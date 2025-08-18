ONG dos EUA recebe área para erguer escola no AM e faz 'mansão para donos'

Moradores da comunidade Santo Antônio, localizada dentro da RDS (Reserva de Desenvolvimento Sustentável) Rio Negro, no Amazonas, tentam expulsar uma ONG que ergueu e cercou duas casas na área. Eles alegam que as edificações foram autorizadas pela comunidade. Mas a segunda casa (de 150 m²), que deveria ser uma escola técnica, se tornou a residência do casal americano que administra a ONG.

A RDS é uma área pública gerida pela Sema (Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas), que informou ao UOL saber do conflito desde o ano passado. Em junho de 2025, a pasta fiscalizou a região e constatou que as casas "foram construídos sem licenciamento, com danos à vegetação nativa".

Pelas irregularidades, o Ipaam (Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas) multou a ONG em R$ 56,5 mil e deu ordem de interdição e desocupação dos imóveis —a entidade recorreu e continua no local.