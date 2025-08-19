Ciro recua e indica candidatura ao governo contra grupo do irmão Cid no CE

"Não fique achando que, para juntar meia dúzia de segundos na televisão, vamos abrir mão das nossas convicções. Não! Cada um de nós tem que chegar na mesa com os seus valores, com as suas convicções e ver se a gente acha um lugar comum para caminhar junto", disse Ciro.

Eu quero dizer para vocês que essa é a única chance de a gente perder a eleição: é se a gente deixar que a lambança do ódio e da paixão despolitizada pelo Bolsonaro ou pelo do Lula tire do povo, da cabeça do povo, aquilo que precisa estar: que é a condição do Ceará. Qual é o governo que o Ceará precisa? Qual é o rumo estratégico para a economia? Como é que nós vamos consertar as coisas da saúde, da educação, fazer o enfrentamento da violência, das facções criminosas?

Ciro Gomes

Antes de ter seu nome ventilado, Ciro defendia a indicação de Roberto Cláudio para o cargo. Ainda na fala de sexta, Ciro citou a preferência pelo nome do aliado. "Eu, por exemplo, voto no Roberto: tá mais novo, tá mais vivo, tá mais inteiro".

Não precisa chamar um camarada mais velho, cheio de cicatrizes, como eu. Nós temos quadros maravilhosos que podem encarar com muito mais energia essa disposição, sabendo sempre que eu vou estar do lado como conselheiro, como secretário, como auxiliar, como carregador de pasta, seja o que diabo for a minha tarefa. O que eu peço é que a gente não se precipite. Mas cada um de nós nessa dinâmica tem de assumir o compromisso que é necessário fazer, e eu farei.

Ciro Gomes

Roberto foi candidato ao governo pelo PDT em 2022, mas acabou ficando apenas na terceira colocação, com 14,1% dos votos válidos. Naquela eleição, Elmano venceu com apoio de Lula já no primeiro turno.