brasil. Os outros 1.593 são intercambistas e só vêm ao país para ocupar vagas não preenchidas por brasileiros —com diplomas do exterior revalidados ou não.
Onde estão os cubanos hoje:
- 883 no Sudeste
- 643 no Nordeste
- 640 no Sul
- 382 no Norte
- 111 no Centro-Oeste
O programa, segundo o Ministério da Saúde, está presente em 4,7 mil municípios do país. Os profissionais estrangeiros estão apenas na terceira escala de contratações:
- Prioridade 1: médicos com CRM;
- Prioridade 2: médicos brasileiros formados em outros países, mas sem revalidação de diploma;
- Prioridade 3: médicos estrangeiros com cursos de formação em seus países.
Para o caso de médicos sem revalidação de diploma, é permitido apenas trabalhar em unidades básicas de saúde da rede pública e em municípios previamente indicados.
Países estrangeiros com mais profissionais no Mais Médicos:
- Cuba - 2.659
- Bolívia - 188
- Venezuela - 82
- Paraguai - 55
- Peru - 42
Sobre o programa
O programa Mais Médicos foi lançado em junho de 2013 pela então presidente Dilma Rousseff com o objetivo de atender a municípios com dificuldade na contratação e fixação de profissionais.
Os primeiros cubanos chegaram ao Brasil em agosto de 2013, em uma parceria com a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde). Eles vieram ocupar as vagas que eram rejeitadas por médicos brasileiros, especialmente em regiões de alta vulnerabilidade social, como o semiárido e a Amazônia.
O modelo do programa gerou duras críticas já que o pagamento aos profissionais (R$ 10 mil para cada um à época) era feito diretamente ao governo cubano, que transferia apenas parte aos médicos que atuavam no Brasil.
Em dezembro de 2014, o programa chegou a ter 11,2 mil cubanos atuando no país, o que representava 62% dos 18 mil que estavam espalhados pelo Brasil.
A vinda de cubanos foi interrompida em 2018 após Cuba se retirar do acordo após a eleição e os ataques ao país do então presidente brasileiro Jair Bolsonaro.
O presidente Lula, ao vencer em 2022, anunciou o interesse em trazer os cubanos de volta.
Em 27 de janeiro de 2023, o TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) determinou a recontratação de 1.789 médicos cubanos que haviam atuado no 20º ciclo do programa, ato que marcou o início efetivo do retorno dos médicos do país caribenho ao Brasil.
Em março de 2023, Lula e a então ministra da Saúde, Nísia Teixeira, lançaram o novo ciclo do programa, com foco voltado à contratação de brasileiros para atender às cidades mais vulneráveis. O novo programa também ampliou o direito aos médicos brasileiros.
