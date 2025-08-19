Influenciador é preso por deixar bomba falsa e fechar aeroporto de Rondônia

Por meio do seu advogado, Jackson Chediak, o jovem alegou que a ideia era mobilizar as autoridades para que, ao abrirem a bolsa, vissem uma carta direcionada a um outro influenciador, conhecido como o Buzeira, de quem é fã.

Enzo Master Imagem: Reprodução/Instagram

"Ele agiu motivado pelo sonho de muitos jovens, de sucesso na rede mundial de computadores. Ele é seguidor deste influencer, e querendo proximidade com ele, e para ganhar seguidores, teve a ideia de fazer uma bomba falsa e colocar uma carta endereçada a ele dentro da bolsa", diz.

Para isso, ele foi de carro de aplicativo, deixou a bolsa no saguão do aeroporto e saiu. Ele acabou identificado por câmeras de segurança, que filmaram a ação de Enzo.

Para ele, isso faria com que vigilantes do aeroporto identificassem a bomba falsa, e vissem a carta para ganhar repercussão, alcançando esse influencer.

Jackson Chediak

O advogado explica ainda que, cerca de cinco minutos após deixar a bolsa, ele ligou para a polícia avisando que a bomba era falsa. A defesa já solicitou que se pegue a gravação do Ciops (Centro Integrado de Operações) para "comprovar ou não os fatos alegados por ele".