STJ nega recurso e obriga Globo a manter TV de Collor afiliada em Alagoas

Em junho de 2024, a 3ª Câmara Cível do TJ-AL decidiu, por dois votos a um, confirmar a decisão do juiz da recuperação judicial (condição na qual o grupo está desde 2019), que decidiu que o contrato com a Globo era essencial para a manutenção da TV Gazeta e o consequente pagamento de credores e trabalhadores.

Hoje, o relator do caso no STJ, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, alegou em seu voto que a decisão do juiz da recuperação judicial de Alagoas foi equivocada, já que o assunto deveria ser tratado na comarca indicada no contrato, da Justiça do Rio de Janeiro.

"[A decisão] viola e extrapola sua ação ao incluir a parte que não está no processo, como ainda [viola] em declarar uma parceria comercial, que não se enquadra, como bem essencial de capital", diz.

A ministra Nancy Andrighi seguiu o relator, mas eles foram voto vencido.

O presidente da turma, o ministro alagoano Humberto Martins, foi o primeiro a votar a favor da manutenção do contrato, entendendo que o juiz da recuperação judicial tem, sim, competência para decidir sobre a "essencialidade do contrato". Ele defendeu que o contrato é essencial para manter os empregos da empresa. "Ela [TV Gazeta] sairia da insolvência para a falência".

O voto divergente de Humberto foi acompanhado pelos ministros Moura Ribeiro e Daniela Teixeira.