Festa 'Bolsonaro na cadeia' leva vereadora a processo de cassação em Natal
A Câmara Municipal de Natal aprovou na sessão desta terça-feira (19) a abertura de processo de cassação da vereadora Brisa Bracchi (PT), atendendo a um pedido feito pelo vereador bolsonarista Matheus Faustino (União). Ele acusa a colega de usar recursos públicos para organizar um evento para comemorar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O pedido foi aprovado por 23 votos a 3.
A vereadora destinou emendas impositivas para pagar o cachê de artistas que se apresentaram no "Rolê Vermelho - Bolsonaro na cadeia", realizado no último dia 9 no espaço cultural Casa Vermelha. Para o evento aberto ao público, a vereadora destinou R$ 18 mil a três artistas (duas bandas e um DJ).
Segundo Faustino, o evento teve "caráter político-partidário" e teria sido uma "promoção pessoal" da vereadora. Ele diz que a festa teve como um dos motes a comemoração da prisão de Bolsonaro —que ocorreu em 4 de agosto, cinco dias antes. O evento, porém, foi anunciado em 18 de julho, duas semanas antes da decisão do STF (Supremo Tribunal Federal).
Após a repercussão da denúncia do vereador, os três artistas contratados anunciaram que vão abrir mão dos cachês —que ainda não haviam sido pagos. Além deles, várias instituições, artistas e políticos manifestaram apoio a Brisa. Eles são contrários à cassação por entenderem que o processo é uma medida intimidatória e de perseguição, já que o apoio a Bolsonaro é dominante na Câmara (veja mais abaixo).
A comissão especial da Casa terá agora 120 dias para concluir seus trabalhos e indicar, ao fim, se houve ou não quebra de decoro ou desvio da finalidade nas emendas.
Vereadora nega que festa tenha tido caráter partidário
O evento foi marcado antes da decisão do STF, mas comemorou a prisão domiciliar do ex-presidente. Os participantes receberam uma pulseira com a frase "Bolsonaro na cadeia".
À coluna, a vereadora afirmou que sempre apoia eventos de cultura em Natal. Reforçou que a festa já estava marcado, mas que a prisão "acabou também fazendo parte, porque o decreto ocorreu na mesma semana".
"Mas foi um evento sem qualquer relação com partido, sem propaganda alguma: não teve bandeira, nada disso. Eu fui lá, mas não fiz fala, não subi ao palco", diz.
O UOL teve acesso aos ofícios que informam a destinação das emendas, enviados à Funcarte. Os pedidos foram feitos em 22 e 23 de julho, ou seja, antes da prisão.
Segundo o documento, a finalidade das emendas era o "apoio às festas tradicionais e festejos populares do município". Os termos de inexigibilidade de licitação foram publicados no Diário Oficial do Município pela Funcarte (Fundação Cultural Capitania das Artes) —órgão equivalente à Secretaria municipal de Cultura— no dia 8.
Brisa diz ainda que não foi oficiada por nenhum órgão de controle, como Ministério Público ou Tribunal de Contas, questionando o critério da aplicação das emendas.
"Esse pedido na Câmara é muito mais político que jurídico. Vem de um vereador que desde o início da legislatura disse que tinha como objetivo fazer nosso mandato perder força. No começo, ele nem me chamava pelo nome, mas sim por apelidos. Só parou porque foi dito pela mesa que o caso seria levado à comissão de ética", relata.
Sobre a votação expressiva na sessão, Brisa diz que muitos colegas da Casa já a procuraram para explicar que concordaram com a abertura do processo para que haja uma investigação, por causa da repercussão do caso, mas anteciparam que seriam contra a cassação.
"Outros vereadores falaram em outras formas de penalidade, como suspensão ou advertência. Mas sei que não vai ser fácil: sou a líder da oposição, e recentemente fizemos uma campanha forte sobre o processo de cassação do MP ao mandato do prefeito [Paulinho Freire, do União Brasil]. Nossa avaliação é que isso teve um impacto, causou incômodo", completa.
Câmara bolsonarista
O viés bolsonarista da Câmara de Natal já é bem conhecido: em maio, a Casa aprovou a concessão de título de cidadão natalense a Bolsonaro, com 20 votos a favor e apenas 4 contrários.
Durante a sessão, a vereadora Thabatta Pimenta (PSOL) foi alvo de ataques transfóbicos de pessoas que acompanhavam a votação no plenário.
Em 12 de junho, Bolsonaro esteve na Câmara para receber não só o título de cidadão natalense, proposição do vereador Subtenente Eliabe (PL), como também o de cidadão norte-rio-grandense, aprovado pela Assembleia Legislativa.
