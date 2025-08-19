Justiça liberta influenciador que deixou bomba falsa em aeroporto de RO

"Ele agiu motivado pelo sonho de muitos jovens, de sucesso na rede mundial de computadores. Ele é seguidor deste influencer, e querendo proximidade com ele, e para ganhar seguidores, teve a ideia de fazer uma bomba falsa e colocar uma carta endereçada a ele dentro da bolsa", diz.

Para deixar a falsa bomba, ele foi de carro de aplicativo, deixou a bolsa no saguão do aeroporto e saiu. Ele acabou identificado por câmeras de segurança, que filmaram a ação.

O advogado explica ainda que, cerca de cinco minutos após deixar a bolsa, ele se arrependeu e ligou para a polícia avisando que a bomba era falsa. A defesa já solicitou a gravação do Ciops (Centro Integrado de Operações) para "comprovar ou não os fatos alegados por ele".

"Temos o direito do arrependimento eficaz: Foi ele quem ligou para a polícia, e esclareceu de imediato que não havia bomba. Ele tem que responder sim pelo que ele fez, mas na medida da culpa dele", diz.

Segundo o advogado, o jovem está sendo previamente enquadrado por crimes previstos nos artigos 261, 262 do Código Penal, que tratam de crimes contra a segurança dos meios de transporte.