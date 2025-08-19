STJ nega recurso e obriga Globo a manter TV de Collor afiliada em Alagoas
A terceira turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) negou um pedido da Globo, por três votos a dois, e decidiu hoje manter a renovação forçada imposta pela Justiça de Alagoas com a TV Gazeta, de propriedade do ex-presidente Fernando Collor.
A Globo tem a TV Gazeta como afiliada desde 1975, quando a emissora alagoana foi fundada. Com a decisão, fica fechada a porta para a TV Gazeta ser substituída pelo grupo Asa Branca, de Caruaru (PE), que chegou a fechar contrato para retransmissão da emissora carioca no estado.
No final de 2023, a TV Gazeta entrou na Justiça, dentro do seu processo da recuperação judicial, questionando a não renovação da Globo e pedindo a renovação compulsória por mais cinco anos, alegando que poderia ir à falência sem o contrato. Collor conseguiu uma decisão favorável do juiz Léo Dennisson Bezerra de Almeida, da 10ª Vara Cível da Capital, e a Globo recorreu ao TJ-AL (Tribunal de Justiça de Alagoas).
Em junho de 2024, a 3ª Câmara Cível do TJ-AL decidiu, por dois votos a um, confirmar a decisão do juiz da recuperação judicial (condição na qual o grupo está desde 2019), que decidiu que o contrato com a Globo era essencial para a manutenção da TV Gazeta e o consequente pagamento de credores e trabalhadores.
Hoje, o relator do caso no STJ, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, alegou em seu voto que a decisão do juiz da recuperação judicial de Alagoas foi equivocada, já que o assunto deveria ser tratado na comarca indicada no contrato, da Justiça do Rio de Janeiro.
"[A decisão] viola e extrapola sua ação ao incluir a parte que não está no processo, como ainda [viola] em declarar uma parceria comercial, que não se enquadra, como bem essencial de capital", diz.
A ministra Nancy Andrighi seguiu o relator, mas eles foram voto vencido.
O presidente da turma, o ministro alagoano Humberto Martins, foi o primeiro a votar a favor da manutenção do contrato, entendendo que o juiz da recuperação judicial tem, sim, competência para decidir sobre a "essencialidade do contrato". Ele defendeu que o contrato é essencial para manter os empregos da empresa. "Ela [TV Gazeta] sairia da insolvência para a falência".
O voto divergente de Humberto foi acompanhado pelos ministros Moura Ribeiro e Daniela Teixeira.
O que argumentaram
A Globo levou o caso ao STJ em 14 de janeiro alegando que as decisões da Justiça de Alagoas "incorrem em lesão à ordem pública ao aplicar o princípio da preservação da empresa de forma desproporcional e abusiva".
Em sua fala hoje no STJ, o advogado da Globo, Marcelo Lamego Carpenter Ferreira, classificou a decisão do TJ-AL como "completamente atípica e injustificada".
"A TV Gazeta encontra-se em recuperação judicial desde 2019 e, no curso desse processo, foi feito um aditivo [em junho de 2022] de contrato de afiliação de 18 meses para que, ao fim desse contrato [em 31 de dezembro de 2023], seguissem seus caminhos", cita.
Na fala, ele voltou a culpar a condenação de Collor como fator motivador da decisão de acabar a parceria de mais de cinco décadas.
[Collor] foi condenado por atos de corrupção usando a TV Gazeta. Não é uma condenação qualquer. Isso impacta a sua imagem para aqueles que assistem. Uma empresa jornalística vive da credibilidade, e manter associação com a TV Gazeta é prejudicial. A decisão [da Justiça de Alagoas] ofende regras processuais e constitucionais.
Marcelo Lamego
Já o advogado da TV Gazeta, Carlos Gustavo Rodrigues de Matos, alegou que a TV Gazeta foi surpreendida, sem qualquer notificação prévia, pelo fim da parceria. Ele voltou a dizer que o contrato com a Globo é essencial para a saúde financeira do grupo.
"A empresa investiu R$ 30 milhões em renovação de equipamentos para propagação do sinal da Globo em todo o estado. Somos a maior rede de comunicação de Alagoas, que emprega 400 pessoas; e esse contrato representa 100% da receita da TV Gazeta e 75% de todo o grupo, composto por mais nove rádios", disse.
A situação da expectativa de renovação não era somente de mais um contrato, mas da segunda relação mais longa [da Globo] do país: são 50 anos de uma parceria, de um negócio jurídico que, durante toda a sua história, não há sequer uma notificação, uma observação sequer quanto à má qualidade da prestação da TV Gazeta.
Carlos Gustavo
Dívidas
Cercado de dívidas e enfrentando sucessivos bloqueios de contas e bens pessoais, Collor é o acionista majoritário das empresas da OAM, grupo que reúne rádios, TVs, sites, jornal e uma gráfica.
O grupo chegou a apresentar e ter aprovado o plano de recuperação judicial pelos credores, em julho de 2022, mas por causa de denúncias de possível crime falimentar, como a suspeita de "compra de votos" por parte da OAM, a Justiça encaminhou o caso para investigação policial —que ainda está em curso.
O débito final a ser negociado na recuperação, no dia da assembleia de credores, era de R$ 64 milhões.
Mas essa não é a única dívida: o grupo tinha, em maio, R$ 32,4 milhões inscritos em dívida ativa da União, segundo consulta feita no portal de devedores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Desse total, R$ 23,2 milhões são da TV Gazeta, emissora afiliada da Globo em Alagoas.
Com a demora na aprovação no plano, ex-funcionários da OAM entraram na Justiça do Trabalho para cobrar suas dívidas não pagas, o que tem gerado decisões de despersonalização da pessoa jurídica, ou seja: o direito do credor de cobrar a dívida diretamente dos sócios da empresa.
As decisões geraram condenações que bloquearam bens não só de Collor, mas também de sua esposa, Caroline Serejo, que teve R$ 478 mil retirados de sua conta, em julho do ano passado, para pagar uma jornalista com câncer que nunca teve acordo trabalhista honrado pela TV Gazeta. Imóveis de luxo de Collor, como uma chácara em Campos do Jordão (SP), chegaram a ser penhorados, mas o leilão foi cancelado após acordo com o credor.
