Governadores do NE dizem que Zema mente ao falar em 'ajuda eterna' à região

O governo de Minas Gerais, Romeu Zema, no programa Roda Viva, da TV Cultura Imagem: Reprodução/TV Cultura

A nota ainda lembra que o FNE (Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste) também cobre o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, mostrando que "não há preterição a esses estados". "Os dados, portanto, são claros: não procede a ideia de que 'o Nordeste vive de subsídios' ou que 'Minas é prejudicada'."

Outro ponto refutado é a insinuação de que os estados nordestinos seriam os principais responsáveis pelo endividamento do país.

"Dados atualizados até abril deste ano mostram que os estados brasileiros devem R$ 827,1 bilhões à União, sendo 92% dessa dívida concentrada nos estados do Sul e do Sudeste. O Nordeste responde por apenas 3% do total, proporção que desmente a narrativa de desequilíbrio e evidencia onde se encontra a real concentração do passivo", afirma.

É preciso compreender este cenário à luz da história. Desde o ciclo do ouro em Minas Gerais, que concentrou riqueza e infraestrutura na colônia e no império, passando pela centralização política no Rio de Janeiro e pela política do 'café com leite', que assegurou recursos e crédito a São Paulo e Minas na República Velha, até os ciclos industriais do século 20, quando as indústrias têxtil, automobilística e siderúrgica se instalaram no Sudeste com fortes subsídios e políticas de atração de mão de obra europeia, o Estado brasileiro sempre privilegiou o eixo Sudeste-Sul. Enquanto isso, o Nordeste foi marcado por migrações forçadas, desestruturação agrária e políticas emergenciais diante da seca.

Nota dos governadores do Nordeste



A nota ainda cita que os recursos públicos destinados à modernização produtiva "ainda se concentram majoritariamente nas regiões Sudeste e Sul". "O Nordeste nunca reivindicou esmolas, mas lutou pela criação de políticas de desenvolvimento regional capazes de valorizar suas potencialidades e apoiar seus empreendedores", diz.

Por fim, os governadores defendem políticas assistenciais como o Bolsa Família, o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e a Garantia Safra, que "não são privilégios nem muletas, mas instrumentos contracíclicos indispensáveis ao combate das desigualdades sociais e regionais".