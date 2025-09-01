Mulher xinga Dino em voo de São Luís a Brasília e é levada para depor na PF

Além disso, a passageira também gritava no voo frases como "o Dino está aqui" e apontava para o ministro, em "clara tentativa de incitar uma espécie de rebelião a bordo". "A mulher somente cessou sua conduta após ser advertida pela aeromoça chefe de cabine", completa a nota.

Com a confusão, um agente da PF do aeroporto de São Luís foi acionado, entrou no avião e informou à segurança do ministro que iria comunicar o caso à superintendência de Brasília.

Ao chegar à capital federal, Dino foi retirado do avião, e a mulher foi levada pelos agentes. Os dois e a tripulação prestaram depoimento. Segundo a PF, foi lavrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) contra a mulher, que foi liberada em seguida.

O UOL apurou que a mulher estava em um grupo de 16 pessoas de Curitiba que voltava de um passeio no Maranhão. Como ela estava em um grupo, a decisão da PF foi deixar o avião seguir e só levá-la para prestar depoimento ao chegar em Brasília. A mulher, de 57 anos, é servidora da Secretaria de Saúde do Paraná.

Ainda na nota, a assessoria de Flávio Dino "lamenta o ocorrido e informa que todas as medidas cabíveis foram adotadas pelas autoridades competentes".

"Agressões físicas e verbais, ainda mais no interior de um avião, são inaceitáveis, inclusive por atrapalhar outros passageiros e colocar em risco a operação do próprio voo, que é um serviço essencial", finaliza.