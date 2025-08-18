PM dá tapa na cara de homem em hospital do RN, e mãe apela: 'Não faça isso'

Um policial militar foi filmado dando um tapa no rosto de um homem na noite do último sábado (16) no Hospital Municipal de Santana do Seridó (RN). O caso foi denunciado pela vereadora de Natal Thabatta Pimenta (PSOL) que publicou as imagens da agressão e explicou que a vítima era um paciente que foi à unidade porque estava "em surto".

Nas imagens, é possível ver que ele discute com o policial, se levanta da cadeira onde estava sentado e em seguida leva um violento tapa no rosto de um policial. De imediato, a mãe dele que o acompanhava se revolta com a ação e clama: "Não faça isso com meu filho, não"

No vídeo, ainda é possível ver que outro policial está na ocorrência e apenas assiste à agressão dentro da unidade.