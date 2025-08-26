Globo aciona STF e cita corrupção em TV de Collor para romper com afiliada
A Globo pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) para suspender a decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) que confirmou a obrigação da emissora de renovar contrato com a TV de Fernando Collor em Alagoas.
O pedido foi feito na noite do domingo diretamente ao presidente da corte, ministro Luís Roberto Barroso. A empresa voltou a dizer que o motivo de não renovar com a emissora alagoana foi o uso da TV Gazeta em um esquema de corrupção.
No último dia 19, a terceira turma do STJ negou o pedido da Globo, por 3 votos a 2, e decidiu manter a renovação compulsória por cinco anos imposta pela Justiça de Alagoas com a TV Gazeta —empresa que está em recuperação judicial desde 2019.
Para a Globo, a decisão do STJ "viola frontalmente as ordens pública e social, ao comprometer o exercício legítimo da liberdade de programação e expressão por meio da imposição de vínculo com uma afiliada que não mais atende aos padrões éticos, editoriais e reputacionais exigidos pela emissora nacional".
O contrato de afiliação, portanto, não é apenas um acordo comercial. Ele é um mecanismo de densificação da liberdade de expressão e de programação, que pressupõe sinergia editorial, confiança institucional e alinhamento ético entre as partes. Sem esses elementos, a hipótese é de controle da programação e da liberdade de expressão das emissoras, obrigando-as a associar seus conteúdos a espaços de divulgação contrários a seus padrões éticos e criativos.
Globo
Na ação, a Globo volta a citar que o ex-presidente Collor, sócio controlador da TV Gazeta, e o executivo da emissora alagoana, Luis Pereira Amorim, foram condenados pelo STF pelos crimes de corrupção passiva (no caso de Collor) e lavagem de dinheiro.
"Em ambos os casos, os fatos envolveram a utilização da estrutura das sociedades recuperandas (incluindo a TV Gazeta) para a prática de crimes, o que foi amplamente noticiado pela mídia", diz.
Por fim, a Globo lembra que avisou a TV Gazeta em outubro de 2023 que não tinha intenção de renovar a parceria, com o encerramento da relação comercial entre as partes marcada para o fim daquele ano. "A Globo já havia celebrado nova Convenção Comercial para a transmissão da programação a partir de 01.01.2024", diz a ação, citando o contrato com a TV Asa Branca para retransmissão do sinal da emissora em Alagoas.
Entenda mais
A Globo tem a TV Gazeta como afiliada desde 1975, quando a emissora alagoana foi fundada. No final de 2023, após ser avisada de que o contrato não seria renovado, a TV Gazeta entrou na Justiça, dentro do seu processo da recuperação judicial, pedindo a renovação compulsória por mais cinco anos, alegando que poderia ir à falência sem o contrato.
A afiliada alagoana conseguiu uma decisão favorável do juiz Léo Dennisson Bezerra de Almeida, da 10ª Vara Cível da Capital, e a Globo recorreu ao TJ-AL (Tribunal de Justiça de Alagoas).
Em junho de 2024, a 3ª Câmara Cível do TJ-AL decidiu, por 2 votos a 1, confirmar a decisão do juiz da recuperação judicial (condição na qual o grupo está desde 2019), que decidiu que o contrato com a Globo era essencial para a manutenção da TV Gazeta e o consequente pagamento de credores e trabalhadores.
A Globo levou então o caso ao STJ em 14 de janeiro alegando que as decisões da Justiça de Alagoas "incorrem em lesão à ordem pública ao aplicar o princípio da preservação da empresa de forma desproporcional e abusiva". Em sua fala no STJ, o advogado da Globo, Marcelo Lamego Carpenter Ferreira, classificou a decisão do TJ-AL como "completamente atípica e injustificada".
"A TV Gazeta encontra-se em recuperação judicial desde 2019 e, no curso desse processo, foi feito um aditivo [em junho de 2022] de contrato de afiliação de 18 meses para que, ao fim desse contrato [em 31 de dezembro de 2023], seguissem seus caminhos", cita.
Na fala, ele voltou a culpar a condenação de Collor como fator motivador da decisão de acabar a parceria de mais de cinco décadas.
[Collor] foi condenado por atos de corrupção usando a TV Gazeta. Não é uma condenação qualquer. Isso impacta a sua imagem para aqueles que assistem. Uma empresa jornalística vive da credibilidade, e manter associação com a TV Gazeta é prejudicial. A decisão [da Justiça de Alagoas] ofende regras processuais e constitucionais.
Marcelo Lamego
Já o advogado da TV Gazeta, Carlos Gustavo Rodrigues de Matos, alegou que a TV Gazeta foi surpreendida, sem qualquer notificação prévia, pelo fim da parceria. Ele voltou a dizer que o contrato com a Globo é essencial para a saúde financeira do grupo.
"A empresa investiu R$ 30 milhões em renovação de equipamentos para propagação do sinal da Globo em todo o estado. Somos a maior rede de comunicação de Alagoas, que emprega 400 pessoas; e esse contrato representa 100% da receita da TV Gazeta e 75% de todo o grupo, composto por mais nove rádios", disse.
A situação da expectativa de renovação não era somente de mais um contrato, mas da segunda relação mais longa [da Globo] do país: são 50 anos de uma parceria, de um negócio jurídico que, durante toda a sua história, não há sequer uma notificação, uma observação sequer quanto à má qualidade da prestação da TV Gazeta.
Carlos Gustavo
Dívidas
Cercado de dívidas e enfrentando sucessivos bloqueios de contas e bens pessoais, Collor é o acionista majoritário das empresas da OAM, grupo que reúne rádios, TVs, sites, jornal e uma gráfica.
O grupo chegou a apresentar e ter aprovado o plano de recuperação judicial pelos credores, em julho de 2022, mas por causa de denúncias de possível crime falimentar, como a suspeita de "compra de votos" por parte da OAM, a Justiça encaminhou o caso para investigação policial —que ainda está em curso.
O débito final a ser negociado na recuperação, no dia da assembleia de credores, era de R$ 64 milhões.
Mas essa não é a única dívida: o grupo tinha, em maio, R$ 32,4 milhões inscritos em dívida ativa da União, segundo consulta feita no portal de devedores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Desse total, R$ 23,2 milhões são da TV Gazeta, emissora afiliada da Globo em Alagoas.
Com a demora na aprovação no plano, ex-funcionários da OAM entraram na Justiça do Trabalho para cobrar suas dívidas não pagas, o que tem gerado decisões de despersonalização da pessoa jurídica, ou seja: o direito do credor de cobrar a dívida diretamente dos sócios da empresa.
As decisões geraram condenações que bloquearam bens não só de Collor, mas também de sua esposa, Caroline Serejo, que teve R$ 478 mil retirados de sua conta, em julho do ano passado, para pagar uma jornalista com câncer que nunca teve acordo trabalhista honrado pela TV Gazeta. Imóveis de luxo de Collor, como uma chácara em Campos do Jordão (SP), chegaram a ser penhorados, mas o leilão foi cancelado após acordo com o credor.
