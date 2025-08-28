'Traição' por Bolsonaro fez relator da CPI do INSS inimigo dos Renans em AL
Escolhido pela oposição como relator da CPMI do INSS, o deputado federal Alfredo Gaspar (União-AL) é um parlamentar de longa história como promotor no MP-AL (Ministério Público de Alagoas), mas um neófito na política. Exercendo o primeiro cargo eletivo, ele escalou a entrada política no governo Renan Filho (MDB), onde ocupou com destaque o cargo de secretário de Segurança Pública.
Nas duas passagens à frente da pasta, Alfredo acumulou elogios —pelos bons resultados— e críticas —pela violência de muitas das ações policiais—, mas acima de tudo ganhou visibilidade para se tornar um nome forte eleitoral. Entretanto, de aposta dos Calheiros, ele hoje é visto como traidor da família, já que após sete anos juntos, em 2022, decidiu largar o grupo e pulou para o lado rival, do deputado Arthur Lira (PP-AL).
O afastamento foi algo surpreendente, já que Alfredo esteve ao lado de Renan Filho toda a gestão, não só como secretário, mas como procurador-geral de Justiça indicado por ele.
Nesse meio tempo, em 2020, largou a carreira de promotor para se filiar ao MDB, até deixar o partido sob a justificativa de que apoiaria o então presidente Jair Bolsonaro (PL), não Lula.
Desde então, a relação entre Alfredo e Renan Filho inexiste, e até hoje a mudança de lado é vista como um ato de traição inédito, em termos de proporções, para a família mais forte da política alagoana.
De lá para cá, Alfredo se tornou um bolsonarista raiz, participando de atos a favor do ex-presidente, atacando o STF e sendo crítico do que chama de "quadrilha" do presidente Lula.
Como eles se aproximaram?
Alfredo Gaspar de Mendonça Neto ganhou projeção em Alagoas pela atuação como promotor à frente do Gecoc (Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas) do MP-AL. O comando de investigações e denúncias contra políticos renderam a ele um destaque estadual.
Em 2015, primeiro ano do governo Renan Filho, a segurança pública era apontada como maior desafio, já que Alagoas figurava ali como o estado mais violento do país, com taxa de homicídios superior a de todos os países do mundo.
Renan, então, decidiu chamar Alfredo para assumir a Secretaria de Estado da Segurança Pública, para ganhar apoio da opinião pública. Logo, ele começou a se destacar no cargo por participar pessoalmente das operações.
Ao longo dos meses, Alagoas conseguiu reduzir a taxa de homicídios no estado. Ao mesmo tempo, a reiterada violência em muitas dessas ações policiais também fizeram ele receber críticas, especialmente da esquerda e de moradores de favelas alvo das operações.
Saída e volta
Em 2016, Alfredo teve de deixar a pasta após o STF declarar inconstitucional a nomeação de membros do MP para cargos sem relação com as atividades da instituição. À época, cogitou-se que ele poderia renunciar para disputar eleição em Maceió, mas preferiu retomar a atuação institucional.
No final daquele ano, Alfredo foi escolhido por Renan Filho como procurador-geral de Justiça, função que ocupou até março de 2020, quando se demitiu do MP-AL e oficialmente entrou na política, se filiando ao MDB.
Alfredo foi a aposta dos Calheiros na disputa à Prefeitura de Maceió, onde a família sempre teve alta rejeição. Ele até foi bem no primeiro turno, mas acabou derrotado no segundo por JHC (PL, mas à época no PSB) —em 2024, Alfredo apoiou JHC.
No ano seguinte, Renan levou Alfredo para reassumir a Secretaria de Segurança Pública, em mais um passo para dar visibilidade àquele que seria o nome de destaque do MDB na capital alagoana. Havia planos para o futuro dele no partido, mas...
A traição
Em março de 2022, veio o anúncio que caiu como uma bomba na política alagoana. Alfredo anunciou a saída da pasta e do grupo dos Calheiros, sob a justificativa de que não votaria em Lula nem apoiaria um candidato no estado ligado ao petista (no caso, o governador Paulo Dantas-MDB), já que seria um bolsonarista —algo que nunca havia admitido publicamente até ali.
Alfredo apoiou o candidato rival do MDB ao governo do estado em 2022, o então senador Rodrigo Cunha (União Brasil), que tinha como principal aliado o deputado federal Arthur Lira. "Foi como trocar o CSA pelo CRB após fazer base, conquistar tudo e levar o time à primeira divisão", compara um aliado, citando os dois clubes de futebol rivais de Maceió.
Alfredo se candidatou naquele ano a deputado federal e foi o segundo mais votado no estado, com forte simpatia do eleitor bolsonarista. Ele teve 102 mil votos e ficou atrás apenas de Arthur Lira, mas liderou a votação em Maceió, seu maior reduto.
Risco 2026
Segundo a coluna consultou junto a fontes ligadas aos Calheiros, a traição de Alfredo é até hoje um ato não perdoado pela família, que considera ter feito um grande investimento político para dar visibilidade a ele quando era promotor.
Mais que isso, viu na escolha dele como relator como um episódio preocupante. Isso porque antes mesmo dele ser indicado à CPMI, Alfredo era visto como um nome forte para concorrer ao Senado em 2026, com potencial de dificultar a reeleição de Renan Calheiros (MDB).
Pesquisas divulgadas até aqui mostram que, ao menos em Maceió, Alfredo aparece —com grande distância de Renan— na liderança de intenções de voto para o Senado.
Com as aparições públicas proporcionadas pela CPMI, a ideia é que Alfredo ganhe ainda mais visibilidade e possa decidir concorrer ao Senado, o que poderia também impactar Arthur Lira, outro pré-candidato ao Senado por Alagoas.
