Justiça bloqueia R$ 220 mi de Aracaju até 'devolver' área à cidade vizinha

Carlos Madeiro
Colunista do UOL
Área circulada em azul mostra território de São Cristóvão (SE) se chocando ao território de Aracaju
Área circulada em azul mostra território de São Cristóvão (SE) se chocando ao território de Aracaju Imagem: Reprodução

A Justiça Federal de Sergipe determinou um bloqueio de R$ 220 milhões do repasse que seria destinado ao município de Aracaju referente à concessão feita pelo estado dos serviços de água e esgoto. A decisão é mais um capítulo que envolve a disputa com o município vizinho de São Cristóvão, que conseguiu na Justiça retomar uma área de cerca de 20 km² (ou 11,4% do seu território), mas que ainda está sob posse da capital sergipana.

O bloqueio foi efetivado no último dia 29 a pedido da Prefeitura de São Cristóvão, que alega que como o cálculo do repasse leva em conta a população de cada município, logo, o recurso não poderia ser dado Aracaju antes de o IBGE fazer a recontagem populacional do novo território que será reanexado por São Cristóvão.

Antes do trabalho do IBGE, o governo do estado tem de fazer uma atualização dos limites da área, com base na decisão. O cronograma para trabalhos deve ir até abril de 2026 e é dividido em três fases:

  • Inventário de documentação legal e cartográfica (previsto até outubro)
  • Trabalho de campo (previsto até janeiro de 2026)
  • Consolidação dos resultados de campo (previsto até abril de 2026)

Segundo estimativa inicial da capital sergipana, com a decisão da Justiça, 30 mil pessoas (cerca de 5% da população) devem deixar de ser moradores de Aracaju para serem de São Cristóvão.

Para tentar evitar a perda, o município de Aracaju tem um último recurso: uma ação rescisória impetrada no TRF-5 (Tribunal Regional Federal da 5ª Região), um tipo de apelo para mudar uma decisão já transitada em julgada e que só é concedido em casos excepcionalíssimos.

Segundo a Prefeitura de São Cristóvão, a área "tomada" por Aracaju a partir de 1989 poderia ser o dobro da informada por Aracaju no processo, chegando a 39 km². A definição exata será feita após estudo de limites do governo do estado, que deve durar pelo menos oito meses (leia mais abaixo).

Documento da prefeitura de Aracaju cita 20,78 km² de área em disputa
Documento da prefeitura de Aracaju cita 20,78 km² de área em disputa Imagem: Reprodução

Parte do repasse feito

O serviço de saneamento no estado, que era feito pela Deso (Companhia de Saneamento de Sergipe), foi vendido para uma empresa para os próximos 30 anos por um valor de R$ 2,5 bilhões. Esse montante, que ainda está sendo pago, será dividido da seguinte forma:

  • 44,5% para o estado;
  • 44,5% para os municípios, de acordo com a proporção da população;
  • 10% para a Deso;
  • 1% para a Desenvolve )Agência Sergipe de Desenvolvimento).

"Em razão da necessidade da observância e cumprimento das decisões judiciais, especialmente aquelas proferidas em recursos extraordinários, além da presença de risco de graves prejuízos ao município exequente, impõe-se o deferimento do pedido do Município de São Cristóvão", afirmou, em sua decisão, o juiz Edmilson da Silva Pimenta, da 4ª Vara Federal de Sergipe.

Em nota, a PGM (Procuradoria-Geral do Município) de Aracaju afirmou que, na última sexta-feira (8), o governo de Sergipe comunicou à Justiça que metade do valor (cerca de R$ 100 milhões) já foi depositada diretamente na conta do município, e que a outra metade só será repassada em 2026".

O órgão cita que aguarda saber se pode usar o dinheiro. "O magistrado avaliará a situação antes de decidir sobre possíveis ajustes ou a manutenção da medida. Até a nova decisão judicial, a Prefeitura de Aracaju aguarda os próximos desdobramentos do processo", diz.

Já o procurador-geral de São Cristóvão, Robson Almeida, explica que o pedido foi feito quando o valor da primeira parcela ainda estava pendente. "Demorou um pouco por conta da tramitação, mas a decisão vale sobre o saldo a ser liquidado, de pouco mais de R$ 100 milhões: o estado irá bloquear quando a empresa fizer o pagamento. É um valor suficiente para nós", diz.

