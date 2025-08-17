Ciro vai para o PSDB, diz presidente no CE: 'Bolsonarista quer votar nele'
O presidente do PSDB no Ceará, Ozires Pontes, afirmou que a ida de Ciro Gomes (PDT-CE) para o partido está confirmada e faltam apenas detalhes para a data e local do ato de filiação. Ele aposta que Ciro será o candidato da oposição ao governador Elmano de Freitas (PT) em 2026, contando com apoio bolsonarista.
"A gente já vem conversando há um tempo, e nossa conversa sempre foi a de ele disputar o governo do estado. No começo, ele estava resistente, dizia que não estava mais pretendendo disputar eleição. Mas hoje ele vê os números, nos escuta e não nega [a possibilidade]", diz Ozires, que é prefeito da pequena Massapê, de 38 mil habitantes, e um novato na política —é o seu primeiro cargo eletivo.
Além dele, o PSDB só tem um prefeito no Ceará: Carlos Roberto Costa Filho, de Iguatu, que teve o mandato cassado em 11 de julho pela Justiça Eleitoral, mas recorre da decisão ainda no cargo.
Ciro já foi filiado ao PSDB entre 1990 e 1996, período em que foi governador do Ceará (eleito pelo PDS, trocou de partido pouco depois de assumir) e ministro da Fazenda no governo Itamar Franco no período de implantação do Plano Real. Ele deixou o PSDB em 1996 para se filiar ao PPS (hoje Cidadania), depois foi para PSB, PROS e está atualmente no PDT.
Ozires diz que as conversas foram comandadas pelo ex-senador e ex-governador do estado Tasso Jereissati (PSDB), apontado como mentor da volta de Ciro ao ninho tucano. "São duas pessoas que fizeram história e mudaram o Ceará", falou.
Ciro não quis comentar a possibilidade de trocar de partido.
Apoio dos bolsonaristas
Ozires confirma que a ideia é que oposição ao PT no estado tenha candidato único para concentrar forças e tempo de TV. Para isso, ele diz que tem conversado com pessoas da extrema direita e recebido sinalizações de apoio à candidatura de Ciro ao governo do estado.
Ele afirma que o recente atrito de Ciro com o PL, gerado pelo vídeo do ex-governador atacando a família Bolsonaro pelo tarifaço dos EUA aos produtos brasileiros, é assunto "já resolvido".
"O pessoal vota no Ciro, até porque os nomes dele [do PL] não têm idade para concorrer [30 anos]. A conversa que temos é de o deputado Alcides [pai do deputado federal André Fernandes] sair para senador, com o Ciro para governador. Aí a gente vai ver a outra vaga do Senado e o vice, mas vamos fazer uma aliança forte", disse.
Só tem um jeito de Ciro não vencer: se ele ficar verborrágico. Se ele for um pouquinho polido, controlado, habilidoso e menos explosivo, está tudo certo. O público bolsonarista do Ceará quer votar nele, digo com convicção. Conversei com sete bolsonaristas de cidades diferentes, estão doidos para votar no Ciro porque sabem que ele é referência de gestão. Ciro precisa só ter inteligência emocional, porque intelectual ele tem de sobra.
Ozires Pontes
Segundo Ozires, pesquisas patrocinadas pelo PSDB apontam liderança de Ciro na corrida para o governo. "Ele vence em todas as regiões, e falo de pesquisas sérias. Aqui, a onda é Ciro Gomes", diz.
Questionado se não haveria desconforto em colocar um candidato bolsonarista à presidência no palanque do PSDB no Ceará, Ozires diz que tudo é possível na política. Alega que bolsonaristas já avisaram não teriam problema em ir subir no palanque com Ciro.
Ciro não é de extrema direita, como nós também não somos. Mas concordamos muito mais em um projeto de estado, e não concordamos com o que está aí. Então os pontos que nos unem são mais fortes que os pontos em que a gente diverge.
Ozires Pontes
Em relação à Presidência da República, Ozires afirma que a negociação para a ida de Ciro para o PSDB não tem qualquer relação com a possibilidade de ele ser candidato pela quarta vez ao cargo em 2026. "Para não dizer que não houve conversa sobre ele ser candidato a presidente, quem falou disso foi o Aécio [Neves, deputado federal por Minas Gerais], mas acredito que ele falou mais preocupado com o partido do que pensando em uma vitória", finaliza.
