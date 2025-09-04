Selfies com dinheiro viram prova de propina em ação contra governador do TO
A investigação da Polícia Federal que resultou no afastamento do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), conseguiu recuperar selfies feitas pela pessoa que faria os saques de valores e repasses desviados a autoridades estaduais. As fotografias mostram grandes volumes de recursos.
As imagens constam no relatório do ministro Mauro Campbell, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), que afastou o governador e a primeira-dama, Karynne Sotero Campos, na segunda fase da operação Fames-19, que investiga um suposto esquema de desvio de recursos públicos, incluindo verba de cestas básicas que deveriam ser destinadas a pessoas pobres durante a pandemia.
O suspeito que aparece nas imagens é Marcus Vinícius Santana, citado na decisão como um "operador financeiro" de Wanderlei. "Ele ilustra as fotos constantes desta decisão com maços e mais maços de dinheiro em espécie, seja dentro de seu carro, seja em sua pasta ou empilhados em sua mesa", diz Campbell.
Ainda segundo o relatório, o dinheiro das fotos seria proveniente do "pagamento das propinas ao governador do Estado e aos demais agentes envolvidos", que "era realizado por meio de dinheiro".
Em nota, o governador afirmou que seu afastamento foi "precipitado" e o classificou como uma "injustiça" (leia o posicionamento completo abaixo).
Quem é Marcus Vinícius Santana
Marcus é filho de Taciano Darcles, ex-assessor especial do governador e que faria parte do núcleo de servidores públicos com a missão de operacionalizar o esquema —através do direcionamento de licitações— e de atestar falsamente o recebimento das cestas básicas para amparar o desvio de recursos.
Já Marcus teria uma função central no núcleo financeiro e de lavagem de dinheiro da organização.
A coluna mandou mensagem para o advogado que defende Taciano em processos na Justiça, mas não obteve retorno. Também enviou mensagem para o número indicado como de Marcus no registro de uma empresa de lanches de Palmas (fechada em 2023), de sua propriedade, mas também não obteve resposta.
Segundo a investigação, Marcus seria o responsável pelas transferências bancárias e saques de valores que eram repassados a seu pai ou a Thiago Marcos, sobrinho do governador, "os quais se incumbiriam de, posteriormente, entregar tais valores em espécie aos demais envolvidos, neles incluído o governador".
A denúncia aponta que o dinheiro desviado serviria para "quitar despesas pessoais do governador". Esse controle de pagamentos era feito por Taciano, que tinha relação estreita com Wanderlei.
"Já se encontra em investigação a possível lavagem de capitais por parte do governador, ante a informação de que expressiva quantidade de suas despesas pessoais era, de fato, paga em espécie, mediante pagamentos efetuados mediante boletos, em lotéricas do interior do estado", diz a decisão.
Taciano foi exonerado pelo governador em agosto de 2024, após seu nome aparecer como um dos alvos dos mandados da primeira fase da operação Fames-19, que cumpriu mandados de busca e apreensão contra o governador e aliados.
Empresas venciam licitação viciada, diz denúncia
Marcus e o pai mantinham relações com Paulo César Lustosa, ex-marido da primeira-dama, e apontado como um dos homens mais importantes na execução do suposto esquema.
Em um conversa no dia 14 de setembro de 2021, a PF descobriu que Paulo enviou a Marcus um arquivo contendo três propostas de empresas que seriam ligadas à organização criminosa, mas já indicando a que seria a vencedora da licitação para compra de cestas básicas pelo estado.
Em outra conversa também extraída do celular dele, em 19 de outubro de 2021, Paulo fala com um interlocutor dentro do governo informando que a ganhadora do certame seria essa empresa ligada a Marcus.
Ainda há outra empresa citada no esquema, que teria participado de pelo menos 17 processos para o fornecimento de cestas básicas e de um processo para venda de 50 mil frangos congelados —recebendo para isso R$ 12,2 milhões. "A referida empresa, comprovadamente, sacava parte substancial dos valores e os destinava para Marcus", diz a investigação.
Segundo a apuração, por conta dessa ligação, Paulo "figurou como destinatário de vultosas quantias vindas de Marcus".
Em diversos diálogos mantidos com Taciano [pai de Marcus] foi evidenciada a intensa participação do operador Paulo não apenas na montagem dos certames, para que o objeto licitado fosse direcionado para empresas da organização criminosa, como também, na organização dos eventos delitivos, os quais eram garantidos a partir de sua proximidade com a primeira-dama e com o próprio governador.
Trecho da decisão
No caso da medida cautelar, apenas o governador e a primeira-dama foram alvo do STJ, que entendeu que haveria "crime em curso" e seria necessário afastar os dois dos cargos. O caso segue em investigação pela PF, sem denúncia ainda contra Marcus ou Taciano.
Entenda a suspeita
A PF identificou quatro núcleos criminosos no esquema, que seriam formados por:
- Políticos;
- Servidores públicos;
- Empresários;
- Grupo financeiro e de lavagem de capitais.
Foram pagos mais de R$ 97 milhões em contratos para cestas básicas e frangos congelados, de acordo com a PF. O prejuízo estimado aos cofres públicos supera R$ 73 milhões, conforme apuração.
Os fatos indicam a prática dos seguintes crimes: frustração ao caráter competitivo de licitação, peculato, corrupção passiva, formação de organização criminosa e lavagem de capitais.
Veja a íntegra da nota do governador:
"Recebo a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) com respeito às instituições, mas registro que se trata de medida precipitada, adotada quando as apurações da Operação Fames-19 ainda estão em andamento, sem conclusão definitiva sobre qualquer responsabilidade da minha parte. É importante ressaltar que o pagamento das cestas básicas, objeto da investigação, ocorreu entre 2020 e 2021, ainda na gestão anterior, quando eu exercia o cargo de vice-governador e não era ordenador de despesa.
Reforço que, por minha determinação, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e a Controladoria-Geral do Estado (CGE) instauraram auditoria sobre os contratos mencionados e encaminharam integralmente as informações às autoridades competentes.
Além dessa providência já em curso, acionarei os meios jurídicos necessários para reassumir o cargo de Governador do Tocantins, comprovar a legalidade dos meus atos e enfrentar essa injustiça, assegurando a estabilidade do Estado e a continuidade dos serviços à população."
