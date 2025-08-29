Governadores do NE dizem que Zema mente ao falar em 'ajuda eterna' à região
Os nove governadores do Nordeste divulgaram uma nota pública hoje repudiando declarações do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), feitas em entrevista ao site Metrópoles. Zema disse que cidades e estados do Nordeste receberem "ajuda eterna" do governo federal e que é preciso dar prazo para cessar esse apoio.
"Precisa ter o tempo de sanar essa situação. E o que existe no Brasil? Uma ajuda eterna e que não acaba nunca. Aí eu sou contra", disse Zema na quinta-feira (28).
Para os governadores nordestinos, trata-se de "narrativa falaciosa" que "insulta nossos estados e cidadãos". "Apenas nas últimas décadas, com a expansão do sistema universitário federal e do investimento em pesquisa, a juventude nordestina começou a colher os frutos de uma presença mais consistente do Estado nacional, alcançando projeções positivas em ciência, cultura e economia" diz o texto.
O que está em jogo é a própria compreensão de desenvolvimento. Historicamente, setores do Sudeste resistem a discutir mecanismos de desenvolvimento regional, tratando-os como concessões indevidas. Mas não se trata de concessão: trata-se de justiça histórica e de cumprimento da Constituição, que reconhece a obrigação do Estado de corrigir desigualdades estruturais entre regiões.
Nota dos governadores do Nordeste
Assinam a nota os governadores:
- Rafael Fonteles (PT), do Piauí, presidente do Consórcio Nordeste
- Paulo Dantas (MDB), de Alagoas
- Jerônimo Rodrigues(PT), da Bahia
- Elmano de Freitas (PT), do Ceará
- Carlos Brandão (PSB), do Maranhão
- Fátima Bezerra (PT), do Rio Grande do Norte
- Raquel Lyra (PSD), de Pernambuco
- João Azevedo (PSB), da Paraíba
- Fábio Mitidieri (PSD), de Sergipe
Desmentindo a narrativa
Os governadores nordestinos citam que, em 2024, o BNDES desembolsou R$ 133,7 bilhões, dos quais R$ 48,7 bilhões foram para o Sudeste e R$ 48,8 bilhões para o Sul. "O Nordeste recebeu R$ 13,3 bilhões", diz o texto, citando que 73% de todos os desembolsos concentram-se no eixo Sul-Sudeste. "Minas Gerais, sozinho, recebeu R$ 12,7 bilhões, sendo o quarto estado mais beneficiado".
"O mesmo ocorre com os gastos tributários federais: em 2025, estima-se que o país renuncie a R$ 536,4 bilhões em tributos, dos quais R$ 256,2 bilhões ficarão no Sudeste e R$ 89,3 bilhões no Sul, enquanto o Nordeste receberá R$ 79,3 bilhões desses recursos. Em termos proporcionais, a relação entre gastos tributários e arrecadação revela que o Norte (75,6%) e o Nordeste (37,2%) dependem mais desses instrumentos que o Sudeste (14,9%) e o Sul (22,2%), o que evidencia a função redistributiva prevista na Constituição".
A nota ainda lembra que o FNE (Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste) também cobre o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, mostrando que "não há preterição a esses estados". "Os dados, portanto, são claros: não procede a ideia de que 'o Nordeste vive de subsídios' ou que 'Minas é prejudicada'."
Outro ponto refutado é a insinuação de que os estados nordestinos seriam os principais responsáveis pelo endividamento do país.
"Dados atualizados até abril deste ano mostram que os estados brasileiros devem R$ 827,1 bilhões à União, sendo 92% dessa dívida concentrada nos estados do Sul e do Sudeste. O Nordeste responde por apenas 3% do total, proporção que desmente a narrativa de desequilíbrio e evidencia onde se encontra a real concentração do passivo", afirma.
É preciso compreender este cenário à luz da história. Desde o ciclo do ouro em Minas Gerais, que concentrou riqueza e infraestrutura na colônia e no império, passando pela centralização política no Rio de Janeiro e pela política do 'café com leite', que assegurou recursos e crédito a São Paulo e Minas na República Velha, até os ciclos industriais do século 20, quando as indústrias têxtil, automobilística e siderúrgica se instalaram no Sudeste com fortes subsídios e políticas de atração de mão de obra europeia, o Estado brasileiro sempre privilegiou o eixo Sudeste-Sul. Enquanto isso, o Nordeste foi marcado por migrações forçadas, desestruturação agrária e políticas emergenciais diante da seca.
Nota dos governadores do Nordeste
A nota ainda cita que os recursos públicos destinados à modernização produtiva "ainda se concentram majoritariamente nas regiões Sudeste e Sul". "O Nordeste nunca reivindicou esmolas, mas lutou pela criação de políticas de desenvolvimento regional capazes de valorizar suas potencialidades e apoiar seus empreendedores", diz.
Por fim, os governadores defendem políticas assistenciais como o Bolsa Família, o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e a Garantia Safra, que "não são privilégios nem muletas, mas instrumentos contracíclicos indispensáveis ao combate das desigualdades sociais e regionais".
"Funcionam como colchão de proteção em tempos de crise e como alavanca para dinamizar as economias locais. Cada real transferido a famílias de baixa renda gera efeitos multiplicadores sobre o comércio, a agricultura familiar e os serviços, ampliando a base econômica e tributária dos municípios. Longe de fomentar dependência, essas políticas fortalecem o mercado interno, reduzem vulnerabilidades e consolidam a cidadania", dizem.
Reafirmamos, por isso, nosso repúdio a toda forma de racismo, xenofobia e estigmatização regional. O Nordeste não aceitará ser transformado em bode expiatório de disputas eleitorais. Nossa cidadania é indivisível e exige respeito, com políticas públicas baseadas em dados e evidências, não em preconceitos e estereótipos.
Nota dos governadores do Nordeste
O UOL procurou Zema para pedir posicionamento sobre a nota de repúdio. Caso haja resposta, o texto será atualizado.
