PB: Governo e assembleia publicam 2 orçamentos e brigam no STF por emendas

Por trás disso, porém, o que está no centro do debate é o valor a ser destinado às emendas parlamentares no ano que vem. O projeto promulgado pela ALPB prevê R$ 115 milhões a mais em emendas.

Por que há duas LDOs

A LDO é elaborada pelo poder Executivo todos os anos para estabelecer valores, metas e prioridades do Orçamento no ano seguinte. Para 2026, o governo paraibano prevê uma receita corrente líquida de R$ 18,9 bilhões.

O projeto de lei com a LDO foi enviado pelo governador à ALPB em 14 de abril e aprovado pelos deputados, com várias emendas, em 18 de junho.

O governador vetou parcialmente o projeto, reduzindo especialmente o valor destinado a emendas impositivas, cujo pagamento é obrigatório. A sanção da LDO ocorreu em 13 de agosto, e o texto foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia seguinte.

No mesmo dia, porém, Galdino promulgou a LDO sem os vetos do Executivo, sob o argumento de que o governador teria perdido o prazo de 15 dias para sancionar ou vetar a lei —o que teria acarretado na chamada "sanção tácita".