Justiça bloqueia R$ 220 mi de Aracaju até 'devolver' área à cidade vizinha
A Justiça Federal de Sergipe determinou um bloqueio de R$ 220 milhões do repasse que seria destinado ao município de Aracaju referente à concessão feita pelo estado dos serviços de água e esgoto. A decisão é mais um capítulo que envolve a disputa com o município vizinho de São Cristóvão, que conseguiu na Justiça retomar uma área de cerca de 20 km² (ou 11,4% do seu território), mas que ainda está sob posse da capital sergipana.
O bloqueio foi efetivado no último dia 29 a pedido da Prefeitura de São Cristóvão, que alega que como o cálculo do repasse leva em conta a população de cada município, logo, o recurso não poderia ser dado Aracaju antes de o IBGE fazer a recontagem populacional do novo território que será reanexado por São Cristóvão.
Antes do trabalho do IBGE, o governo do estado tem de fazer uma atualização dos limites da área, com base na decisão. O cronograma para trabalhos deve ir até abril de 2026 e é dividido em três fases:
- Inventário de documentação legal e cartográfica (previsto até outubro)
- Trabalho de campo (previsto até janeiro de 2026)
- Consolidação dos resultados de campo (previsto até abril de 2026)
Segundo estimativa inicial da capital sergipana, com a decisão da Justiça, 30 mil pessoas (cerca de 5% da população) devem deixar de ser moradores de Aracaju para serem de São Cristóvão.
Para tentar evitar a perda, o município de Aracaju tem um último recurso: uma ação rescisória impetrada no TRF-5 (Tribunal Regional Federal da 5ª Região), um tipo de apelo para mudar uma decisão já transitada em julgada e que só é concedido em casos excepcionalíssimos.
Segundo a Prefeitura de São Cristóvão, a área "tomada" por Aracaju a partir de 1989 poderia ser o dobro da informada por Aracaju no processo, chegando a 39 km². A definição exata será feita após estudo de limites do governo do estado, que deve durar pelo menos oito meses (leia mais abaixo).
Parte do repasse feito
O serviço de saneamento no estado, que era feito pela Deso (Companhia de Saneamento de Sergipe), foi vendido para uma empresa para os próximos 30 anos por um valor de R$ 2,5 bilhões. Esse montante, que ainda está sendo pago, será dividido da seguinte forma:
- 44,5% para o estado;
- 44,5% para os municípios, de acordo com a proporção da população;
- 10% para a Deso;
- 1% para a Desenvolve )Agência Sergipe de Desenvolvimento).
"Em razão da necessidade da observância e cumprimento das decisões judiciais, especialmente aquelas proferidas em recursos extraordinários, além da presença de risco de graves prejuízos ao município exequente, impõe-se o deferimento do pedido do Município de São Cristóvão", afirmou, em sua decisão, o juiz Edmilson da Silva Pimenta, da 4ª Vara Federal de Sergipe.
Em nota, a PGM (Procuradoria-Geral do Município) de Aracaju afirmou que, na última sexta-feira (8), o governo de Sergipe comunicou à Justiça que metade do valor (cerca de R$ 100 milhões) já foi depositada diretamente na conta do município, e que a outra metade só será repassada em 2026".
O órgão cita que aguarda saber se pode usar o dinheiro. "O magistrado avaliará a situação antes de decidir sobre possíveis ajustes ou a manutenção da medida. Até a nova decisão judicial, a Prefeitura de Aracaju aguarda os próximos desdobramentos do processo", diz.
Já o procurador-geral de São Cristóvão, Robson Almeida, explica que o pedido foi feito quando o valor da primeira parcela ainda estava pendente. "Demorou um pouco por conta da tramitação, mas a decisão vale sobre o saldo a ser liquidado, de pouco mais de R$ 100 milhões: o estado irá bloquear quando a empresa fizer o pagamento. É um valor suficiente para nós", diz.
Aracaju tenta último recurso
Apesar do trânsito em julgado, a PGM de Aracaju entrou com uma ação rescisória no TRF-5 para reabrir a discussão sobre os limites na chamada zona de expansão.
Aracaju argumenta que, em processos anteriores, "não foi analisada uma questão fundamental, a situação fática consolidada e o pertencimento da população que vive na região, a qual se identifica como aracajuana". "O órgão solicita que esse ponto seja apreciado pelo tribunal", diz a PGM.
Outro aspecto que Aracaju questiona é que o estado "não possui atualmente uma definição precisa dos marcos geográficos da área, o que torna necessária a realização de estudos técnicos para estabelecer os limites exatos".
Robson Almeida refuta a ideia e vê a causa como encerrada.
"Os argumentos lançados na ação rescisória, na essência, são os mesmos utilizados pelo município de Aracaju quando da impugnação ao cumprimento de sentença, e que foram repelidos pelo juízo da 3ª Vara Federal. Não tem fundamento, não se enquadra em nenhuma das hipóteses que a lei autoriza rescindir uma sentença transitada em julgado", alega.
Entenda o litígio
A decisão que devolveu a área atendeu a um pedido da Prefeitura de São Cristóvão feito em dezembro de 2010. O alvo da ação foi o IBGE, questionando a área usada apra o Censo daquele ano —por isso ela tramita na Justiça Federal.
O debate jurídico sobre esses limites remonta ainda aos anos 1990, quando empresas e moradores da área em litígio foram à Justiça para continuarem pagando tributos, como o IPTU, a São Cristóvão, e não a Aracaju. Para isso, alegaram os limites de uma lei de 1954.
O cerne da questão é que os limites dos dois municípios foram alterados primeiro pela Constituição de Sergipe, de 1989; e depois pela Emenda Constitucional 16, de 30 de junho de 1999, que incluiu novas áreas. Essas duas delimitações foram consideradas nulas pelo TJ-SE (Tribunal de Justiça de Sergipe) e STF.
Na ação, o município de São Cristóvão defendeu que a mudança da lei foi inconstitucional, já que foi feita sem lei complementar e sem consulta à população. Em 1954, a lei estipulava que o limite das cidades seria uma linha reta da foz do rio Vaza-Barris até o bairro Jabotiana, no norte do município, ou seja, mais ao leste do que os limites definidos hoje pelo IBGE.
A Prefeitura de Aracaju retrucou e alegou que, em 1954, a delimitação não contava com as modernas técnicas de georreferenciamento" e citou que uma mudança de pessoas para outra cidade feria o "sentimento de pertencimento" e traria grave dano à coletividade.
A Justiça, porém, deu ganho de causa em primeira instância ainda em 2012 para São Cristóvão, mas o debate do caso seguiu em instâncias superiores, até que o juiz federal mandou ano passado se cumprir a sentença.
Áreas que mudarão
Com a determinação, prédios e logradouros públicos devem mudar de cidade. A área inclui condomínios de luxo e uma parte mais desabitada da orla da capital sergipana, também conhecida pela visitação turística, como as praias do Mosqueiro e do Viral, consideradas estratégicas por serem a zona de expansão da cidade.
O que será cedido a São Cristóvão, segundo a Prefeitura de Aracaju:
- Construções com matrícula na área - 6.727
- Arrecadação anual de IPTU (base 2023) - R$ 5.219.180,02
- Escolas - 14 (6.405 alunos)
- Postos de saúde - 3 (32.837 pacientes cadastrados)
- Pontos de iluminação pública - 3.334
- Vias pavimentadas - 31 km
- Áreas de risco - 6 (5 a deslizamento de terra e 1 a inundação)
