Estado mais afetado por tarifas dos EUA, CE decreta situação de emergência

O estado do Ceará declarou situação de emergência por causa dos impactos gerados na economia pelo tarifaço dos EUA a produtos brasileiros. O decreto foi assinado ontem pelo governador Elmano de Freitas (PT) e publicado no Diário Oficial de hoje, sem validade estipulada.

O texto do decreto leva em conta o "cenário adverso social e econômico" ocasionado pelo aumento tarifário de 50%, o que exigiu do governo "providências urgentes no intuito de auxiliar os setores atingidos e garantir os empregos da população".

Com produtos como ferro, frutas e pescados, o Ceará é, em termos proporcionais, o estado que mais vende para os EUA: 52% das exportações cearenses no primeiro semestre foram destinadas ao país governado por Donald Trump. Para comparação, o segundo colocado é o Espírito Santo, onde os EUA levam uma fatia de 34% das exportações.