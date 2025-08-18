Assine UOL
Carlos Madeiro

Carlos Madeiro

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

PM dá tapa na cara de homem em hospital do RN, e mãe apela: 'Não faça isso'

Carlos Madeiro
Colunista do UOL
Siga UOL Notícias no

Um policial militar foi filmado dando um tapa no rosto de um homem na noite do último sábado (16) no Hospital Municipal de Santana do Seridó (RN). O caso foi denunciado pela vereadora de Natal Thabatta Pimenta (PSOL) que publicou as imagens da agressão e explicou que a vítima era um paciente que foi à unidade porque estava "em surto".

Nas imagens, é possível ver que ele discute com o policial, se levanta da cadeira onde estava sentado e em seguida leva um violento tapa no rosto de um policial. De imediato, a mãe dele que o acompanhava se revolta com a ação e clama: "Não faça isso com meu filho, não"

No vídeo, ainda é possível ver que outro policial está na ocorrência e apenas assiste à agressão dentro da unidade.

Nesta segunda-feira, a governadora Fátima Bezerra (PT) publicou em sua conta na rede social X que estava tomando providências, afirmando que "nada, absolutamente nada, justifica uma atitude como essa".

Também nesta segunda-feira, o comando da PM divulgou nota afirmando que afastou os dois policiais militares que foram atender a ocorrência até que o caso seja apurado.

A PM adotou de imediato as providências cabíveis, instaurando procedimento apuratório e determinando o afastamento preventivo dos policiais militares envolvidos na ocorrência. A Corporação reitera seu compromisso institucional com a legalidade, a ética e o respeito aos direitos fundamentais, não compactuando com qualquer conduta que se desvie dos preceitos legais e dos valores que regem a atividade policial militar.
Nota da PM

O que houve antes

Segundo apurou a coluna, a PM foi acionada pelos funcionários do hospital, que ficaram temerosos com a conduta agressiva do homem. Ele entrou na unidade com uma criança de colo, mas dentro do hospital teria começado a chamar palavrões e discutir com profissionais.

Continua após a publicidade

Imagens de uma câmera de segurança da unidade mostram ele na porta de uma sala em uma aparente conversa e após, bastante nervoso, joga para o alto um móvel com três cadeiras que fica no corredor de atendimento. Funcionários aparecem em seguida assustados com a reação. Veja abaixo:

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.