Orla pôr do sol, em Aracaju, mas que pode virar área de São Cristóvão
Orla pôr do sol, em Aracaju, mas que pode virar área de São Cristóvão Imagem: Lícia Menezes/Prefeitura de Aracaju
Aracaju tenta último recurso

Apesar do trânsito em julgado, a PGM de Aracaju entrou com uma ação rescisória no TRF-5 para reabrir a discussão sobre os limites na chamada zona de expansão.

Aracaju argumenta que, em processos anteriores, "não foi analisada uma questão fundamental, a situação fática consolidada e o pertencimento da população que vive na região, a qual se identifica como aracajuana". "O órgão solicita que esse ponto seja apreciado pelo tribunal", diz a PGM.

Outro aspecto que Aracaju questiona é que o estado "não possui atualmente uma definição precisa dos marcos geográficos da área, o que torna necessária a realização de estudos técnicos para estabelecer os limites exatos".

Robson Almeida refuta a ideia e vê a causa como encerrada.

"Os argumentos lançados na ação rescisória, na essência, são os mesmos utilizados pelo município de Aracaju quando da impugnação ao cumprimento de sentença, e que foram repelidos pelo juízo da 3ª Vara Federal. Não tem fundamento, não se enquadra em nenhuma das hipóteses que a lei autoriza rescindir uma sentença transitada em julgado", alega.

Vista aérea de São Cristóvão (SE)
Vista aérea de São Cristóvão (SE) Imagem: Prefeitura de São Cristóvão

Entenda o litígio

A decisão que devolveu a área atendeu a um pedido da Prefeitura de São Cristóvão feito em dezembro de 2010. O alvo da ação foi o IBGE, questionando a área usada apra o Censo daquele ano —por isso ela tramita na Justiça Federal.

O debate jurídico sobre esses limites remonta ainda aos anos 1990, quando empresas e moradores da área em litígio foram à Justiça para continuarem pagando tributos, como o IPTU, a São Cristóvão, e não a Aracaju. Para isso, alegaram os limites de uma lei de 1954.

O cerne da questão é que os limites dos dois municípios foram alterados primeiro pela Constituição de Sergipe, de 1989; e depois pela Emenda Constitucional 16, de 30 de junho de 1999, que incluiu novas áreas. Essas duas delimitações foram consideradas nulas pelo TJ-SE (Tribunal de Justiça de Sergipe) e STF.

Na ação, o município de São Cristóvão defendeu que a mudança da lei foi inconstitucional, já que foi feita sem lei complementar e sem consulta à população. Em 1954, a lei estipulava que o limite das cidades seria uma linha reta da foz do rio Vaza-Barris até o bairro Jabotiana, no norte do município, ou seja, mais ao leste do que os limites definidos hoje pelo IBGE.

Foz do rio Vaza-Barris (SE)
Foz do rio Vaza-Barris (SE) Imagem: Reprodução/Agência Senado

A Prefeitura de Aracaju retrucou e alegou que, em 1954, a delimitação não contava com as modernas técnicas de georreferenciamento" e citou que uma mudança de pessoas para outra cidade feria o "sentimento de pertencimento" e traria grave dano à coletividade.

A Justiça, porém, deu ganho de causa em primeira instância ainda em 2012 para São Cristóvão, mas o debate do caso seguiu em instâncias superiores, até que o juiz federal mandou ano passado se cumprir a sentença.

Áreas que mudarão

Com a determinação, prédios e logradouros públicos devem mudar de cidade. A área inclui condomínios de luxo e uma parte mais desabitada da orla da capital sergipana, também conhecida pela visitação turística, como as praias do Mosqueiro e do Viral, consideradas estratégicas por serem a zona de expansão da cidade.

O que será cedido a São Cristóvão, segundo a Prefeitura de Aracaju:

  • Construções com matrícula na área - 6.727
  • Arrecadação anual de IPTU (base 2023) - R$ 5.219.180,02
  • Escolas - 14 (6.405 alunos)
  • Postos de saúde - 3 (32.837 pacientes cadastrados)
  • Pontos de iluminação pública - 3.334
  • Vias pavimentadas - 31 km
  • Áreas de risco - 6 (5 a deslizamento de terra e 1 a inundação)
Escola Municipal Laonte Gama da Silva: erguida há 28 anos, ela fica em área de litígio e está hoje sob domínio de Aracaju
Escola Municipal Laonte Gama da Silva: erguida há 28 anos, ela fica em área de litígio e está hoje sob domínio de Aracaju Imagem: Isley Santos/Semed Aracaju

