Governador em exercício do TO demite todos os secretários após afastamento

O governador em exercício do Tocantins, Laurez Moreira (PSD), exonerou 51 nomes do primeiro escalão do estado, entre eles todos os secretários, em seu primeiro ato ao assumir interinamente o governo após o afastamento pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) do titular, Wanderlei Barbosa (Republicanos), ocorrido ontem.

Governador e vice estão rompidos desde o ano passado, com Wanderlei acusando Laurez de conspirar pela tirá-lo do poder.

Laurez publicou a lista de exonerações no Diário Oficial do Estado ontem mesmo. Das exonerações, só duas foram feitas "a pedido": Deocleciano Gomes Filho, do cargo de secretário-chefe da Casa Civil, e Wander Araújo Vieira, então secretário-chefe da Casa Militar.