Estado mais afetado por tarifas dos EUA, CE decreta situação de emergência
O estado do Ceará declarou situação de emergência por causa dos impactos gerados na economia pelo tarifaço dos EUA a produtos brasileiros. O decreto foi assinado ontem pelo governador Elmano de Freitas (PT) e publicado no Diário Oficial de hoje, sem validade estipulada.
O texto do decreto leva em conta o "cenário adverso social e econômico" ocasionado pelo aumento tarifário de 50%, o que exigiu do governo "providências urgentes no intuito de auxiliar os setores atingidos e garantir os empregos da população".
Com produtos como ferro, frutas e pescados, o Ceará é, em termos proporcionais, o estado que mais vende para os EUA: 52% das exportações cearenses no primeiro semestre foram destinadas ao país governado por Donald Trump. Para comparação, o segundo colocado é o Espírito Santo, onde os EUA levam uma fatia de 34% das exportações.
O tarifaço, ainda por cima, foi imposto em um momento, de alta nessa tendência —de janeiro a junho, as vendas do Ceará para os EUA subiram 184%, em relação ao mesmo período de 2024.
O decreto publicado hoje, em termos práticos, apenas inclui o termo "emergência" no decreto de 20 de agosto, em que o governo regulamentou medidas para reduzir os efeitos adversos do tarifaço.
Dentre as medidas de compensação, estão:
- Concessão de subsídios econômicos;
- Compra de alimentos atingidos pelas tarifas;
- Aquisição de créditos de ICMS acumulados por exportadores para os EUA a partir de 6 de agosto de 2025;
- Concessão de incentivos por meio do Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará (FDI).
O governo do estado informou à coluna que o decreto permite a execução dessas medidas ao autorizar o uso de uma rubrica do orçamento prevista como reserva de contingência, específica para situações de emergência.
EUA sempre foram principal destino
A alta nas vendas esse ano fez do Ceará o estado do Nordeste que mais exportou para os EUA, em valores absolutos, à frente de Bahia (US$ 440 milhões) e Maranhão (US$ 335 milhões).
Exportações do Ceará para os EUA no primeiro semestre:
- 2025 - US$ 556.690.080 (R$ 3,1 bilhões)
- 2024 - US$ 195.938.995 (R$ 1,1 bilhão)
Os EUA sempre foram os maiores compradores de produtos cearenses, desde o início da série histórica. Em 2000, eles já representavam 49,7% das exportações do estado, segundo boletim econômico do Ipece (Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará) que analisou o tarifaço antes de ele ser implementado e alertou sobre os impactos no estado.
Considerando a relevância das exportações para os EUA na pauta do estado do Ceará, especialmente devido à elevada concentração nas vendas do setor de ferro fundido, ferro e aço para esse país, a solução pode não ser tão trivial, caso essa medida venha a ser realmente implantada, exigindo maior esforço de estratégia comercial por parte do estado.
Ipece
De janeiro a junho, o estado teve um superávit total (diferença entre exportações e importações) de US$ 342,7 milhões.
Veja os principais produtos vendidos pelo Ceará aos EUA em 2025:
- Ferro fundido, ferro e aço - US$ 426.233.122 (+317,5% em relação ao primeiro semestre de 2024)
- Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos - US$ 22.479.554 (+25,2%)
- Calçados, polainas e artefatos semelhantes - US$ 18.176.083 (+15%)
- Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas - US$ 16.950.685 (-2,9%)
- Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, de gravação ou de reprodução de som, imagens e acessórios - US$ 11.975.525 (+ 21.830%)
- Frutas; cascas de frutos cítricos e de melões - US$ 11.484.237 (+ 88,5%)
- Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentares elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal - US$ 11.283.817 (+27,6%)
- Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes - US$ 9.774.051 (+114,4%)
