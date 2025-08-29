Assine UOL
Justiça de PE suspende auxílio que prefeito criou para ele mesmo

Prefeito de Garanhuns, Silvado Albino (PSB)
Prefeito de Garanhuns, Silvado Albino (PSB) Imagem: Divulgação

A Justiça de Pernambuco determinou a suspensão imediata de uma lei municipal que criou o auxílio-alimentação para prefeito e integrantes do primeiro escalão de Garanhuns (a 232 km do Recife). A liminar foi dada na última segunda-feira pelo juiz Enéas Oliveira da Rocha, da Vara da Fazenda Pública do município.

A lei contestada foi sancionada no dia 14 de agosto pelo prefeito Sivaldo Albino (PSB), que tem salário mensal de R$ 34.774,64. O novo auxílio, diz a decisão, além de ferir a moralidade, tem ilegalidades ao prever pagamento mensal, sem dedução de impostos, às seguintes autoridades locais:

  • Prefeito: R$ 5.000
  • Vice-Prefeito: R$ 2.500
  • Secretários: R$ 2.500
  • Presidentes de autarquias: R$ 2.500

Hoje, o vice-prefeito recebe salario bruto de R$ 17.387,32, enquanto secretários e presidentes de autarquias recebem R$ 13.770.

A decisão de Enéas atende a pedido feito em ação popular proposta pelo cidadão Jorge Luís Ferreira Guimarães contra o município e contra o prefeito. "A efetivação do pagamento do auxílio-alimentação sem a observância das cautelas legais e constitucionais implicará um prejuízo irreversível ao erário", diz o magistrado.

Em caso de descumprimento, foi fixada uma multa pessoal diária de R$ 10 mil ao prefeito e ao secretário de Administração. A prefeitura informou que vai recorrer da decisão.

O que diz a decisão

O autor da ação popular calculou um impacto anual estimado de R$ 750 mil no orçamento municipal ao ano, citando o gasto como um valor "expressivo" para uma "já comprometida situação fiscal do município".

A criação de benefício pecuniário de elevado valor (R$ 5.000,00 mensais para o prefeito) em contexto de comprovada restrição fiscal configura afronta direta ao princípio da moralidade administrativa.
Trecho da liminar

A decisão judicial destacou que a lei tem uma série de violações que justificaram a concessão da liminar, como à LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), sem contar a ausência de estudo de impacto orçamentário-financeiro e a falta de indicação da fonte de custeio.

A criação de um auxílio-alimentação de natureza indenizatória, mesmo que assim categorizado, possui o efeito prático de um incremento remuneratório para os beneficiários, especialmente quando tais valores são expressivos e destinados a agentes que já percebem subsídios consideráveis.
Trecho da liminar

Prédio da Prefeitura de Garanhuns
Prédio da Prefeitura de Garanhuns Imagem: Divulgação

O juiz ainda levou em conta que, de acordo com relatório de auditoria do TCE (Tribunal de Contas do Estado) de 2023, o município já está descumprindo o limite prudencial de gastos com pessoal, com despesa com pessoal atingindo 56,1% da receita corrente líquida —o limite legal é de 54%

Outros pontos citados pelo juiz foram:

  • Equiparação remuneratória indevida, com o mesmo valor de R$ 2.500 para cargos distintos.
  • Violação aos princípios constitucionais da administração pública, como moralidade, eficiência.

Sobre a necessidade da liminar, o juiz entendeu que a verba, uma vez paga, seria de "difícil e improvável restituição, gerando um desfalque financeiro que comprometerá ainda mais a capacidade do município de cumprir suas metas fiscais e de destinar recursos a serviços essenciais à população".

Além disso, a manutenção da lei poderia criar um "precedente perigoso" e um "efeito cascata" para outros municípios.

Município vai recorrer

Em nota, a Prefeitura de Garanhuns informou que recebe "com tranquilidade" a decisão, "pois entende que sua criação está dentro da normalidade jurídica, sendo uma prerrogativa do Executivo, e encontra lastro no orçamento do município, não comprometendo os limites de pagamento com pessoal, e dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal".

"A gestão municipal acredita que em nova instância restará comprovada a normalidade jurídica, assim como já se observa em diversas outras instituições no Estado e no país", diz.

Como é comum observar, trata-se de uma ferramenta utilizada em todos os Poderes (Executivo, Legislativo e no próprio Judiciário), inclusive é importante registrar que até os vereadores e outros representantes da oposição no município, que fizeram a denúncia, recebem mensalmente em seus contracheques, na Câmara de Vereadores, ALEPE ou na Câmara dos Deputados. A polêmica tem único interesse político, pois não há notícia que os denunciantes tenham aberto mão de seus auxílios.
Nota da prefeitura

