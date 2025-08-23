AM: Defensoria pede a Lula indulto a indígena por estupros em cela com bebê
A DPE (Defensoria Pública do Estado) do Amazonas encaminhou nesta sexta-feira ao presidente Lula um pedido de indulto humanitário em favor da indígena de 29 anos da etnia Kokama que relatou ter sido estuprada durante 9 meses na Delegacia Interativa de Polícia de Santo Antônio do Içá.
Segundo a denúncia feita a autoridades, a mulher foi ainda submetida a torturas, trabalho forçado, ameaças e tratamento desumano na prisão, onde cumpria pena junto com homens. Em parte do tempo, ela ainda estava acompanhada de seu filho recém-nascido, e mesmo assim policiais militares e um guarda municipal teriam praticado reiterados estupros —os agentes foram presos preventivamente e são investigados. Eles negam os crimes e citam foto forjada.
Estamos diante de um caso extremo, em que o próprio Estado, a quem caberia zelar pela integridade física e moral da custodiada, praticou atos de tortura, estupro e tratamento desumano, ferindo frontalmente a Constituição Federal e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.

O documento será analisado pelo presidente após a emissão de parecer do Ministério da Justiça e, excepcionalmente, do Ministério dos Povos Indígenas, por conta da especificidade do caso.
A prática de tortura pelo Estado, principalmente quando infligida por meio de estupro, acomete de moléstia o apenado, porque o ato é dotado de potencial para causar inegável destruição da alma, mal esse incurável que uma mulher indígena carregará de forma perpétua até o momento da morte de seu corpo.

Sobre as violações
A indígena ficou presa na delegacia entre novembro de 2022 a agosto de 2023, período em que a DPE um advogado particular fizeram reiterados pedidos para que ela tivesse direito a prisão domiciliar ou fosse transferida de Santo Antônio do Içá para um presídio em Manaus —o que só ocorreu 9 meses após ser levada para delegacia.
Ela cumpria pena, em regime fechado, da condenação a pena de 19 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão por homicídio.
O documento cita que, quando ela foi levada a delegacia, seu filho tinha apenas 21 dias de vida. A criança, inclusive, chegou a adoecer nesse ambiente insalubre. A indígena também não teve direito a audiência de custódia.
Uma outra informação do requerimento é que, mesmo no período de resguardo e lactante, ela teria sido forçada a trabalhar 8 horas diárias, sem folgas e sem finais de semana, limpando banheiros, capinando o terreno e lavando louça na delegacia.
Adoecimento e sequelas
Fruto das violências, a indígena foi diagnosticada com hemorroida aguda nível 4, necessitando de cirurgia, condição que ela atribui aos múltiplos estupros. Além disso, ela teve diagnosticado estresse pós-traumático e transtorno depressivo, com histórico de pensamentos suicidas. A mulher está em tratamento psiquiátrico, com uso contínuo de medicação.
O requerimento assinado pelo Defensor Público Geral, Rafael Barbosa, e pelo defensor Theo Costa, coordenador do Núcleo de Atendimento Prisional, cita que as barbáries que teriam sido promovidas na delegacia "implicaram não apenas na perda do poder moral de punir, mas também na perda do poder legal".
Nem mil anos de prisão seriam capazes de imprimir tamanho sofrimento aos mais de nove meses de pena cumprida na comarca de Santo Antônio do Içá. O sofrimento imposto ultrapassou em muito os limites da pena originalmente fixada pela Justiça. Nenhuma sentença pode legitimar tamanha violência.

No dia da carta a Lula, a DPE informa que ela já havia cumprido 5 anos, 3 meses e 20 dias de sua pena e encontra-se em regime de semiliberdade, que é quando ela fica sob custódia da Funai em um abrigo específico. Esse local, por segurança, não foi revelado.
Acordo por indenização
A indígena vai receber R$ 300 mil de indenização por danos morais, a ser paga pelo governo do Amazonas. O acordo, fechado com a chancela do MP (Ministério Público) do Amazonas, foi assinado em audiência de conciliação na 3ª Vara da Fazenda Pública no dia 29 de julho.
Além da indenização, o estado irá providenciar também uma casa para a indígena e a família dela em uma unidade habitacional de Manaus. Como responsabilidade civil, o governo também vai pagar por um ano o valor mensal de um salário mínimo (R$ 1.518).
O estado ainda se comprometeu a manter o tratamento psicológico com a mesma profissional que a acompanhava no CDF (Centro de Detenção Feminino), onde ela estava detida em Manaus.
