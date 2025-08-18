PM dá tapa na cara de homem em hospital do RN, e mãe apela: 'Não faça isso'
Um policial militar foi filmado dando um tapa no rosto de um homem na noite do último sábado (16) no Hospital Municipal de Santana do Seridó (RN). O caso foi denunciado pela vereadora de Natal Thabatta Pimenta (PSOL) que publicou as imagens da agressão e explicou que a vítima era um paciente que foi à unidade porque estava "em surto".
Nas imagens, é possível ver que ele discute com o policial, se levanta da cadeira onde estava sentado e em seguida leva um violento tapa no rosto de um policial. De imediato, a mãe dele que o acompanhava se revolta com a ação e clama: "Não faça isso com meu filho, não"
No vídeo, ainda é possível ver que outro policial está na ocorrência e apenas assiste à agressão dentro da unidade.
Nesta segunda-feira, a governadora Fátima Bezerra (PT) publicou em sua conta na rede social X que estava tomando providências, afirmando que "nada, absolutamente nada, justifica uma atitude como essa".
?ao nosso secretário de Segurança, Coronel Araújo, ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Alarico, que adotassem as providências cabíveis e as providências foram tomadas. O policial já foi afastado do serviço operacional e a apuração dos fatos está em curso.-- Fátima Bezerra (@fatimabezerra) August 18, 2025
Também nesta segunda-feira, o comando da PM divulgou nota afirmando que afastou os dois policiais militares que foram atender a ocorrência até que o caso seja apurado.
A PM adotou de imediato as providências cabíveis, instaurando procedimento apuratório e determinando o afastamento preventivo dos policiais militares envolvidos na ocorrência. A Corporação reitera seu compromisso institucional com a legalidade, a ética e o respeito aos direitos fundamentais, não compactuando com qualquer conduta que se desvie dos preceitos legais e dos valores que regem a atividade policial militar.
Nota da PM
O que houve antes
Segundo apurou a coluna, a PM foi acionada pelos funcionários do hospital, que ficaram temerosos com a conduta agressiva do homem. Ele entrou na unidade com uma criança de colo, mas dentro do hospital teria começado a chamar palavrões e discutir com profissionais.
Imagens de uma câmera de segurança da unidade mostram ele na porta de uma sala em uma aparente conversa e após, bastante nervoso, joga para o alto um móvel com três cadeiras que fica no corredor de atendimento. Funcionários aparecem em seguida assustados com a reação. Veja abaixo:
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.