Vice acusada de matar prefeito no RN é presa no Paraguai um ano após crime
A ex-vice-prefeita de João Dias (RN), Damária Jácome de Oliveira, foi presa ontem em Ciudad del Este, no Paraguai, em uma operação das polícias daquele país e do Rio Grande do Norte. Ela é acusada de ordenar a morte do prefeito Marcelo Oliveira (União Brasil), assassinado ao lado do pai, Sandi Alves de Oliveira, 58, após um ato de campanha na cidade no dia 27 de agosto do ano passado.
Damária concorria à época à Prefeitura contra a reeleição de Marcelo, que acabou sendo vencida pela viúva do então prefeito, Fatinha de Marcelo (União Brasil).
A irmã da ex-prefeita, Leidiane Jácome, e o cunhado dela, Weverton Claudino, também são suspeitos do crime, foram detidos junto com Damária no Paraguai. Além deles, a família ainda teria contado com a ajuda de um pastor —preso em dezembro— para cometer o duplo homicídio a 40 dias da eleição. A motivação seria vingança (leia mais abaixo).
O crime
Francisco Damião de Oliveira, conhecido como Marcelo Oliveira, era candidato à reeleição e foi morto junto com seu pai após uma visita de campanha na zona rural de João Dias.
Eleito prefeito em 2020, Marcelo chegou a renunciar em julho de 2021. Entretanto, em outubro de 2022, o Tribunal de Justiça decidiu que ele retornasse ao cargo por entender que Marcelo havia deixado a prefeitura por sofrer ameaças da vice-prefeita e do pai dela, Laerte Jácome, na época então o presidente da Câmara.
O afastamento seria um dos motivos da vice querer matar o prefeito, diz a polícia, que cita ainda outra motivação: dois irmãos de Damária Jácome foram mortos em confronto com a polícia. "A gente tinha um mandado de prisão por tráfico de drogas internacional expedido contra eles", contou o diretor da Polícia Civil do Oeste, delegado Alex Wagner, após operação no fim do ano de 2024.
Segundo o delegado, a família Jácome começou a imputar a Marcelo as ações policiais. "Ele estaria entregando todas as localizações dessas pessoas. Recentemente, a gente vê uma nova disputa política entre eles, agora com Damária candidata a prefeita", diz.
