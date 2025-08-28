'Traição' por Bolsonaro fez relator da CPI do INSS inimigo dos Renans em AL

Escolhido pela oposição como relator da CPMI do INSS, o deputado federal Alfredo Gaspar (União-AL) é um parlamentar de longa história como promotor no MP-AL (Ministério Público de Alagoas), mas um neófito na política. Exercendo o primeiro cargo eletivo, ele escalou a entrada política no governo Renan Filho (MDB), onde ocupou com destaque o cargo de secretário de Segurança Pública.

Nas duas passagens à frente da pasta, Alfredo acumulou elogios —pelos bons resultados— e críticas —pela violência de muitas das ações policiais—, mas acima de tudo ganhou visibilidade para se tornar um nome forte eleitoral. Entretanto, de aposta dos Calheiros, ele hoje é visto como traidor da família, já que após sete anos juntos, em 2022, decidiu largar o grupo e pulou para o lado rival, do deputado Arthur Lira (PP-AL).

O afastamento foi algo surpreendente, já que Alfredo esteve ao lado de Renan Filho toda a gestão, não só como secretário, mas como procurador-geral de Justiça indicado por ele.