Influenciador é preso por deixar bomba falsa e fechar aeroporto de Rondônia
O influenciador digital Carlos Eduardo Lenartowicz Lima, 23, conhecido como Enzo Master, foi preso preventivamente ontem por deixar uma bolsa com uma bomba (que era falsa) no aeroporto Internacional de Porto Velho. O caso ocorreu na noite de quinta-feira (14), mobilizou autoridades e fechou o local por 4 horas.
A PF (Polícia Federal) foi acionada, e o Esquadrão Antibombas da PM (Polícia Militar) coletou, retirou e detonou o objeto achado. Ninguém ficou ferido.
O artefato era composto por um tijolo envolto em papel alumínio, acoplado a uma calculadora, que simulava um detonador, e dois fios. O terminal do aeroporto chegou a ser fechado e evacuado, mas nenhum voo chegou a ser cancelado.
Por meio do seu advogado, Jackson Chediak, o jovem alegou que a ideia era mobilizar as autoridades para que, ao abrirem a bolsa, vissem uma carta direcionada a um outro influenciador, conhecido como o Buzeira, de quem é fã.
"Ele agiu motivado pelo sonho de muitos jovens, de sucesso na rede mundial de computadores. Ele é seguidor deste influencer, e querendo proximidade com ele, e para ganhar seguidores, teve a ideia de fazer uma bomba falsa e colocar uma carta endereçada a ele dentro da bolsa", diz.
Para isso, ele foi de carro de aplicativo, deixou a bolsa no saguão do aeroporto e saiu. Ele acabou identificado por câmeras de segurança, que filmaram a ação de Enzo.
Para ele, isso faria com que vigilantes do aeroporto identificassem a bomba falsa, e vissem a carta para ganhar repercussão, alcançando esse influencer.
Jackson Chediak
O advogado explica ainda que, cerca de cinco minutos após deixar a bolsa, ele ligou para a polícia avisando que a bomba era falsa. A defesa já solicitou que se pegue a gravação do Ciops (Centro Integrado de Operações) para "comprovar ou não os fatos alegados por ele".
"Temos o direito do arrependimento eficaz: Foi ele quem ligou para a polícia, e esclareceu de imediato que não havia bomba. Ele tem que responder sim pelo que ele fez, mas na medida da culpa dele", diz.
Segundo o advogado, o jovem está sendo previamente enquadrado por crimes previstos nos artigos 261, 262 do Código Penal, que tratam de crimes contra a segurança dos meios de transporte.
- Artigo 261: refere-se a perigo para embarcações ou aeronaves
- Artigo 262: trata de atentados contra a segurança.
Não cabe qualquer tipo dessas imputações, e mesmo que houvesse, a pena mínima é de dois anos, e a máxima é de cinco. Como ele é réu primário, com confissão espontânea, ele tem redução da pena e a pior das hipóteses ficaria no regime semiaberto. A prisão cautelar preventiva é uma prisão muito mais gravosa do que a própria pena. É uma total incoerência.
Jackson Chediak
A defesa alega que, como não houve crime, já que ele simulou a bomba com objeto inofensivo, a prisão fere o "princípio da proporcionalidade".
Não causou perigo concreto à aviação. Caberia aí o enquadramento em contravenção, em alarme falso, e não em crime contra a segurança de transporte aéreo. Há uma ausência de dolo específico. A intenção dele era criar conteúdo de internet, não de causar terror ou perigo real. Nenhum voo foi cancelado, nenhuma operação comprometida.
Jackson Chediak
Em nota, a PF disse que as investigações "prosseguem com a coleta de elementos informativos de autoria e materialidade, visando garantir a segurança aeroportuária e a proteção da sociedade".
