Jovem detido tinha foto e CPF da mãe de psicóloga ameaçada por fala a Felca
O adolescente detido pela polícia e internado pela Justiça de Alagoas na quarta-feira passada tinha acesso a dados sensíveis das autoridades e usou o número do CPF e até uma foto da mãe da psicóloga ameaçada de morte após a entrevista ao influenciador Felca.
O UOL teve acesso a detalhes da investigação que levou o jovem de 17 anos a ser apreendido na casa simples onde morava no bairro Fazenda Velha, em Arapiraca —maior cidade do interior de Alagoas, com 243 mil habitantes.
A polícia chegou ao adolescente após a extração de dados de IMEI (International Mobile Equipment Identity, ou seja a identificação de um telefone) e IPs (tipo de endereço virtual de computadores). O menor tinha uma conta no Tiktok cadastrada com um e-mail relacionado ao número de telefone da sua mãe.
Na decisão de internação, o juiz Anderson Passos, da 1ª Vara de Arapiraca, cita a periculosidade do adolescente investigado por atos infracionais análogos à ameaça, apologia a diversos crimes e associação criminosa.
O magistrado cita que o adolescente "detém amplo acesso a sites e plataformas restritas à profissionais do Poder Judiciário e Poder Público, denotando a sua periculosidade e risco para a ordem pública diante da possibilidade de reiteração infracional".
"Segundo a autoridade policial, há elementos que indicam uma possível rede criminosa que atua via redes sociais e dispositivos tecnológicos", cita em sua decisão.
O e-mail com ameaça
A psicóloga infantil procurou a polícia paulista no último dia 9, quando fez um boletim citando um e-mail ameaçador que recebeu.
A coluna teve acesso ao teor do texto, que começa dizendo que "você vai morrer sua vagabunda do c?'"
"Você mexeu em um ninho de abelhas, vamos matar você e a sua família se o Felipe Bressanim Pereira [nome de Felca] não apagar o vídeo. Você desferir múltiplos golpes de faca na traqueia da sua mãe", ameaça, citando em seguida o nome completo e o CPF da mãe da psicóloga.
Além da ameaça com dados, o adolescente anexou ao e-mail uma foto da mãe da psicóloga, tornando o conteúdo ainda mais intimidador.
Ainda no e-mail, há outras ofensas e ameaças com linguajar chulo e de extrema violência, que a coluna opta por não detalhar.
Caso investigado pela SSP paulista
Após a psicóloga denunciar, o caso passou a ser apurado pelo NOAD (Núcleo de Observação de Análise Digital) da SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, que elaborou um relatório técnico sobre a apuração e identificou dois autores da ameaça: o jovem de Arapiraca e em adulto em Olinda (PE).
Na última segunda-feira (25), a polícia de Pernambuco prendeu Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, 22, suspeito de ser o autor das ameaças de morte contra Felca. Segundo o delegado Guilherme Caselli, ele ganhava dinheiro vendendo acessos a informações sigilosas, por meio da invasão a sistemas das secretarias de segurança e do Judiciário de diversos estados.
Segundo a investigação, os dois faziam parte de grupos no Telegram e no Discord denominado "Country". Além do e-mail usado pelo menor para ameaçar a psicóloga, a Polícia Civil identificou outros seis endereços relacionados ao adolescente, que são utilizados em diversas redes sociais.
Um desses e-mails chamou a atenção por ser usado em um grupo chamado "Parabellum", que tem registro de crimes como:
- Exploração sexual de menores
- Estupro virtual
- Indução, instigação e auxílio à automutilação
- Ameaças
- Doxxing (exposição de dados pessoais de vítimas com o intuito de intimidação e coerção)
- Apologia ao nazismo
O adolescente ainda teve um agravante: ele seria o administrador de um grupo chamado "N.O.A", conhecido por orquestrar atentados a moradores de rua.
Os dois suspeitos detidos estão sendo ainda investigados para responderem pelos crimes cometidos. No caso do adolescente, o prazo máximo de internação provisória do menor é de 45 dias, mas o caso está em apuração e pode ter conclusão e julgamento no período, gerando uma internação mais longa.
