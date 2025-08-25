Líder do PCC vivia o luxo de Balneário Camboriú (SC) lavando dinheiro em AL

Preso na última terça-feira em Taboão da Serra, Grande São Paulo, José Ricardo Ângelo, 49, conhecido como 'Gordão', é apontado pela polícia como um dos maiores responsáveis pela lavagem de dinheiro de membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) em Alagoas.

A investigação que resultou na operação Lavagem Paulista, comandada pela Polícia Civil de Alagoas, desbaratou um esquema chefiado por ele que teria movimentado R$ 30 milhões nos últimos três anos. Isso fez com que a vida do "empresário" e da esposa chamassem a atenção pela vida de luxo —e desproporcional— que viviam em Balneário Camboriú (SC).

A relação de Ricardo na facção é conhecida das autoridades: segundo a polícia, ele era o "sintonia-geral" do Nordeste, um cargo de comando dentro do PCC. Ele já havia sido condenado em um processo da Justiça de Alagoas de 2021 e ficou detido por 8 anos pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. Segundo a polícia, ele cumpria o resto da pena em regime aberto.