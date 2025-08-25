Líder do PCC vivia o luxo de Balneário Camboriú (SC) lavando dinheiro em AL
Preso na última terça-feira em Taboão da Serra, Grande São Paulo, José Ricardo Ângelo, 49, conhecido como 'Gordão', é apontado pela polícia como um dos maiores responsáveis pela lavagem de dinheiro de membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) em Alagoas.
A investigação que resultou na operação Lavagem Paulista, comandada pela Polícia Civil de Alagoas, desbaratou um esquema chefiado por ele que teria movimentado R$ 30 milhões nos últimos três anos. Isso fez com que a vida do "empresário" e da esposa chamassem a atenção pela vida de luxo —e desproporcional— que viviam em Balneário Camboriú (SC).
A relação de Ricardo na facção é conhecida das autoridades: segundo a polícia, ele era o "sintonia-geral" do Nordeste, um cargo de comando dentro do PCC. Ele já havia sido condenado em um processo da Justiça de Alagoas de 2021 e ficou detido por 8 anos pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. Segundo a polícia, ele cumpria o resto da pena em regime aberto.
Vida de luxo em Santa Catarina
Ricardo e a esposa se mudaram para Balneário Camboriú há cerca de três anos. "Ele de lá fazia a lavagem de dinheiro de vários traficantes aqui de Alagoas, ligados principalmente ao PCC", diz o delegado Thales Araújo, responsável pela investigação.
A quantidade de dinheiro movimentada intrigou os investigadores, que começaram a esmiuçar a vida do casal. "Houve um volume movimentado muito alto, mas sem um histórico de patrimônio, sem lastro que justificasse. Isso, somado a ligação dele com o crime, formou um conjunto de fatos que nos chamou a atenção", explica.
O apartamento onde o casal vivia em Santa Catarina foi visitado pela polícia na quarta-feira: um prédio luxuoso, com vista para o mar, onde a polícia encontrou um cômodo que tinha uma porta blindada.
O local só pôde ser acessado após uma ação do Corpo de Bombeiros, e dentro havia bolsas, relógios e outros bens de luxo que somavam mais de R$ 200 mil.
O casal tinha uma vida de alto padrão que incluía posse de jet skis, lanchas e fazendo muitas viagens. "O Ricardo era articulado no meio da sociedade, não despertava atenção", diz Thales.
O delegado explica que o casal precisou deixar Balneário no começo do mês após 'Gordão' passar a ser procurado pela polícia catarinense por suspeita de ordenar o assassinato do empresário Leonardo Siemann, 36, morto com 18 tiros na saída de uma academia no dia 3 de fevereiro.
Segundo as investigações, esse crime teria sido motivado por dívidas relacionadas a negócios ilícitos entre a vítima e 'Gordão'. "Eles se mudaram e estavam em São Paulo havia cerca de 20 dias", informou.
Como era a lavagem
A vida de luxo não ficou para trás após eles deixarem Santa Catarina. Na casa de alto padrão onde estavam morando, de Embu das Artes, a polícia encontrou três carros -entre eles dois porsches, um deles blindado— avaliados em aproximadamente R$ 3 milhões. Todos foram apreendidos e estão sequestrados pela Justiça.
A polícia diz que a lavagem de dinheiro era feita com a ajuda de um contador, preso em Maceió na quarta-feira, que era o responsável por toda a movimentação financeira do grupo. "O casal tinha várias empresas de fachada, que eram constituídas por vários ramos: veículos, restaurante, factoring e, mais recente, uma imobiliária", diz.
Segundo apurou o UOL, há duas empresas registradas em nome de Ricardo, ambas registradas em São Paulo, mas que tinham telefone de contato e contabilidade feitas em Alagoas. Mesmo com endereços de estados diferentes, elas atuavam no ramo imobiliário de Balneário Camboriú.
A vantagem dessa área é que com um imóvel você consegue lavar muito dinheiro, uma transação pode render milhões. Isso tem sido usado muito pelos grupos criminosos. Possivelmente ele escolheu Balneário Camboriú porque hoje a cidade é um grande polo de lavagem de dinheiro.
Thales Araújo
Laranjas usados
Para receber o dinheiro, ele usava dados e contas de pessoas ligadas à facção, mas que acabaram deixando pistas pela falta de lastro financeiro.
O delegado cita que uma das pessoas localizadas tinha renda declarada inferior a um salário mínimo, mas mesmo assim movimentou, em um prazo de seis meses, R$ 200 mil para conta do casal. "Foram feitos sete depósitos em locais diferentes. São traços clássicos que indicam que está sendo lavagem de dinheiro", diz.
Em outro caso, uma pessoa que vive de benefício do INSS há oito anos movimentou R$ 60 mil "Estamos falando de uma movimentação direcionada exclusivamente para os dois principais cabeças. É aí que a gente vê as manobras".
As pessoas já foram ouvidas, e todas negaram que tivessem feito esses depósitos; mas todas têm alguma ligação com o grupo organizado. Uma dessas pessoas, por exemplo, é esposa de um dos maiores procurados do estado. Eles pegavam pessoas sem ela saber ou mesmo dando uma pequena quantia para usar essa conta de passagem.
Thales Araújo
O UOL não conseguiu localizar a defesa de José Ricardo. O espaço está aberto para manifestação.
