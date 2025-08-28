PMs presos são suspeitos de fuzilar carros e chacinar jovens em blitz na PB

Seis policiais militares estão sendo investigados pela morte de cinco jovens, que tiveram os carros atingidos por mais de 90 tiros durante uma blitz em fevereiro no município do Conde, vizinho de João Pessoa.

Todos tiveram prisão decretada. Cinco foram detidos no último dia 18. O sexto está nos EUA em férias e promete se entregar no sábado (30), quando retorna da viagem.

O caso ocorreu na noite de 15 de fevereiro. Equipes da polícia estavam na ponte dos Arcos para uma blitz e atiraram até de fuzil contra dois veículos. Na ação, foram mortos três adolescentes e dois homens de 25 e 26 anos. Os agentes alegam que apenas revidaram tiros vindos dos carros. Nenhum policial ficou ferido.