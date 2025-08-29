Justiça de PE suspende auxílio que prefeito criou para ele mesmo

Hoje, o vice-prefeito recebe salario bruto de R$ 17.387,32, enquanto secretários e presidentes de autarquias recebem R$ 13.770.

A decisão de Enéas atende a pedido feito em ação popular proposta pelo cidadão Jorge Luís Ferreira Guimarães contra o município e contra o prefeito. "A efetivação do pagamento do auxílio-alimentação sem a observância das cautelas legais e constitucionais implicará um prejuízo irreversível ao erário", diz o magistrado.

Em caso de descumprimento, foi fixada uma multa pessoal diária de R$ 10 mil ao prefeito e ao secretário de Administração. A prefeitura informou que vai recorrer da decisão.

O que diz a decisão

O autor da ação popular calculou um impacto anual estimado de R$ 750 mil no orçamento municipal ao ano, citando o gasto como um valor "expressivo" para uma "já comprometida situação fiscal do município".