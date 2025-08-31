Jovem detido tinha foto e CPF da mãe de psicóloga ameaçada por fala a Felca

O adolescente detido pela polícia e internado pela Justiça de Alagoas na quarta-feira passada tinha acesso a dados sensíveis das autoridades e usou o número do CPF e até uma foto da mãe da psicóloga ameaçada de morte após a entrevista ao influenciador Felca.

O UOL teve acesso a detalhes da investigação que levou o jovem de 17 anos a ser apreendido na casa simples onde morava no bairro Fazenda Velha, em Arapiraca —maior cidade do interior de Alagoas, com 243 mil habitantes.

A polícia chegou ao adolescente após a extração de dados de IMEI (International Mobile Equipment Identity, ou seja a identificação de um telefone) e IPs (tipo de endereço virtual de computadores). O menor tinha uma conta no Tiktok cadastrada com um e-mail relacionado ao número de telefone da sua mãe.