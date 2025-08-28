Justiça interna adolescente por ameaça a psicóloga entrevistada por Felca
Um adolescente de 17 anos foi apreendido e teve a internação decretada pela Justiça de Alagoas, acusado de ameaçar uma psicóloga que concedeu entrevista ao influenciador Felca. A detenção e a decisão do juiz Anderson Passos, da 1ª Vara de Arapiraca (AL), ocorreram nesta quarta (27).
O adolescente é suspeito de uma série de outros crimes, como estupro virtual, venda de material pornográfico infantil, apologia ao nazismo, ataque a moradores de rua e extorsão (leia detalhes abaixo). Com o adolescente em Alagoas, os policiais apreenderam dois aparelhos celulares.
A psicóloga alvo do menor procurou a polícia afirmando que, após conceder entrevista sobre o processo de adultização ao influenciador, passou a receber e-mails com insultos e até ameaças de morte. Um dos textos do adolescente enviado desse: "Você mexeu em um ninho de abelhas".
A polícia chegou ao adolescente após a extração de dados de IMEI (International Mobile Equipment Identity, ou seja a identificação de um telefone) e IPs (tipo de endereço virtual de computadores). Com as informações, ele localizado no bairro Fazenda Velha, em Arapiraca —maior cidade do interior de Alagoas, com 243 mil habitantes.
O mandado de busca do menor faz parte da mesma investigação da Polícia Civil de São Paulo que, na última segunda-feira (25), prendeu um suspeito de ser o autor das ameaças de morte contra Felca em Olinda (PE).
O prazo máximo de internação provisória do menor é de 45 dias, mas o caso está em apuração e pode ter conclusão e julgamento no período, gerando uma internação mais longa.
Os fatos sob apuração são de extrema gravidade, havendo, inclusive, indícios de múltiplas vítimas, razão pela qual entende este magistrado que os elementos probatórios até então coligidos são suficientes para justificar, neste momento, o cerceamento da liberdade do adolescente.
Decisão do juiz Anderson Passos
Extensa lista de crimes
Segundo a polícia, o adolescente é suspeito de integrar uma quadrilha que fazia desafios pela internet e é suspeito de crimes como exploração sexual, venda e distribuição de imagens com conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes, além dos crimes de ameaça, indução e auxílio à automutilação.
O adolescente também é suspeito da prática de estupro virtual, já que exigia que essas crianças praticassem atos libidinosas na frente da tela do computador.
Além disso, a Justiça de Alagoas alegou para decisão que o adolescente fazia apologia ao nazismo e era administrador de um grupo virtual que orquestrava atentados contra moradores em, situação de rua.
Outro ponto contra que pesa contra o adolescente é que ele faria "doxxing", que é a prática de exposição de dados pessoais de vítimas com o intuito de intimidação e coerção.
Depois ele extorquia essas pessoas, chantageava e ameaçava expô-las. Nós encontramos ainda imagens de crimes de maus-tratos aos animais, além de imagens com apologia ao nazismo, como suásticas e imagens relacionadas.
Bárbara Porto, delegada adjunta da Diretoria de Inteligência Policial de Alagoas
