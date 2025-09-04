Selfies com dinheiro viram prova de propina em ação contra governador do TO

A investigação da Polícia Federal que resultou no afastamento do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), conseguiu recuperar selfies feitas pela pessoa que faria os saques de valores e repasses desviados a autoridades estaduais. As fotografias mostram grandes volumes de recursos.

As imagens constam no relatório do ministro Mauro Campbell, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), que afastou o governador e a primeira-dama, Karynne Sotero Campos, na segunda fase da operação Fames-19, que investiga um suposto esquema de desvio de recursos públicos, incluindo verba de cestas básicas que deveriam ser destinadas a pessoas pobres durante a pandemia.

O suspeito que aparece nas imagens é Marcus Vinícius Santana, citado na decisão como um "operador financeiro" de Wanderlei. "Ele ilustra as fotos constantes desta decisão com maços e mais maços de dinheiro em espécie, seja dentro de seu carro, seja em sua pasta ou empilhados em sua mesa", diz Campbell.