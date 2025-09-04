Assine UOL
Carlos Madeiro

Carlos Madeiro

Estado mais afetado por tarifas dos EUA, CE decreta situação de emergência

Carlos Madeiro
Colunista do UOL
Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT)
Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) Imagem: Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

O estado do Ceará declarou situação de emergência por causa dos impactos gerados na economia pelo tarifaço dos EUA a produtos brasileiros. O decreto foi assinado ontem pelo governador Elmano de Freitas (PT) e publicado no Diário Oficial de hoje, sem validade estipulada.

O texto do decreto leva em conta o "cenário adverso social e econômico" ocasionado pelo aumento tarifário de 50%, o que exigiu do governo "providências urgentes no intuito de auxiliar os setores atingidos e garantir os empregos da população".

Com produtos como ferro, frutas e pescados, o Ceará é, em termos proporcionais, o estado que mais vende para os EUA: 52% das exportações cearenses no primeiro semestre foram destinadas ao país governado por Donald Trump. Para comparação, o segundo colocado é o Espírito Santo, onde os EUA levam uma fatia de 34% das exportações.

O tarifaço, ainda por cima, foi imposto em um momento, de alta nessa tendência —de janeiro a junho, as vendas do Ceará para os EUA subiram 184%, em relação ao mesmo período de 2024.

O decreto publicado hoje, em termos práticos, apenas inclui o termo "emergência" no decreto de 20 de agosto, em que o governo regulamentou medidas para reduzir os efeitos adversos do tarifaço.

Dentre as medidas de compensação, estão:

  • Concessão de subsídios econômicos;
  • Compra de alimentos atingidos pelas tarifas;
  • Aquisição de créditos de ICMS acumulados por exportadores para os EUA a partir de 6 de agosto de 2025;
  • Concessão de incentivos por meio do Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará (FDI).

O governo do estado informou à coluna que o decreto permite a execução dessas medidas ao autorizar o uso de uma rubrica do orçamento prevista como reserva de contingência, específica para situações de emergência.

Plantação de melão para exportação no Ceará
Plantação de melão para exportação no Ceará Imagem: Itaueira/Divulgação
EUA sempre foram principal destino

A alta nas vendas esse ano fez do Ceará o estado do Nordeste que mais exportou para os EUA, em valores absolutos, à frente de Bahia (US$ 440 milhões) e Maranhão (US$ 335 milhões).

Exportações do Ceará para os EUA no primeiro semestre:

  • 2025 - US$ 556.690.080 (R$ 3,1 bilhões)
  • 2024 - US$ 195.938.995 (R$ 1,1 bilhão)

Os EUA sempre foram os maiores compradores de produtos cearenses, desde o início da série histórica. Em 2000, eles já representavam 49,7% das exportações do estado, segundo boletim econômico do Ipece (Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará) que analisou o tarifaço antes de ele ser implementado e alertou sobre os impactos no estado.

Considerando a relevância das exportações para os EUA na pauta do estado do Ceará, especialmente devido à elevada concentração nas vendas do setor de ferro fundido, ferro e aço para esse país, a solução pode não ser tão trivial, caso essa medida venha a ser realmente implantada, exigindo maior esforço de estratégia comercial por parte do estado.
Ipece

De janeiro a junho, o estado teve um superávit total (diferença entre exportações e importações) de US$ 342,7 milhões.

Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), localizada na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará)
Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), localizada na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará) Imagem: Divulgação
Veja os principais produtos vendidos pelo Ceará aos EUA em 2025:

  • Ferro fundido, ferro e aço - US$ 426.233.122 (+317,5% em relação ao primeiro semestre de 2024)
  • Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos - US$ 22.479.554 (+25,2%)
  • Calçados, polainas e artefatos semelhantes - US$ 18.176.083 (+15%)
  • Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas - US$ 16.950.685 (-2,9%)
  • Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, de gravação ou de reprodução de som, imagens e acessórios - US$ 11.975.525 (+ 21.830%)
  • Frutas; cascas de frutos cítricos e de melões - US$ 11.484.237 (+ 88,5%)
  • Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentares elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal - US$ 11.283.817 (+27,6%)
  • Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes - US$ 9.774.051 (+114,4%)

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

