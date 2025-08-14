Cubanos ocupam hoje só 10% das vagas do Mais Médicos, programa alvo dos EUA

Os profissionais cubanos estão ocupando hoje apenas 10% das vagas do programa Mais Médicos, que ontem foi alvo de ataques do governo dos EUA com a suspensão de visto de autoridades brasileiras.

Segundo o painel de monitoramento do programa, são 26.414 profissionais ativos pelo país, sendo 2.659 deles cubanos. Esse percentual já foi superior a 60% na década passada.

Dos profissionais cubanos, nem todos são intercambistas: 1.064 deles são médicos que passaram pela prova do Revalida, ou seja, conseguiram o registro no CRM (Conselho Regional de Medicina) no Brasil. Os outros 1.593 são intercambistas e só vêm ao país para ocupar vagas não preenchidas por brasileiros —com diplomas do exterior revalidados ou não.