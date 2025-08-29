Advogado é preso por enviar vídeo íntimo à filha de 16 anos: 'Veja sozinha'
Um advogado foi preso em flagrante por mandar um vídeo íntimo para a filha de 16 anos. O caso ocorreu na cidade de Inajá (PE) no último dia 16.
O suspeito foi liberado no dia seguinte, na audiência de custódia, quando a Justiça concedeu uma medida protetiva à adolescente.
Na tarde de ontem, ele voltou a ser preso por descumprimento de medida cautelar. Ele não compareceu para colocar a tornozeleira eletrônica, segundo a Polícia Civil.
O advogado está sendo investigado por crime de estupro de vulnerável, com pena prevista de quatro a dez anos. Por ter sido praticado pelo pai, a pena deve ser aumentada em 50%, podendo chegar a 15 anos.
Ele também é alvo de investigação da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em Pernambuco. O advogado era servidor da Prefeitura de Inajá, mas foi demitido após o caso ser revelado no último sábado pelo site Petrolândia Notícias.
Entenda o que houve
A adolescente procurou a delegacia de Inajá com uma tia para denunciar o pai. Ela contou que recebeu o vídeo pelo WhatsApp em uma mensagem de visualização única. O auto da prisão em flagrante traz prints da conversa do pai com a filha naquele dia, que começa com um convite para sair escondido para jantar e pergunta se ela pode ver algo "safado".
Em depoimento, a tia conta que a adolescente, ao perceber o teor da conversa, bloqueou o contato do pai no WhatsApp e a procurou para contar o caso. A tia então a orientou a desbloquear o contato para ter certeza que se tratava do pai e para confirmar o teor sexual das conversas.
Em outro trecho do diálogo, duas horas depois, ele manda um vídeo e apaga em seguida dizendo que foi "mensagem errada". Após conversar com a jovem, manda de novo e diz para ela ver sozinha e não mostrar a ninguém. O contato do pai foi bloqueado em seguida.
A tia ainda contou à polícia que o pai era ausente na relação com a filha, mas os dois se reaproximaram após ela mandar uma mensagem para ele no último dia dos pais. A partir daí, os dois passaram a se falar.
Ela afirmou que o pai pagava apenas uma pensão de R$ 200, além de, nos fins de ano, dar roupas de presente.
Em depoimento, o homem afirmou que estava mantendo conversa com outra pessoa, quando "passou a enviar mensagens salientes". Ele alegou que, nesse contexto, as mensagens para a filha foram enviadas por engano.
A coluna chegou a falar com o advogado na manhã de ontem. Ele disse que responderia assim que retornasse de viagem à tarde —mas isso não ocorreu porque ele foi preso. O UOL não conseguiu identificar o advogado de defesa. Assim que houver um contato, o texto será atualizado.
OAB e prefeitura se manifestam
Em nota, a OAB-PE informou que a Comissão de Direitos Humanos protocolou representação contra o advogado preso. "O caso tramita, de forma sigilosa, no âmbito do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem, em estrita observância aos princípios legais e ao devido processo ético-disciplinar".
Também em nota, a Prefeitura de Inajá expressou "total repúdio às notícias que envolvem suposta prática de crime sexual por parte de um servidor".
A coluna fez contato com o Conselho Tutelar de Inajá, que informou ao UOL que não poderia dar detalhes do caso, mas adiantou que está "tomando as medidas legais diante do art.136 [que define as atribuições do órgão] do Estatuto da Criança e do Adolescente para dar o suporte necessário à adolescente, juntamente com as autoridades competentes".
