Vítima de 61 socos recebe comenda no RN: 'Usar holofotes e ajudar mulheres'
Ainda carregando marcas no rosto e dificuldade na fala após a cirurgia de reconstrução facial, Juliana Soares, 35, discursou hoje pela primeira vez após a brutal sequência de 61 socos sofridos pelo namorado em um elevador, no dia 26 de julho, em um prédio de Natal.
Ela recebeu hoje a comenda Maria da Penha, em solenidade marcada pela emoção e homenagens na Câmara Municipal de Natal. "Se eu me levantei daquele elevador depois de tudo o que aconteceu comigo, outras mulheres também são capazes", disse em seu breve discueso.
Tenho certeza que Deus me usou como instrumento para dar voz a outras mulheres, para dar visibilidade. Eu nunca gostei de holofotes em cima de mim, mas se fez necessário; então, agora eu vou fazer uso deles para ajudar outras mulheres.
Juliana Soares
O agressor, ex-jogador da Liga Nacional de Basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, 29, está preso e foi denunciado pelo MP-RN (Ministério Público do Rio Grande do Norte) por tentativa de feminicídio.
Ainda em sua fala, Juliana agradeceu a rede de solidariedade criada para a apoiar após a repercussão da violência que sofreu. "Tão importante como a mulher proceder a denúncia, é a sociedade acolher a mulher que sofre violência, porque muitas ficam presas nesse ciclo de abuso porque não têm a quem recorrer".
Gostaria de firmar um compromisso com vocês: para que olhem com mais cuidado quando aquela amiga chegar e comentar com você alguma coisa que ocorreu: sem julgamento, sem apontamento. Todos nós estamos aqui para errar mesmo nessa vida.
Juliana Soares
Violência similar a acidente de carro
O cirurgião-dentista Kerlison Paulino de Oliveira, que coordenou a operação de reconstrução da face de Juliana, comparou as lesões encontradas no rosto de Juliana às causadas por um acidente de carro.
"Digo isso pelo padrão de fraturas: não se tem esse padrão que vimos quando se trata de agressão física. Foram múltiplas fraturas e incontáveis fragmentos grandes e pequenos", afirmou em entrevista ao UOL, logo após a cirurgia.
Segundo o especialista, a cirurgia acabou sendo mais longa pelas múltiplas fraturas, que geraram um cenário mais delicado que o esperado e apontado em exames de imagem. Ele diz ser incontável o número de lesões encontradas.
Nós tivemos uma situação de dificuldade maior do que o esperado pelos fragmentos, que eram maiores do que imaginamos. Havia outros pequenos, não contáveis em uma tomografia.
Kerlison Paulino de Oliveira
Num caso como esse, é difícil que não haja sequela; mas temos de acompanhar para ver quais serão as queixas. A gente vai esperar um período de 45 a 60 dias, quando saberemos se a cirurgia foi suficiente. Eu sou otimista, mas o paciente às vezes tem alguma sintomatologia e é necessário fazer alguma nova intervenção.
Kerlison Paulino de Oliveira
Agressor segue preso
No relatório final do inquérito , a polícia reforçou a necessidade de manutenção da prisão preventiva "diante da gravidade dos fatos, da periculosidade do indiciado e da necessidade de proteção à integridade física e psicológica da vítima".
Juliana falou à TV Record que a agressão foi uma tentativa de acabar com sua vida. "Ele disse 'então você vai morrer' e começou a me bater", relatou. "Eu resisti, ele falhou no plano dele", declarou a mulher.
A vítima contou à emissora que, no momento da agressão, seu rosto estava muito ensanguentado - o que dificultou a visão, mas relata ter se esforçado permanecer consciente. "Ele só me batia. Se eu apagasse, acho que eu teria morrido", afirmou. Em um relacionamento com Cabral há quase dois anos, ela define a relação como tóxica e abusiva e o descreve como muito ciumento.
"Ele era muito controlador, mas ele justificava isso como uma forma de amor", contou. A mulher sabia do histórico de agressão do então namorado com outros homens, mas disse: "Nunca pensei que comigo seria assim".
Sete meses antes do episódio no elevador, ela já havia sofrido outra agressão. "Durante uma discussão nossa, ele me empurrou e eu caí. Quando isso aconteceu, puxei a camisa dele para não cair, nisso tirou uns três pontinhos da camisa dele. E ele disse que tinha sido agredido e chamou a polícia", relatou a vítima.
Na ocasião, ela conta que os policiais perguntaram se ela queria registrar denúncia pela Lei Maria da Penha. Mas ela decidiu não registrar o boletim de ocorrência. "Pensei que tinha sido impulso dele", disse. Cabral também já tinha quebrado outros dois celulares de Juliana por ciúmes.
Em caso de violência, denuncie
Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie. Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.
Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.