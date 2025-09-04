Assine UOL
Carlos Madeiro

Carlos Madeiro

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Governador em exercício do TO demite todos os secretários após afastamento

Carlos Madeiro
Colunista do UOL
Laurez Moreira, governador em exercício do Tocantins
Laurez Moreira, governador em exercício do Tocantins Imagem: Reprodução/Facebook

O governador em exercício do Tocantins, Laurez Moreira (PSD), exonerou 51 nomes do primeiro escalão do estado, entre eles todos os secretários, em seu primeiro ato ao assumir interinamente o governo após o afastamento pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) do titular, Wanderlei Barbosa (Republicanos), ocorrido ontem.

Governador e vice estão rompidos desde o ano passado, com Wanderlei acusando Laurez de conspirar pela tirá-lo do poder.

Laurez publicou a lista de exonerações no Diário Oficial do Estado ontem mesmo. Das exonerações, só duas foram feitas "a pedido": Deocleciano Gomes Filho, do cargo de secretário-chefe da Casa Civil, e Wander Araújo Vieira, então secretário-chefe da Casa Militar.

Na mesma edição, ele nomeia os novos secretários e titulares de órgãos, que vão assumir os postos pelo menos nos 180 dias de afastamento do titular determinado pelo STJ.

Rompidos

Laurez é rompido politicamente com o governador afastado desde o ano passado e, curiosamente, estava impedido de assumir o cargo nas viagens oficiais de até 15 dias o titular por conta de uma emenda à Constituição estadual aprovada em dezembro do ano passado pela Assembleia.

No texto que Wanderlei mandou ao Legislativo, ele afirma que o estado possui "infraestrutura tecnológica e sistemas digitais integrados disponíveis", que "garantem ao mandatário a continuidade dos serviços públicos e supervisão das atividades do Poder Executivo".

Em vídeo publicado no Instagram, o governador acusou Laurez e políticos derrotados nas últimas eleições de tramar contra ele. O argumento do rompimento com o vice, diz, foi justamente ele se juntar com adversários para derrubá-lo.

Continua após a publicidade

Ontem, o ex-prefeito de Palmas e atual vereador da capital, Carlos Amastha (PSB), entrou com um pedido de impeachment de Wanderlei na Assembleia Legislativa. Ele alega que as denúncias contra o governador são "chocantes" e alega que a permanência no cargo é "inaceitável em termos morais e jurídicos".

Entenda o afastamento

O ministro Mauro Campbell, do STJ, afastou o governador e a primeira-dama, Karynne Sotero Campos, na segunda fase da operação Fames-19, que investiga um suposto esquema de desvio de recursos públicos, incluindo verba de cestas básicas que deveriam ser destinadas a pessoas pobres durante a pandemia.

Segundo a denúncia, havia "pagamento das propinas ao governador do Estado e aos demais agentes envolvidos", que "era realizado por meio de dinheiro".

A PF identificou quatro núcleos criminosos no esquema, que seriam formados por:

  • Políticos;
  • Servidores públicos;
  • Empresários;
  • Grupo financeiro e de lavagem de capitais.
Continua após a publicidade

Foram pagos mais de R$ 97 milhões em contratos para cestas básicas e frangos congelados, de acordo com a PF. O prejuízo estimado aos cofres públicos supera R$ 73 milhões, conforme apuração.

Os fatos indicam a prática dos seguintes crimes: frustração ao caráter competitivo de licitação, peculato, corrupção passiva, formação de organização criminosa e lavagem de capitais.

Em nota, o governador afirmou que seu afastamento foi "precipitado" e o classificou como uma "injustiça".

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.