PB: Governo e assembleia publicam 2 orçamentos e brigam no STF por emendas
O estado da Paraíba enfrenta uma situação inusitada. Há, neste momento, duas versões da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) em vigor para o ano de 2026, uma do governo do estado e outra da assembleia.
O impasse entre os Poderes chegou ao STF (Supremo Tribunal Federal), que vai decidir qual delas será válida. O relator do caso é o ministro Edson Fachin.
Impetrada pelo governo do estado nesta segunda-feira (1º), a ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) questiona a alegação da ALPB (Assembleia Legislativa da Paraíba) de perda de prazo pelo governador João Azevedo (PSB) para sancionar ou vetar o projeto após aprovação dos deputados.
Por trás disso, porém, o que está no centro do debate é o valor a ser destinado às emendas parlamentares no ano que vem. O projeto promulgado pela ALPB prevê R$ 115 milhões a mais em emendas.
Por que há duas LDOs
A LDO é elaborada pelo poder Executivo todos os anos para estabelecer valores, metas e prioridades do Orçamento no ano seguinte. Para 2026, o governo paraibano prevê uma receita corrente líquida de R$ 18,9 bilhões.
O projeto de lei com a LDO foi enviado pelo governador à ALPB em 14 de abril e aprovado pelos deputados, com várias emendas, em 18 de junho.
O governador vetou parcialmente o projeto, reduzindo especialmente o valor destinado a emendas impositivas, cujo pagamento é obrigatório. A sanção da LDO ocorreu em 13 de agosto, e o texto foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia seguinte.
No mesmo dia, porém, Galdino promulgou a LDO sem os vetos do Executivo, sob o argumento de que o governador teria perdido o prazo de 15 dias para sancionar ou vetar a lei —o que teria acarretado na chamada "sanção tácita".
O prazo, segundo a assembleia, terminou em 19 de julho.
O governo da Paraíba contesta o argumento. Afirma que levou em conta o recesso parlamentar, com a consequente suspensão dos prazos para sanção ou veto, já que os trabalhos na Casa estavam paralisados.
O Executivo cita na ação que só recebeu a lei da ALPB no dia 28 de junho e argumenta que, oito dias antes, a ALPB publicou portaria confirmando que fica "suspensa a contagem dos prazos em curso dos processos legislativos durante o período de 1º de julho de 2025 a 31 de julho de 2025".
Na ação, o governo alega que a decisão do presidente da ALPB ocorreu com uma "alteração unilateral, abrupta e injustificada" da regra aplicada em anos anteriores, quando os prazos sempre ficaram suspensos.
"A devolução do veto parcial e a promulgação da lei estadual n° 13.823/2025 violaram a Constituição e os princípios da harmonia entre os Poderes, da segurança jurídica, da boa fé objetiva e da confiança legítima", diz o governo.
Mais R$ 115 milhões em emendas
Além de alegar ter cumprido o prazo, o governo paraibano diz que a LDO promulgada pela assembleia tem dispositivos inconstitucionais, já que estabelece uma reserva de 1,5% da receita corrente líquida para emendas impositivas.
Em comparação a este ano, há um aumento considerável, já que o percentual em vigor no orçamento de 2025 é de 0,9%.
O governo cita que a mudança levaria a um aumento de recursos para emendas na ordem de R$ 115 milhões, comprometendo o custeio e o investimento em outras áreas.
- Emendas em 2025: R$ 168.480.924
- Emendas em 2026 (na lei da ALPB): R$ 283.921.215
Resulta evidente o crescimento desproporcional das despesas com emendas parlamentares impositivas, configurando a manifesta inconstitucionalidade do art. 33 da norma impugnada, por desequilibrar a distribuição dos recursos discricionários entre os Poderes.
Ação do governo da Paraíba no STF
Segundo o governo, o próprio STF limita o crescimento das despesas com emendas parlamentares ao menor valor entre o crescimento das despesas do Executivo.
Diante do cenário, o governo pede ao STF uma análise urgente para medida cautelar por causa do "risco real de dano ao equilíbrio do planejamento orçamentário". Caso o ministro não suspenda toda a lei promulgada, o governo paraibano pede que sejam impugnados ao menos os artigos que aumentaram o valor das emendas.
Aumento das emendas não tem impacto, diz assembleia
Em nota, a ALPB negou que o aumento no valor das emendas comprometa recursos do governo, dizendo que elas foram aprovadas "sem reduzir um centavo que seja dos recursos orçamentários do Executivo".
A assembleia também reafirmou que o prazo foi perdido e criticou as justificativas do governador. "Os prazos de sanção ou veto de qualquer lei são absolutamente fixos e inegociáveis, segundo a própria Constituição. Essa é prática recorrente no Congresso Nacional e é entendimento reiterado do STF. É um grave e lamentável equívoco tentar justificar a clara perda de prazo, por parte do governo do estado, com a Portaria 001/25, da Secretaria Legislativa, que suspende prazos durante o recesso legislativo de julho, mas é explícita ao limitar seus efeitos aos processos legislativos no âmbito da Assembleia Legislativa", diz a nota.
À coluna, o presidente da ALPB minimizou o impacto político do episódio e garantiu que permanecerá como aliado do governador.
"Trabalhamos com Poderes autônomos, e a gente compreende que cada um tem sua maneira de ver as coisas e lutar pelos interesses do Poder que representa. Nem foi a primeira, nem será a última vez [que teremos casos decididos pela Justiça]", disse Adriano Galdino.
Ele afirma que "sempre esteve aberto" ao diálogo para tentar resolver o impasse. "Eu, se fosse o governador, teria buscado o diálogo, um acordo. Mas ele achou que o melhor caminho era esse, temos de respeitar", completou.
