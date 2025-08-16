Condomínio cobra R$ 104 mil de multas a Hytalo Santos: 'Zomba das regras'
A associação de moradores do condomínio de luxo onde morava Hytalo Santos, em Bayeux (na Grande João Pessoa), está processando o influenciador para exigir o pagamento de 13 multas aplicadas por descumprimento de normas de trânsito. O valor cobrado, atualizado de juros e multas, é de R$ 104.990,03, já somando os honorários dos advogados.
A ação, que corre na 2ª Vara Mista de Bayeux e foi iniciada em fevereiro, alega que Hytalo e convidados violaram repetidamente o estatuto social e o código de ética do loteamento com a condução de motos sem capacete, na contramão e sem colocar as mãos no guidão.
Essa mesma associação ainda tem três outras ações em que cobram o pagamento de taxas atrasadas do condomínio, que tem 580 lotes, cada um com 420 m² em média. Segundo apurou a coluna, Hytalo saiu do condomínio e foi morar em João Pessoa. O influenciador foi preso nesta sexta-feira para evitar a obstrução da investigação por exploração sexual juvenil.
Em sua defesa, o influenciador contesta as multas e tenta anular a cobrança por falta de provas, de direito à ampla defesa e por considerar o valor cobrado "absurdo". (Leia mais abaixo).
Os casos
As multas foram registradas nos dias 13 e 20 de abril do ano passado. Os valores finais levaram em conta a quantidade de pessoas flagradas e as infrações. Elas somaram, à época, R$ 28.240 e R$ 48.008, respectivamente.
"Tal comportamento, além de configurar infração gravíssima à segurança e à moralidade do ambiente residencial, demonstra desprezo absoluto pelas normas de convivência coletiva", afirma.
Os valores altos das multas são justificados, além da soma de infrações, pela reincidência de casos. No condomínio, as penalidades são aplicadas com base no salário mínimo (de R$ 1.412,00 à época das infrações):
- 1ª Infração - 2 salários mínimos (R$ 2.824)
- 1ª reincidência - 2 + 1/4 salários mínimos (3.177)
- 2ª reincidência - 4 salários mínimos (5.648)
- 3ª reincidência - 6 salários mínimos (8.472)
O condomínio ainda apresentou vídeo mostrando Hytalo afirmando se recusar a receber as notificações e debochando publicamente das normas do local.
O promovido, além de recusar formalmente o recebimento das notificações (conforme comprovado pela assinatura de duas testemunhas, procedimento respaldado pela boa técnica administrativa), PUBLICOU VÍDEOS EM SUA CONTA DO INSTAGRAM, nos quais não apenas confirma as condutas irregulares praticadas por ele e por seus convidados, como também as ostenta de forma irônica, zombando das regras internas da associação.
Manifestação do condomínio
Na ação, os advogados do condomínio colocam o vídeo em que o influenciador fala sobre o tema.
Aí disseram também que quando foram me notificar... porque eu não assino nenhuma notificação, todo mundo já sabe, eu gravo no Stories, não é novidade não, amor, nem para ninguém que vocês vão entregar notificação, nem para mim nem para meus encarregados não, aí eu não assino?
Trecho de vídeo de Hytalo no Instagram
Valor absurdo, diz defesa
Em sua defesa, Hytalo pediu que a Justiça declare a nulidade das multas, alegando:
- Inépcia (falta de requisitos legais) do pedido;
- Ausência do direito ao contraditório;
- Falta de comprovação da validade e publicidade do código de ética;
- Desproporcionalidade dos valores cobrados.
Em outras palavras, verifica-se que a petição inicial está absolutamente desprovida de documentos que comprovem, de forma inequívoca, a suposta prática de condutas ilícitas atribuídas à parte promovida.
Defesa de Hytalo
Ele afirma que as acusações foram feitas "genericamente" e questiona a fórmula adotada para que se tenha alcançado o valor das multas —chamando o total de "absurdo". "O valor supostamente devido extrapolou os limites impostos pela legislação vigente"
[O condomínio] deixou de instaurar o devido procedimento administrativo em assembleia para apurar a suposta conduta ilícita, independentemente do recebimento da notificação por esta, a fim de assegurar-lhe o direito à apresentação de defesa. A parte Promovida foi surpreendida com a multa sem que lhe fosse dada a oportunidade de contestar ou apresentar sua versão dos fatos em assembleia.
Defesa de Hytalo
Na contestação à Justiça, o condomínio alegou que Hytalo foi "notificado por escrito quanto às infrações cometidas, sendo oportunizado a apresentar defesa no âmbito administrativo, o que, por escolha própria, deixou de fazer".
As notificações foram devidamente expedidas, com detalhamento preciso dos fatos imputados, data, local e fundamentação normativa, nessas comunicações foi expressamente garantida a possibilidade de apresentação de defesa administrativa ou pedido de revisão da penalidade. Como visto, as notificações apresentam exaustivamente cada infração cometida, com o dispositivo violado, a base de cálculo, a indicação de reincidência, bem como a indicação da quantidade de infratores.
Manifestação do condomínio
Festas com som alto
A ação ainda traz outros elementos que apontam que Hytalo já tinha um histórico de desrespeitar condôminos com festas com som alto, e cita ocorrências na madrugada de dois dias de 2024.
- 3:07 do dia 21 de janeiro de 2024 - morador reclama via WhatsApp sobre o som alto. Um segurança foi ao local e notificou Hytalo.
- 5:07 do dia 21 de janeiro de 2024 - morador volta a reclamar que o som foi aumentado, e a segurança volta ao local.
- Entre 5 e 6 de fevereiro de 2024 (sem horário específico) - Morador liga para a portaria informando que o som estava alto, e um segurança é enviado ao local para resolver o problema.
