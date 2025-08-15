AL: Vítimas citam dívida de R$ 30 bi e pedem que Cade vete venda da Braskem
A Associação dos Empreendedores e Vítimas da Mineração em Maceió enviou uma manifestação ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), na segunda-feira (12), solicitando que o órgão federal vete a venda da parte da Braskem pertencente à Novonor (antiga Odebrecht), que é a maior acionista e controladora da empresa.
A mineração de salgema do subsolo entre a década de 1970 e 2019 foi a responsável pelo afundamento de solo em cinco bairros maceioenses. A Braskem, que operava essas minas, responde a diversas ações na Justiça de Alagoas e da Holanda pelo prejuízo gerado a mais de 60 mil pessoas, entre moradores e empresários expulsos da hoje zona de exclusão.
O passivo com as vítimas, diz a ação, é estimado em pelo menos R$ 30 bilhões.
A manifestação foi entregue ao Cade dentro do processo que busca a autorização do órgão para venda das ações da Novonor à Petroquímica Verde, uma empresa do fundo de investimento do empresário Nelson Tanure.
Entretanto, a associação cita que, antes de se concretizar a venda, é necessário atender às demandas das vítimas do "maior crime ambiental urbano em curso no mundo".
Procurada pela coluna, a Novonor informou que não iria comentar a manifestação. Já a Petroquímica Verde não está comentando sobre as negociações.
O que se alega
Segundo o relatório da associação, as condicionantes impostas pelo Cade para a aprovação do negócio são "manifestamente insuficientes" para proteger "a ordem econômica, a livre concorrência e o interesse público".
Foram feitas pelo Cade três exigências:
- Respeito ao direito de preferência da Petrobras;
- Consenso com os bancos credores sobre as garantias
- Resoluções do passivo ambiental em Maceió.
A associação afirma que o passivo não se limita a questões ambientais, mas também danos "econômicos, sociais, urbanísticos, cíveis e criminais". "[A venda é um] porta aberta para a evasão de responsabilidades", diz.
Como argumento principal, eles falam dos valores pagos às vítimas. No caso do acordo coletivo firmado com órgãos públicos em Alagoas, a Braskem aceitou apenas pagar uma quantia fixa de R$ 40 mil por família expulsa de casa (além do dano material pago em valores calculados sobre os imóveis), independente da quantidade de moradores ou de fatores associados.
Para questionar esse valor, a associação usa como parâmetro as metodologias adotadas pela CIDH (Corte Interamericana de Direitos Humanos) e em estudos de instituições como a Organização Cáritas e a FGV (Fundação Getúlio Vargas).
"Tais estudos estabelecem matrizes de danos para casos de remoção forçada, definindo que vítimas diretas devem receber entre U$ 40 mil (R$ 216 mil) e U$ 80 mil (R$ 432 mil)", diz.
Com base nisso, eles fazem o seguinte cálculo de valores a serem pagos:
- Moradores dentro do mapa de risco: R$ 13,95 bilhões para 58.136 pessoas.
- Negócios aniquilados: Pelo menos R$ 1 bilhão para 6.181 negócios.
- Empresários, trabalhadores e familiares impactados: R$ 15,13 bilhões para 63.046 pessoas.
O cálculo do dano moral mínimo devido pela Braskem apenas às vítimas diretas. É imperativo ressaltar, ainda, que esta cifra de R$ 30 bilhões é conservadora. Ela não contabiliza os danos ambientais, os prejuízos à mobilidade urbana, nem a destruição do patrimônio público e do patrimônio histórico material e imaterial.
Manifestação enviada ao Cade
Além das vítimas diretamente expulsas de casa, a Braskem é alvo de uma ação da Defensoria Pública do Estado que cobra os prejuízos da desvalorização de 22 mil imóveis no entorno da área. Nesse caso, é estimado um débito de mais R$ 4 bilhões.
Porque querem o veto
Com base nesses dados, a preocupação levantada na manifestação está na "dimensão real, subdimensionada e ainda irresolvida" do passivo da Braskem.
Para as vítimas, aprovar a venda nessa situação, sem condicionantes estruturais e específicas, criará um "perigoso precedente que premia a conduta ilícita", introduzindo "risco sistêmico inaceitável no mercado".
Por fim, o documento ainda cita que a responsabilidade da Braskem está sendo investigada também na esfera criminal. A PF (Polícia Federal) já concluiu inquérito, indiciando formalmente a empresa 30 vezes, além de apontar indícios contra representantes e autoridades por crimes como poluição qualificada e usurpação de patrimônio da União.
Nesse contexto, a pressa em alienar o controle acionário da Braskem antes da conclusão da Ação Penal pode (e deve) ser interpretada como uma manobra estratégica para transferir o ativo e diluir a responsabilidade dos atuais controladores (Novonor) e de seus executivos perante uma condenação criminal.
Manifestação enviada ao Cade
Uma ação penal também movida pela associação contra Braskem, ANM (Agência Nacional de Mineração), BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e IMA (Instituto do Meio Ambiente de Alagoas), que se encontra no STJ e STF em fase de recurso.
O caso está agora sob análise do MPF (Ministério Público Federal), que vai decidir se faz ou não a denúncia contra a empresa e as pessoas que teriam sido responsáveis.
