Além do tarifaço: o que fez a aprovação de Lula decolar novamente no NE
Conhecido reduto do PT nas eleições presidenciais, o Nordeste deu ao governo Lula aquela que talvez tenha sido a melhor notícia da pesquisa Quaest divulgada ontem: uma expressiva recuperação na avaliação onde havia perdido terreno a longo dos últimos meses.
Na região onde Lula e seus candidatos se destacam com vitórias eleitorais expressivas, houve um salto de 7 pontos percentuais na avaliação positiva do governo (de 53 para 60 entre julho e agosto), com uma queda de 44 para 37 na rejeição.
Para pesquisadores ouvidos pela coluna, três fatores estão por trás dessa melhora expressiva: o tarifaço de Donald Trump, a melhora na forma de comunicação do governo e a queda na inflação dos alimentos no mês passado.
A pesquisa Quaest foi encomendada pela Genial Investimentos, ouviu 12.150 pessoas e foi realizada entre os dias 13 e 17 de agosto, com margem de erro de dois pontos para mais ou para menos.
Em termos de Brasil, o governo Lula é desaprovado por 51% e aprovado por 46%, uma redução de cinco pontos percentuais na diferença vista no levantamento de julho.
Segundo a pesquisa, apesar da melhora em todas as regiões, fora do Nordeste o governo Lula ainda é mais desaprovado do que aprovado.
Sudeste
- Desaprova - 55% (-1)
- Aprova - 42% (+2)
Sul
- Desaprova - 55% (=)
- Aprova - 38% (+3)
Centro-Oeste/Norte
- Desaprova - 53% (-2)
- Aprova - 44% (+4)
O que houve no Nordeste
O cientista político Adriano Oliveira, que é pesquisador do lulismo e professor da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), afirma que a oscilação para cima do governo Lula já era esperada na região. "E isso deve ocorrer até a eleição", afirma.
As pesquisas qualitativas mostram que o lulismo é muito estruturado, solidificado e fortalecido no Nordeste; e consequentemente, qualquer fato novo permite sua subida de popularidade. E quais foram os dois fatos novos que vimos recentemente: a crise do Trump e a diminuição da inflação de alimentos.
Adriano Oliveira, professor da UFPE
Para Oliveira, que é fundador da consultoria Cenário Inteligência, apesar da pesquisa Quaest ser um bom sinal para o governo, ela ainda não reflete o sentimento do eleitor nordestino, mais ligado a Lula.
"Nas minhas pesquisas, eu faço uma pergunta: 'entre Lula e Bolsonaro, mesmo você reclamando do Lula, você prefere quem?' E ele [o eleitor nordestino] diz que prefere ficar com o Lula. Desse modo, a popularidade alta ou baixa não significa tanto. O que devemos ficar atentos é que, diante do fato de ter de tomar uma decisão iminente na urna, será pró-Lula porque ele rejeita o candidato de Bolsonaro", completa.
A cientista política da Ufal (Universidade Federal de Alagoas) Luciana Santana concorda que a pesquisa é sinal de recuperação de um público que já tinha um "forte alinhamento com Lula".
Uma hipótese dela é que isso ocorreu de forma mais intensa no Nordeste por causa da rejeição ao tarifaço. "Isso parece ter sido crucial para despertar os valores da soberania nacional", diz.
"Acredito que o Nordeste tem, assim como o Norte também, pelas questões que envolvem a Amazônia, muitas desconfianças em relação à política e à cultura norte-americana", completa.
Não tem pesquisas que mostrem isso, mas a gente consegue perceber que há uma rejeição maior a culturas externas, principalmente quando tentam intervir, como a gente está vendo agora essa situação com os EUA. E, claro, são regiões onde se concentra populações mais vulneráveis, que sabem que eles sempre vão ser mais penalizados nesses conflitos.
Luciana Santana, cientista política da Ufal
Outro ponto importante destacado é que Lula teria melhorado a forma de se comunicar com os brasileiros mais pobres. "Isso ajuda a repensar as análises."
Essa percepção é construída por vários fatores, mas acredito que há um comportamento mais ressentido de parcela do eleitorado nordestino em momentos passados, sendo mais crítico pelos erros cometidos pelo governo Lula. Mas como ele não estava encontrando uma forma de se reposicionar, o tarifaço deu a oportunidade para rever conceitos e posições. É isso que está acontecendo.
Luciana Santana
A socióloga Monalisa Torres, da Uece (Universidade Estadual do Ceará), ressalta que não dá para creditar à melhora na avaliação do governo apenas as ações de Donald Trump. "Claro que a soberania é uma narrativa que agrega muito mais do que divide, mas temos outras políticas que devem estar começando a fazer efeito agora, e o governo está sabendo usar bem isso na nova fase de propaganda", diz.
Ela cita que como uma política pública de grande alcance o Pé-de-Meia, que tem cerca de 4 milhões de estudantes beneficiários. O projeto oferece incentivo financeiro mensal a alunos de baixa renda da rede pública com o objetivo de reduzir a evasão escolar. Segundo Torres, é normal esse tipo de ação ter retornos em médio e longo prazo.
"Essas políticas podem estar começando a fazer efeito agora. E é preciso levar em conta que a comunicação do governo com o povo melhorou. Os perfis de Lula e do governo estão muito voltados para essas falas de distribuição de renda", cita.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.