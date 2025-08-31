Júri absolve 7 PMs acusados de omissão em chacina do Curió em Fortaleza

Depois de sete dias reunidos no Fórum Clóvis Beviláqua, o Tribunal do Júri decidiu abaolver neste domingo os sete policiais militares acusados de omissão na chacina do Curió, ocorrida em 2015 e que vitimou 11 pessoas em Fortaleza. O julgamento da 1ª Vara do Júri, começou na segunda-feira e durou mais 75 horas entre leitura da denúncia, depoimentos, debates e votação de jurados.

Foram julgados Daniel Fernandes da Silva, Gildásio Alves da Silva, Luis Fernando de Freitas Barroso, Farlley Diogo de Oliveira, Renne Diego Marques, Francisco Flávio de Sousa e Francisco Fabrício Albuquerque de Sousa.

Segundo a denúncia, eles tinham o dever legal e poderiam ter agido para evitar a chacina, mas se omitiram. No dia, os réus estavam de serviço e em viaturas na região.