ONG dos EUA recebe área para erguer escola no AM e faz 'mansão para donos'

Moradores da comunidade Santo Antônio, localizada dentro da RDS (Reserva de Desenvolvimento Sustentável) Rio Negro, no Amazonas, tentam expulsar uma ONG que ergueu e cercou duas casas na área. Eles alegam que as edificações foram autorizadas pela comunidade. Mas a segunda casa (de 150 m²), que deveria ser uma escola técnica, se tornou a residência do casal americano que administra a ONG.
A RDS é uma área pública gerida pela Sema (Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas), que informou ao UOL saber do conflito desde o ano passado. Em junho de 2025, a pasta fiscalizou a região e constatou que as casas "foram construídos sem licenciamento, com danos à vegetação nativa".
Pelas irregularidades, o Ipaam (Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas) multou a ONG em R$ 56,5 mil e deu ordem de interdição e desocupação dos imóveis —a entidade recorreu e continua no local.
A ONG citada é a GTN (Global Thinkers Now) Brasil, formalizada no país em 2017, mas que começou seus trabalhos ainda como braço da entidade dos EUA, em 2015. Ela alega ser vítima de uma campanha difamatória da associação local e diz que vai lutar para se manter na região.
O que diz quem mora na região
Os moradores reclamam que a ONG deixou de fazer serviços para a comunidade e passou a agir de forma estranha.
"Eu sei que nós autorizamos a presença, mas eles não fizeram a escola. Fizeram foi uma mansão para o casal dono da ONG. Não posso deixar que um erro lá atrás prossiga, por isso procurei as autoridades", afirma Mariete Miranda Pontes, 49, presidente da Associação de Produtores Agrícolas da Comunidade do Santo Antônio.
Mariete diz que a área entre as casas foi cercada e, entre elas, foi feita uma pequena ponte, às margens do rio Negro, sem autorização da comunidade. "A cerca dificulta a passagem para quem vem da cidade [de Novo Airão] porque o nosso porto é lá", diz.
Ela diz também que a ONG tem trazido pessoas dos Estados Unidos sem informar à comunidade. "Eles trouxeram 80 americanos este ano, nem sequer nos avisaram. Eles ainda usam fotos da gente na internet para pedir recursos, que nunca vimos aqui.".
O que diz a Defensoria Pública
A associação procurou a Defensoria Pública do Estado, que abriu investigação para verificar a violação de direitos da comunidade e ambiental.
"Trata-se de uma comunidade carente de serviços, então acharam que seria uma ideia boa ter a presença da ONG e fizeram um termo cessão para que se construísse essa 'Casa Silva', que foi um local para se realizar atendimentos", diz a defensora pública Daniele Fernandes.
Com a casa, diz, a ONG chegou a levar médicos e dentistas, por exemplo. Além disso, os moradores dizem que a GTN fazia doações de uma cesta básica por ano. "Mas isso também teria cessado", afirma a defensora.
O terreno para construção da segunda casa foi solicitado à associação e autorizado em março de 2023. "A comunidade deu o aval, porque o projeto era de fazer uma escola. Mas eles fizeram uma construção num patamar muito mais elevado, que virou a casa do casal que gere a ONG", explica.
Para a defensora, não é necessário que os moradores expulsem a ONG porque a RDS é uma área ambiental protegida por lei e de propriedade do estado, que só permite moradores da comunidade tradicional.
Ou seja, a presença é algo irregular por si só, porque é uma terra pública, não pode haver doação Daniele Fernandes, defensora pública
Moradores e ONG brigam na Justiça
A disputa vem escalando na Justiça. No ano passado, uma decisão atendeu a um pedido da GTN, e impediu a comunidade de se reunir em assembleia para decidir sobre a permanência ou não da ONG na área. Em reação, os moradores acionaram a PGE (Procuradoria Geral do Estado).
No último mês de maio, a Procuradoria do Meio Ambiente da PGE conseguiu suspender a decisão. A GTN entrou com recurso e aguarda a análise.
A ocupação da área está sendo tratada em uma ação na Justiça Federal de 2019 para regularização fundiária dos ocupantes da RDS. "Nessa ação reiteramos a importância de se enfrentar a indevida ocupação da GTN, claramente incompatível com o plano de gestão da unidade de conservação estadual", afirma o procurador-chefe da Procuradoria do Meio Ambiente da PGE, José Gebran Batoki Chad.
O processo espera estudos da UFAM (Universidade Federal do Amazonas), da UEA (Universidade Estadual do Amazonas) e da Associação Brasileira de Antropologia. "Essa ação vai definir os critérios de tradicionalidade da RDS a fim de apurar quem, de fato, poderá continuar a residir lá", explica.
O que diz a ONG
A ONG GTN Brasil é uma entidade religiosa adventista que se anuncia como missionária e atua na Amazônia. O site, em inglês, exibe fotos das ações e pede doações nos Estados Unidos. As redes sociais da entidade foram apagadas recentemente.
O casal responsável pela entidade é Beatriz e Robert Ritzenthaler —ela é brasileira com dupla cidadania e ele é americano.
Ao UOL, Beatriz reconhece que a casa onde mora não tem as salas de aula prometidas. Mas afirma a comunidade sabia que o local também serviria de moradia para o casal, que diz ter se mudado em definitivo para a reserva em agosto de 2023.
"Quando a gente fez o pedido, foi falado que antes iríamos construir a nossa casa, porque nós somos os professores, nós que iríamos dar aula. Isso foi muito claro, e todo mundo concordou", afirma.
Beatriz diz que as ações contra a ONG começaram a ocorrer após o então presidente da associação, Edilson Martins Pinheiro, ser afastado do cargo de tesoureiro da ONG por suspeita de ingerência.
"A verdade é que, a partir dali, passamos a ser alvo de uma campanha difamatória dele e de familiares. Nós chegamos a prestar um boletim de ocorrência contra ele por isso. Ele representa uma parte da comunidade, mas uma outra parte nos apoia", afirma.
Ela diz que chegou a dar aulas de música na parte externa da casa para crianças da comunidade, mas após os desentendimentos com a associação, as aulas passaram a ser dadas apenas para as crianças da comunidade vizinha da mesma RDS.
Sobre a determinação de desocupação, Beatriz diz que não tinha conhecimento da proibição e conta que a ONG já apresentou defesa administrativa contra a multa e contra o embargo. "Estamos aguardando a decisão. Caso seja desfavorável, recorreremos ao Poder Judiciário", afirma
Ela nega que a cerca e a pequena ponte causem prejuízos à comunidade. "Só tem um vizinho que precisa agora passar 4 metros abaixo. Não atrapalha em nada".
Beatriz alega que não é verdade que a ONG não atua e diz que o grupo de visitantes citado pela associação, que veio em março, foi autorizado pela Sema. "Sempre trouxemos missões para realizar projetos. Elas vêm desde 2015. Já trouxemos 25, 35, 50 pessoas, e nunca teve problema. Só teve dessa vez, por causa dessa campanha difamatória.", diz.
RDS foi criada há 17 anos
A RDS Rio Negro tem 102,9 mil hectares e foi criada por decreto em 26 de dezembro de 2008. Ela ocupa três municípios:
- Iranduba - 83,3 mil hectares
- Manacapuru - 3,7 mil hectares
- Novo Airão - 17 mil hectares
A reserva tem 19 comunidades tradicionais e foi criada para "preservar a natureza e assegurar as condições necessárias para a reprodução do modo de vida das comunidades tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o saber e as técnicas de manejo do ambiente desenvolvido por essas populações".
