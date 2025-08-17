Ciro vai para o PSDB, diz presidente no CE: 'Bolsonarista quer votar nele'

Ele afirma que o recente atrito de Ciro com o PL, gerado pelo vídeo do ex-governador atacando a família Bolsonaro pelo tarifaço dos EUA aos produtos brasileiros, é assunto "já resolvido".

"O pessoal vota no Ciro, até porque os nomes dele [do PL] não têm idade para concorrer [30 anos]. A conversa que temos é de o deputado Alcides [pai do deputado federal André Fernandes] sair para senador, com o Ciro para governador. Aí a gente vai ver a outra vaga do Senado e o vice, mas vamos fazer uma aliança forte", disse.

Só tem um jeito de Ciro não vencer: se ele ficar verborrágico. Se ele for um pouquinho polido, controlado, habilidoso e menos explosivo, está tudo certo. O público bolsonarista do Ceará quer votar nele, digo com convicção. Conversei com sete bolsonaristas de cidades diferentes, estão doidos para votar no Ciro porque sabem que ele é referência de gestão. Ciro precisa só ter inteligência emocional, porque intelectual ele tem de sobra.

Ozires Pontes

Segundo Ozires, pesquisas patrocinadas pelo PSDB apontam liderança de Ciro na corrida para o governo. "Ele vence em todas as regiões, e falo de pesquisas sérias. Aqui, a onda é Ciro Gomes", diz.

Questionado se não haveria desconforto em colocar um candidato bolsonarista à presidência no palanque do PSDB no Ceará, Ozires diz que tudo é possível na política. Alega que bolsonaristas já avisaram não teriam problema em ir subir no palanque com Ciro.