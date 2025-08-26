Globo aciona STF e cita corrupção em TV de Collor para romper com afiliada

Para a Globo, a decisão do STJ "viola frontalmente as ordens pública e social, ao comprometer o exercício legítimo da liberdade de programação e expressão por meio da imposição de vínculo com uma afiliada que não mais atende aos padrões éticos, editoriais e reputacionais exigidos pela emissora nacional".

O contrato de afiliação, portanto, não é apenas um acordo comercial. Ele é um mecanismo de densificação da liberdade de expressão e de programação, que pressupõe sinergia editorial, confiança institucional e alinhamento ético entre as partes. Sem esses elementos, a hipótese é de controle da programação e da liberdade de expressão das emissoras, obrigando-as a associar seus conteúdos a espaços de divulgação contrários a seus padrões éticos e criativos.

Globo

Na ação, a Globo volta a citar que o ex-presidente Collor, sócio controlador da TV Gazeta, e o executivo da emissora alagoana, Luis Pereira Amorim, foram condenados pelo STF pelos crimes de corrupção passiva (no caso de Collor) e lavagem de dinheiro.

"Em ambos os casos, os fatos envolveram a utilização da estrutura das sociedades recuperandas (incluindo a TV Gazeta) para a prática de crimes, o que foi amplamente noticiado pela mídia", diz.

Por fim, a Globo lembra que avisou a TV Gazeta em outubro de 2023 que não tinha intenção de renovar a parceria, com o encerramento da relação comercial entre as partes marcada para o fim daquele ano. "A Globo já havia celebrado nova Convenção Comercial para a transmissão da programação a partir de 01.01.2024", diz a ação, citando o contrato com a TV Asa Branca para retransmissão do sinal da emissora em Alagoas.