Carlinhos Maia é multado em R$ 10 mil por usar quadriciclo em praia de AL
O influenciador digital Carlinhos Maia foi multado em R$ 10 mil pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) por trafegar de quadriciclo na areia da praia de uma unidade de conservação onde há registro de desovas de tartarugas, no município de Jequiá da Praia (AL).
A multa aplicada é a máxima prevista em lei —o valor leva em conta o poder aquisitivo de quem a recebe.
O caso ocorreu no dia 2 de abril e foi denunciado pelo Instituto Biota de Conservação. O passeio na Resex (Reserva Extrativista) Lagoa do Jequiá foi filmado e publicado nas redes sociais pelo próprio Carlinhos e seu ex-marido, Lucas Guimarães, também multado no mesmo valor.
Os dois foram enquadrados por infringir o artigo 90 do decreto federal 6514/08, que estipula multa de R$ 500 a R$ 10 mil a quem adota conduta "em desacordo com o plano de manejo" por "trafegar com veículo motorizado na praia".
Eles já recorreram da decisão para tentar anular ou mesmo reduzir os valores das multas. À coluna, a assessoria de Carlinhos desse apenas que "no caso do quadriciclo, o processo está em andamento, não teve resultado ainda".
A reserva é demarcada por placas que sinalizam a proibição de veículos nas praias.
O local onde eles estavam é área de conservação importante para a proteção de tartarugas marinhas, incluindo a tartaruga-verde, que tem registros de nascimento na região. Por isso, ela é uma reserva protegida por lei federal, criada por decreto presidencial de 27 de setembro de 2001. A área da unidade é de 10,2 mil hectares.
Segundo apurou a coluna, a notificação da multa foi entregue a eles no dia 18 de junho, com 20 dias para contestação. Os dois protocolaram defesa em 9 de julho, um dia após o fim do prazo. O caso, porém, ainda será avaliado pelo ICMBio.
MPF arquivou caso
Uma representação contra o influenciador foi feita também ao MPF (Ministério Público Federal) em Alagoas. Segundo análise do órgão, a multa já foi suficiente como punição, e a ação do casal "não caracteriza nenhum tipo penal".
No despacho de arquivamento, assinado no último dia 15, o procurador da República Lucas Horta de Almeida afirmou que "não há indícios de reiteração da conduta ou de um dano ambiental de maior magnitude que demande reparação específica na via judicial".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.