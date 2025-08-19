Ciro recua e indica candidatura ao governo contra grupo do irmão Cid no CE
O ex-governador Ciro Gomes (PDT) admitiu pela primeira vez, após rechaçar a ideia por meses, que pode ser candidato da oposição ao governo do estado em 2026. A fala dele foi feita durante discurso na festa de aniversário de 50 anos do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, no município de Capistrano (CE), na última sexta-feira.
Ciro deve enfrentar o grupo comandado pelo PT e pelo seu irmão, o senador Cid Gomes (PSB).
"É o desafio para o qual os meus queridos amigos estão me chamando para encarar. É para eu encarar? Eu vou encarar", disse, arrancando aplausos dos presentes à festa, entre eles muitos bolsonaristas.
A declaração de Ciro é um recuo em relação às palavras ditas em várias ocasiões, ditas após perder a eleição presidencial em 2022, quando garantiu que não seria mais candidato a nada —inclusive falou isso categoricamente em entrevista ao UOL em julho do ano passado. "De disputa eleitoral, sim [estou aposentado]. Não acredito mais nessa hipocrisia geral que transformou a política brasileira".
Ida para o PSDB
Ciro está em trâmites finais para deixar o PDT —que está rachado no Ceará entre o apoio e a oposição ao governo de Elmano de Freitas (PT)— para se filiar ao PSDB.
Em entrevista à coluna publicada no sábado (16), o presidente do PSDB no Ceará, Ozires Pontes, afirmou que a ida de Ciro Gomes para o partido está confirmada, faltando apenas detalhes para a data e o local do ato de filiação. Ele aposta que Ciro será o candidato da oposição com apoio bolsonarista.
Ciro diz estar "100% à disposição", mas pondera que antes é preciso unir a oposição cearense —e isso inclui aparar as gritantes arestas ideológicas divergentes com os bolsonaristas.
"Não fique achando que, para juntar meia dúzia de segundos na televisão, vamos abrir mão das nossas convicções. Não! Cada um de nós tem que chegar na mesa com os seus valores, com as suas convicções e ver se a gente acha um lugar comum para caminhar junto", disse Ciro.
Eu quero dizer para vocês que essa é a única chance de a gente perder a eleição: é se a gente deixar que a lambança do ódio e da paixão despolitizada pelo Bolsonaro ou pelo do Lula tire do povo, da cabeça do povo, aquilo que precisa estar: que é a condição do Ceará. Qual é o governo que o Ceará precisa? Qual é o rumo estratégico para a economia? Como é que nós vamos consertar as coisas da saúde, da educação, fazer o enfrentamento da violência, das facções criminosas?
Ciro Gomes
Antes de ter seu nome ventilado, Ciro defendia a indicação de Roberto Cláudio para o cargo. Ainda na fala de sexta, Ciro citou a preferência pelo nome do aliado. "Eu, por exemplo, voto no Roberto: tá mais novo, tá mais vivo, tá mais inteiro".
Não precisa chamar um camarada mais velho, cheio de cicatrizes, como eu. Nós temos quadros maravilhosos que podem encarar com muito mais energia essa disposição, sabendo sempre que eu vou estar do lado como conselheiro, como secretário, como auxiliar, como carregador de pasta, seja o que diabo for a minha tarefa. O que eu peço é que a gente não se precipite. Mas cada um de nós nessa dinâmica tem de assumir o compromisso que é necessário fazer, e eu farei.
Ciro Gomes
Roberto foi candidato ao governo pelo PDT em 2022, mas acabou ficando apenas na terceira colocação, com 14,1% dos votos válidos. Naquela eleição, Elmano venceu com apoio de Lula já no primeiro turno.
Em maio, após encontro de nomes da oposição, o deputado federal André Fernandes (PL), nome intrinsecamente ligado ao bolsonarismo, defendeu o nome de Ciro em uma eventual chapa com o seu pai, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), para o Senado.
Poucos dias depois, após Ciro gravar um vídeo sobre o tarifaço criticando Lula e a família Bolsonaro, André voltou atrás e disse que o PL terá um nome, em resposta às críticas que sofria pelo eventual apoio ao pedetista.
A situação, segundo o presidente do PSDB cearense, já está resolvida, e o lado bolsonarista aceita votar em Ciro, desde que ele não fale mal de Bolsonaro. "A gente em política não fala tudo que quer", afirma.
O público bolsonarista do Ceará quer votar nele, digo com convicção. Conversei com sete bolsonaristas de cidades diferentes, estão doidos para votar no Ciro porque sabem que ele é referência de gestão. Ciro precisa só ter inteligência emocional, porque intelectual ele tem de sobra.
Ozires Pontes
Outra questão que pode pesar para Ciro é enfrentar o grupo do irmão —que não foi citado no discurso da sexta-feira, mas o rompimento sempre foi tratado por Ciro como uma "faca enfiada nas costas".
Questionado se apoiaria o irmão em uma eventual candidatura, Cid Gomes disse que seria uma situação "absolutamente constrangedora". "Será, talvez, o maior constrangimento da minha vida", disse em entrevista à rádio Voz FM, de Sobral, cidade-natal da família.
Após ter ensaiado um rompimento com o governador no início do ano, Cid apoia o governo Lula e Elmano e disse que não tem interesse de concorrer à reeleição, deixando a vaga, preferencialmente, para o deputado federal Júnior Mano, recém-desembarcado do PL para o PSB.
Junior, porém, é alvo de investigação da Polícia Federal sobre suspeitas de desvio de dinheiro público em municípios cearenses por meio de emendas parlamentares. Por isso, muitos do grupo não querem ele como candidato.
