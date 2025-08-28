Justiça interna adolescente por ameaça a psicóloga entrevistada por Felca

A polícia chegou ao adolescente após a extração de dados de IMEI (International Mobile Equipment Identity, ou seja a identificação de um telefone) e IPs (tipo de endereço virtual de computadores). Com as informações, ele localizado no bairro Fazenda Velha, em Arapiraca —maior cidade do interior de Alagoas, com 243 mil habitantes.

O mandado de busca do menor faz parte da mesma investigação da Polícia Civil de São Paulo que, na última segunda-feira (25), prendeu um suspeito de ser o autor das ameaças de morte contra Felca em Olinda (PE).

O prazo máximo de internação provisória do menor é de 45 dias, mas o caso está em apuração e pode ter conclusão e julgamento no período, gerando uma internação mais longa.

Os fatos sob apuração são de extrema gravidade, havendo, inclusive, indícios de múltiplas vítimas, razão pela qual entende este magistrado que os elementos probatórios até então coligidos são suficientes para justificar, neste momento, o cerceamento da liberdade do adolescente.

Decisão do juiz Anderson Passos

Extensa lista de crimes

Segundo a polícia, o adolescente é suspeito de integrar uma quadrilha que fazia desafios pela internet e é suspeito de crimes como exploração sexual, venda e distribuição de imagens com conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes, além dos crimes de ameaça, indução e auxílio à automutilação.