Advogado é preso por enviar vídeo íntimo à filha de 16 anos: 'Veja sozinha'

O advogado está sendo investigado por crime de estupro de vulnerável, com pena prevista de quatro a dez anos. Por ter sido praticado pelo pai, a pena deve ser aumentada em 50%, podendo chegar a 15 anos.

Ele também é alvo de investigação da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em Pernambuco. O advogado era servidor da Prefeitura de Inajá, mas foi demitido após o caso ser revelado no último sábado pelo site Petrolândia Notícias.

Entenda o que houve

A adolescente procurou a delegacia de Inajá com uma tia para denunciar o pai. Ela contou que recebeu o vídeo pelo WhatsApp em uma mensagem de visualização única. O auto da prisão em flagrante traz prints da conversa do pai com a filha naquele dia, que começa com um convite para sair escondido para jantar e pergunta se ela pode ver algo "safado".

Em depoimento, a tia conta que a adolescente, ao perceber o teor da conversa, bloqueou o contato do pai no WhatsApp e a procurou para contar o caso. A tia então a orientou a desbloquear o contato para ter certeza que se tratava do pai e para confirmar o teor sexual das conversas.

Em outro trecho do diálogo, duas horas depois, ele manda um vídeo e apaga em seguida dizendo que foi "mensagem errada". Após conversar com a jovem, manda de novo e diz para ela ver sozinha e não mostrar a ninguém. O contato do pai foi bloqueado em seguida.