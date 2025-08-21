Além do tarifaço: o que fez a aprovação de Lula decolar novamente no NE

Uma hipótese dela é que isso ocorreu de forma mais intensa no Nordeste por causa da rejeição ao tarifaço. "Isso parece ter sido crucial para despertar os valores da soberania nacional", diz.

"Acredito que o Nordeste tem, assim como o Norte também, pelas questões que envolvem a Amazônia, muitas desconfianças em relação à política e à cultura norte-americana", completa.

Não tem pesquisas que mostrem isso, mas a gente consegue perceber que há uma rejeição maior a culturas externas, principalmente quando tentam intervir, como a gente está vendo agora essa situação com os EUA. E, claro, são regiões onde se concentra populações mais vulneráveis, que sabem que eles sempre vão ser mais penalizados nesses conflitos.

Luciana Santana, cientista política da Ufal

Outro ponto importante destacado é que Lula teria melhorado a forma de se comunicar com os brasileiros mais pobres. "Isso ajuda a repensar as análises."

Essa percepção é construída por vários fatores, mas acredito que há um comportamento mais ressentido de parcela do eleitorado nordestino em momentos passados, sendo mais crítico pelos erros cometidos pelo governo Lula. Mas como ele não estava encontrando uma forma de se reposicionar, o tarifaço deu a oportunidade para rever conceitos e posições. É isso que está acontecendo.

Luciana Santana

A socióloga Monalisa Torres, da Uece (Universidade Estadual do Ceará), ressalta que não dá para creditar à melhora na avaliação do governo apenas as ações de Donald Trump. "Claro que a soberania é uma narrativa que agrega muito mais do que divide, mas temos outras políticas que devem estar começando a fazer efeito agora, e o governo está sabendo usar bem isso na nova fase de propaganda", diz.