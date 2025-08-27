Cid descarta apoiar Ciro no CE em 2026: 'Não consigo me ver daquele lado'

Ciro está de malas prontas para deixar o PDT e se filiar ao PSDB, partido que espera contar com ele como grande nome na disputa eleitoral de 2026. Cid, ao comentar a possibilidade, chegou a dizer que esse deverá ser o maior constrangimento de sua vida.

Eu não consigo me imaginar ao lado do Capitão Wagner [União]; eu não consigo me imaginar ao lado desse federal, o André [Fernandes-PL], que foi candidato a prefeito de Fortaleza. Ele [André] quase ganha a eleição, mas me perdoe. Qual é o predicado que um rapaz desse tem? Qual é a experiência? Qual é o atributo? Nada, nada, e eu não vou nem falar da baixaria. Então, eu não consigo me ver desse lado [dos bolsonaristas]

Cid Gomes

Desde as eleições de 2024, Ciro tem se aproximado de nomes dos quais sempre foi adversário, entre eles, dos mais influentes bolsonaristas no estado. Nesse meio, ele tem sido colocado como o nome cada vez mais forte de oposição ao governador Elmano de Freitas (PT), visando a disputa ao Palácio da Abolição.

Em entrevista em maio, após reunião com opositores, Ciro disse que apoiaria a candidatura do deputado estadual Alcides Ferreira (PL) ao Senado, em uma eventual composição em que o bolsonarismo apoiasse um nome do grupo ligado a Ciro para o governo do estado.

Cid diz que, apesar das divergências com o irmão, tem feito críticas em ambiente reservado. "Eu reclamo muito, mas roupa suja a gente lava em casa, eu procuro fazer assim. Mas o natural para mim é permanecer onde eu estou", falou.

Fora da disputa

O senador ainda voltou a afirmar que não será candidato à reeleição em 2026 e que o objetivo será ajudar a fortalecer o partido com uma grande bancada de deputados.