Ceará pede anulação de registro que ampliou área de 'dona' da Vila de Jeri
O governo do Ceará e o Idace (Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará) entraram ontem na Justiça pedindo a anulação de um registro cartorial que teria aumentado, de forma indevida, a área de terra em nome de Iracema Correia São Tiago, que se apresenta como dona de 82% da Vila de Jericoacoara. Segundo os órgãos, o documento contém erros e "vícios insanáveis".
O processo foi aberto após uma perícia apontar que, em 14 de dezembro de 2007, Iracema unificou três matrículas em uma só. Porém, nessa unificação, foi incorporada uma área extra de 314,5 hectares, sem comprovação de propriedade.
A análise, feita por Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), Idace e ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), identificou "equívoco cometido pelo cartório de Jijoca de Jericoacoara".
A área em disputa está no centro de uma polêmica desde outubro de 2024, quando o governo cearense fechou um acordo com Iracema, devolvendo a ela 49 mil m² em Jeri. O ato foi criticado por moradores.
A defesa da família de Iracema reafirma a legalidade dos registros e diz que não abrirá mão dos direitos sobre as terras.
O que está em discussão
Antes da unificação das matrículas de 2007, Iracema tinha registro no cartório de três áreas:
- Matrícula 542 - 179,89 hectares
- Matrícula 543 - 106,78 hectares
- Matrícula 544 - 113,79 hectares
- Total - 400,36 hectares
Na matrícula 545, que unificou os registros, o cartório incluiu mais 314,5 hectares. Para o Estado, a família tinha apenas a "posse não registrada" dessa área. Em vez de pedir reconhecimento judicial da posse (via usucapião), optou por unificar e retificar as matrículas, segundo a ação.
A ação afirma que a medida inflou a área total sem que houvesse um título válido, o que contraria o princípio da continuidade registral. O princípio existe para garantir a segurança jurídica e a confiabilidade dos registros imobiliários e exige que cada ato de transmissão de um direito real derive de forma legítima e direta do titular anteriormente inscrito.
Estado regularizou área 12 anos antes da averbação
O problema tem origem no processo de regularização fundiária na Vila de Jeri, iniciado pelo estado do Ceará em 1995. O processo de arrecadação de terras resultou na criação de uma matrícula única no cartório em nome do governo. Ao longo dos anos, o estado foi passando essas áreas para pessoas e empresas se instalarem no local. Hoje, a área está praticamente toda ocupada.
Em 2023, Iracema Correia São Tiago procurou o estado e apresentou a matrícula número 545, que estava totalmente sobreposta pela matrícula aberta pelo Estado.
Como o estado já havia emitido diversos títulos de domínio a particulares na área questionada, a PGE (Procuradoria-Geral do Estado) decidiu fechar um acordo com Iracema para preservar as áreas já ocupadas por moradores e comerciantes, cedendo as áreas desocupadas. Em contrapartida, renunciou a direitos sobre as áreas tituladas e ocupadas.
No entanto, logo após a divulgação do acordo, o Conselho Comunitário de Jericoacoara questionou a legalidade da matrícula de Iracema, alegando que a família não era conhecida naquela região e teria ampliado de forma ilegal o registro de sua área.
Diante da repercussão negativa, a PGE suspendeu o acordo e pediu ao Incra e ao ICMBio uma perícia sobre o registro do imóvel.
Agora com a perícia, o estado pede na Justiça que, se confirmada a ilegalidade, seja decretada a nulidade da averbação, fazendo que a área questionada retornasse à matrícula pública pertencente ao estado do Ceará.
Procurada, a PGE informou que o acordo extrajudicial vai permanecer suspenso até que a questão seja analisada no judiciário.
O que diz a defesa
A defesa afirma que a propriedade existe desde 1983, somando 927 hectares, e que nunca houve sobreposição com terras de terceiros. Sobre a averbação de 2007, diz que foi apenas um novo levantamento topográfico, com equipamentos mais modernos, e que a diferença de área desse levantamento é mínima (3 hectares a menos).
Em nota, também argumenta que a discussão judicial não invalida o acordo feito com o Estado, já que trata apenas de confirmar se a área corresponde a 82% ou 47% da vila. Iracema, segundo os advogados, fechou acordo com o estado por apenas 5 hectares.
A defesa reforça sua convicção sobre a legalidade da propriedade e afirma que estuda novas medidas jurídicas, inclusive a possibilidade de vender os direitos de posse a fundos interessados.
