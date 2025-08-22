Vice acusada de matar prefeito no RN é presa no Paraguai um ano após crime

A ex-vice-prefeita de João Dias (RN), Damária Jácome de Oliveira, foi presa ontem em Ciudad del Este, no Paraguai, em uma operação das polícias daquele país e do Rio Grande do Norte. Ela é acusada de ordenar a morte do prefeito Marcelo Oliveira (União Brasil), assassinado ao lado do pai, Sandi Alves de Oliveira, 58, após um ato de campanha na cidade no dia 27 de agosto do ano passado.

Damária concorria à época à Prefeitura contra a reeleição de Marcelo, que acabou sendo vencida pela viúva do então prefeito, Fatinha de Marcelo (União Brasil).

A irmã da ex-prefeita, Leidiane Jácome, e o cunhado dela, Weverton Claudino, também são suspeitos do crime, foram detidos junto com Damária no Paraguai. Além deles, a família ainda teria contado com a ajuda de um pastor —preso em dezembro— para cometer o duplo homicídio a 40 dias da eleição. A motivação seria vingança (leia mais abaixo).