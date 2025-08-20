Carlinhos Maia é multado em R$ 10 mil por usar quadriciclo em praia de AL

O influenciador digital Carlinhos Maia foi multado em R$ 10 mil pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) por trafegar de quadriciclo na areia da praia de uma unidade de conservação onde há registro de desovas de tartarugas, no município de Jequiá da Praia (AL).

A multa aplicada é a máxima prevista em lei —o valor leva em conta o poder aquisitivo de quem a recebe.

O caso ocorreu no dia 2 de abril e foi denunciado pelo Instituto Biota de Conservação. O passeio na Resex (Reserva Extrativista) Lagoa do Jequiá foi filmado e publicado nas redes sociais pelo próprio Carlinhos e seu ex-marido, Lucas Guimarães, também multado no mesmo valor.