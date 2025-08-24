AL: Projeto inédito no país quer estocar gás no subsolo e avança sob receio

A ideia é simples: usar seis poços já esvaziados pela retirada total de petróleo e gás para reinjetar gás natural nas formações subterrâneas naturais já depletadas (termo que indica que todo material original foi retirado).

Com a tecnologia pronta, a Origem vai alugar esses espaços para que empresas produtoras de gás pelo país possam estocar o material não usado para usar em momento de alta demanda —hoje, o gás produzido e não usado se perde.

Entretanto, a ideia pode apresentar riscos, já que os estudos ambientais apresentados pela empresa ao IMA relatam acidentes com esse tipo de operação e risco de vazamentos fora do Brasil, por exemplo.

A empresa, porém, afirma que o processo é seguro e adotado há mais de 100 anos em países como os EUA, por exemplo, e cita que a injeção do gás não será feita por processo de mineração, nem vai usar ou deixar cavernas subterrâneas —como ocorreu com a exploração de sal-gema na vizinha Maceió, que causou afundamento do solo em cinco bairros.

No último dia 14, após reportagem da Agência Tatu apontar supostas fragilidades do licenciamento, o MP-AL abriu procedimento administrativo para apurar a regularidade e avaliar a "suficiência dos estudos de impacto ambiental, a adequação dos planos de mitigação de riscos e de emergência, e a observância dos princípios da precaução, da prevenção e da informação, visando garantir a segurança da população e a proteção ao meio ambiente".