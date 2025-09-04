Governador em exercício do TO demite todos os secretários após afastamento
O governador em exercício do Tocantins, Laurez Moreira (PSD), exonerou 51 nomes do primeiro escalão do estado, entre eles todos os secretários, em seu primeiro ato ao assumir interinamente o governo após o afastamento pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) do titular, Wanderlei Barbosa (Republicanos), ocorrido ontem.
Governador e vice estão rompidos desde o ano passado, com Wanderlei acusando Laurez de conspirar pela tirá-lo do poder.
Laurez publicou a lista de exonerações no Diário Oficial do Estado ontem mesmo. Das exonerações, só duas foram feitas "a pedido": Deocleciano Gomes Filho, do cargo de secretário-chefe da Casa Civil, e Wander Araújo Vieira, então secretário-chefe da Casa Militar.
Na mesma edição, ele nomeia os novos secretários e titulares de órgãos, que vão assumir os postos pelo menos nos 180 dias de afastamento do titular determinado pelo STJ.
Rompidos
Laurez é rompido politicamente com o governador afastado desde o ano passado e, curiosamente, estava impedido de assumir o cargo nas viagens oficiais de até 15 dias o titular por conta de uma emenda à Constituição estadual aprovada em dezembro do ano passado pela Assembleia.
No texto que Wanderlei mandou ao Legislativo, ele afirma que o estado possui "infraestrutura tecnológica e sistemas digitais integrados disponíveis", que "garantem ao mandatário a continuidade dos serviços públicos e supervisão das atividades do Poder Executivo".
Em vídeo publicado no Instagram, o governador acusou Laurez e políticos derrotados nas últimas eleições de tramar contra ele. O argumento do rompimento com o vice, diz, foi justamente ele se juntar com adversários para derrubá-lo.
Ontem, o ex-prefeito de Palmas e atual vereador da capital, Carlos Amastha (PSB), entrou com um pedido de impeachment de Wanderlei na Assembleia Legislativa. Ele alega que as denúncias contra o governador são "chocantes" e alega que a permanência no cargo é "inaceitável em termos morais e jurídicos".
Entenda o afastamento
O ministro Mauro Campbell, do STJ, afastou o governador e a primeira-dama, Karynne Sotero Campos, na segunda fase da operação Fames-19, que investiga um suposto esquema de desvio de recursos públicos, incluindo verba de cestas básicas que deveriam ser destinadas a pessoas pobres durante a pandemia.
Segundo a denúncia, havia "pagamento das propinas ao governador do Estado e aos demais agentes envolvidos", que "era realizado por meio de dinheiro".
A PF identificou quatro núcleos criminosos no esquema, que seriam formados por:
- Políticos;
- Servidores públicos;
- Empresários;
- Grupo financeiro e de lavagem de capitais.
Foram pagos mais de R$ 97 milhões em contratos para cestas básicas e frangos congelados, de acordo com a PF. O prejuízo estimado aos cofres públicos supera R$ 73 milhões, conforme apuração.
Os fatos indicam a prática dos seguintes crimes: frustração ao caráter competitivo de licitação, peculato, corrupção passiva, formação de organização criminosa e lavagem de capitais.
Em nota, o governador afirmou que seu afastamento foi "precipitado" e o classificou como uma "injustiça".
