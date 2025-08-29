Entregador é espancado por 2 min por morador de prédio de luxo em Fortaleza
A Polícia Civil do Ceará está investigando as agressões sofridas pelo entregador Alex Costa Rodrigues, 50, que foi espancado por um empresário durante entrega realizada na noite do último dia 10 de agosto em Fortaleza. A vítima teve fraturas, precisou de cirurgia para colocar placas no rosto e sofre com dores intensas.
O UOL teve acesso a imagens de uma câmera de segurança do prédio de luxo a três quadras do mar, no bairro do Meireles, que mostram que Alex foi vítima de agressões por um período de dois minutos, inclusive com tentativa de fuga e chutes quando já estava caído na recepção.
O entregador conta que estava a serviço da plataforma Bee Delivery para entregar itens de uma farmácia. A empresa que mandou os medicamentos, diz ele, não aceita pagamento em dinheiro ou Pix, apenas com cartão.
Inconformado, o empresário José Antônio Perez Silveira Filho, 40, começou uma discussão, e passou a dar socos e chutes no entregador. A violência só parou quando pedestres tentaram interceder pela vítima.
O caso revoltou entregadores da cidade. Na mesma noite, protestaram em frente ao prédio e quebraram o portão de entrada.
Assustado, o agressor prestou queixa no dia seguinte para informar sobre a briga com o entregador e dizer que estava preocupado, como subsíndico do prédio, porque havia motoboys se mobilizavam nas redes soiais para um novo protesto.
No depoimento, ele admitiu que estava "um pouco alterado pois havia bebido", mas alegou que também ficou ferido e foi encaminhado para exame de corpo de delito.
O UOL teve acesso ao laudo do exame feito pelo agressor. Dos nove ferimentos citados na perícia, sete foram nas mãos, dedos e braços. O documento ainda cita "discreto edema na região nasal" e "escoriação na região lombar".
O exame de corpo de delito do entregador aponta lesões graves, como afundamento na parte superior das bochehas, fratura em uma estrutura óssea no centro da face, edemas, hematomas e escoriações faciais, além de limitação na abertura da boca.
Alex precisou passar por cirurgia no último dia 18 para implantação de quatro placas de titânio e reconstituição de partes do rosto. Ao todo, ele ficou oito dias internado no IJF (Instituto José Frota), em Fortaleza.
A Polícia Civil do Ceará informou que investiga um caso de lesão corporal, afirma que ouviu o agressor e que um inquérito foi instaurado. As investigações estão a cargo da delegacia do 2º Distrito Policial.
O advogado da vítima, Celso Costa, afirma que o caso não é de lesão corporal grave, mas de tentativa de homicídio. "Ressalte-se que as agressões tiveram continuidade mesmo após a vítima já se encontrar desacordada, sendo cessadas apenas em razão da intervenção de terceiros", diz.
O homem investigado pela agressão foi contatado pela coluna em seu WhatsApp hoje, mas não respondeu.
O UOL fez contato com a plataforma Bee Delivery pelo e-mail disponível da empresa, mas não obteve retorno.
