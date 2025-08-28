PMs presos são suspeitos de fuzilar carros e chacinar jovens em blitz na PB
Seis policiais militares estão sendo investigados pela morte de cinco jovens, que tiveram os carros atingidos por mais de 90 tiros durante uma blitz em fevereiro no município do Conde, vizinho de João Pessoa.
Todos tiveram prisão decretada. Cinco foram detidos no último dia 18. O sexto está nos EUA em férias e promete se entregar no sábado (30), quando retorna da viagem.
O caso ocorreu na noite de 15 de fevereiro. Equipes da polícia estavam na ponte dos Arcos para uma blitz e atiraram até de fuzil contra dois veículos. Na ação, foram mortos três adolescentes e dois homens de 25 e 26 anos. Os agentes alegam que apenas revidaram tiros vindos dos carros. Nenhum policial ficou ferido.
Perícia aponta sinais de extermínio; defesa chama hipótese de absurda
Para a perícia, as marcas indicam que houve tiros disparados a curta distância. Todos foram atingidos com disparos na cabeça, inclusive na região da nuca. Os elementos levaram a Justiça a suspeitar que se tratou, na verdade, de uma "atividade típica de extermínio". A defesa dos policiais classifica a hipótese como absurda.
A investigação corria em sigilo, mas em decisão no último dia 20, a juíza Lessandra Nara Torres Silva tornou a ação pública, atendendo solicitação do MP-PB (Ministério Público da Paraíba).
O MP-PB também pediu a prisão dos suspeitos, sob alegação de que a versão apresentada pelos investigados contradiz os laudos da pericia e suspeita de ocultação de provas. Além das mortes, os policiais também são investigados por organização criminosa e fraude processual.
A versão apresentada pelos policiais está sendo contestada porque as perícias não confirmam a tese de confronto.
A Justiça autorizou acesso do MP-PB aos dados dos telefones e equipamentos apreendidos com os policiais e mandou fazer uma reconstituição do caso para apurar as contradições na versão dos policiais sobre terem revidado aos tiros.
O detalhe que mais chama a atenção nos laudos, aos quais a coluna teve acesso, é que há marcas de tiros com menos de um metro de distância, o que desmente a ideia de que os policiais atiraram em revide. "Os laudos evidenciam trajetórias e distâncias de disparo que, ao menos nesta fase, não corroboram um cenário de troca de tiros recíprocos à curta distância", diz Lessandra Nara Torres Silva.
Entenda o caso
A polícia diz que escolheu o local da blitz com base em informações de que o autor de um feminicídio naquela tarde estaria pensando em fugir, e passaria necessariamente pela ponte. Além disso, o filho da vítima estaria indo com um grupo para o sítio Mituaçu (onde sua mãe foi morta) para tentar vingar o assassinato.
Com os dados, os policiais montaram a blitz por volta das 20 horas. Eles relataram que abordaram veículos e pessoas sem problemas até que, por volta das 22h45, dois carros se aproximaram e, ao receberem voz de parada, dispararam contra os militares. Todos os PMs atiraram em resposta, segundo a versão de todos os eles em depoimentos.
Entre os mortos, está o filho da vítima de feminicídio. O suspeito do feminicídio foi preso dois dias depois, em 17 de fevereiro.
Após a ação, os policiais entregaram três armas de fogo que estariam em posse do grupo. A cena do crime não foi preservada. Segundo o MP-PB, mesmo já mortos, os jovens foram colocados nas caçambas das caminhonetes das duas equipes da PM e levados para o Hospital de Trauma de João Pessoa.
Os jovens mortos estavam em um Fiesta preto, que tinha 74 marcas de tiros, e em um Palio verde, atingido por 19 disparos. A perícia afirma que havia projéteis de fuzil 5.56, arma de alto poder destrutivo.
Foram mortos na ação:
- Alexandre Bernardo de Brito, 17
- Cristiano Lucas, 17
- Emerson Almeida de Oliveira, 25
- Fábio Pereira da Silva Filho, 26
- Gabriel Cassiano de Sousa, 17, filho da vítima do feminicídio
Os policiais militares investigados são:
- Tenente Álex William de Lira Oliveira
- Sargento Marcos Alberto de Sá Monteiro
- Sargento Wellyson Luiz de Paula
- Sargento Kobosque Imperiano Pontes
- Cabo Edvaldo Monteval Alves Marques
- Soldado Mikhaelson Shankley Ferreira Maciel
Os policiais atuam no 5º Batalhão da PM, em João Pessoa. A coluna procurou o comando da PM da Paraíba, mas não obteve retorno até o momento.
Polícia busca testemunha que pode detalhar abordagem
Uma das análises da perícia aponta que houve remoção prévia dos veículos "sem documentação detalhada", o que "compromete a fidelidade da cadeia de custódia, impedindo afirmar, por exemplo, se houve disparos de dentro para fora ou se vestígios externos (fragmentos de vidro, projéteis no solo etc.) foram alterados".
A perícia ainda indica que, pelos danos vistos e pelos ângulos de impacto, é provável que os automóveis "estivessem em movimento ou manobra" quando receberam ao menos os primeiros tiros. Entretanto, cita que "não se identificaram evidências inequívocas de disparos de dentro para fora".
Uma testemunha também se tornou importante na apuração. Uma mulher contou que um homem relatou ter passado pelo local e visto "um maguinho e um gordinho fora do carro, com as mãos na cabeça; outro no interior do carro e dois no chão, com os rostos encostados no solo e com policiais com os pés nos pescoços deles". Em seguida, ele diz ter escutado barulho de "vários tiros, muitos tiros". A polícia agora busca identificá-la para que preste depoimento.
O que diz a defesa
Em nota, o advogado dos policiais, Luiz Pereira Júnior, refuta a tese de execução. Leia a íntegra:
"Na condição de advogado dos policiais militares atualmente investigados, rechaçamos veementemente as imputações iniciais que lhes foram dirigidas, especialmente a absurda hipótese de formação de grupo de extermínio e de fraude processual.
Vivemos um preocupante cenário de inversão de valores: indivíduos faccionados, armados e de altíssima periculosidade, que reagiram a uma abordagem policial trocando tiros com a guarnição, acabam retratados como vítimas, enquanto os verdadeiros defensores da lei são interpretados como criminosos.
Não se pode ignorar a vida pregressa desses policiais, marcada por reconhecimentos, elogios, medalhas e promoções por bravura, sempre em razão da dedicação e da abnegação com que se lançaram diariamente na defesa da sociedade. São homens que arriscam a própria vida para garantir a segurança da coletividade, e que agora se veem injustamente colocados sob suspeita.
Confiamos na Justiça e, sobretudo, na consciência da sociedade, que saberá distinguir aqueles que cumprem o dever legal de proteger a todos, mesmo diante da violência armada, daqueles que insistem em mergulhar no mundo do crime.
Temos a convicção de que a verdade logo virá à tona, restabelecendo a honra e a dignidade desses policiais militares, que jamais se desviaram do compromisso de servir e proteger."
