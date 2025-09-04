Serial killer de AL é condenado pela 4ª vez e já soma 100 anos de prisão
O ex-agente penitenciário Albino Santos, o serial killer de Maceió, foi condenado hoje 14 anos e sete meses de prisão em júri popular pela tentativa de assassinato de um jovem na capital alagoana. Ele ainda terá de pagar indenização de R$ 50 mil à vítima.
Foi o quarto julgamento pela extensa lista de crimes que é acusado, e ele agora ele já soma 100 anos, oito mês e 15 dias de prisão pelas penas já aplicadas. Ele ainda é apontado como responsável—e deve ser julgado— por mais 15 mortes e quatro tentativas
A sentença de hoje foi dada pelo juiz Yulli Roter, da 7ª Vara Criminal de Maceió. A vítima do caso foi Alan Vitor dos Santos Soares, 21, atacado no fim da noite do dia 12 de junho de 2024, mas que sobreviveu a quatro tiros.
Em depoimento, a vítima contou que retornava do trabalho para a casa da avó, quando percebeu que estava sendo seguido. Ele levou tiros na nuca, tórax (2 tiros) e de raspão na orelha, ficou inconsciente e foi levado para o HGE (Hospital Geral do Estado), onde passou um mês em coma.
Depois de dois meses internado, ele teve alta, mas ficou com sequelas graves: hoje, ele usa uma bolsa de colostomia e toma remédios controlados. Uma das balas, inclusive, ficou alojada na cabeça dele.
O jovem, que trabalha como barbeiro, cita que também ficou com um dos dedos da mão com sequela, o que o prejudica em seu trabalho.
Albino seguia Alan em um de seus perfis nas redes sociais, e a investigação descobriu que ele tinha vários arquivos relacionados à vítima e ao crime que estavam salvos na nuvem —prática que fazia com todas as vítimas.
Albino nega versão
No depoimento, ele refutou o que disse à polícia, quando confessou a tentativa de assassinato, e negou a autoria alegando que não foi feito exame balístico do crime. A defesa dele pediu a absolvição ele.
Em outros casos, ele havia alegado que matou ou tentou matar pessoas por "ouvir" o arcanjo Gabriel e atacá-las porque elas estariam envolvidas com atividades criminosas —o que é mentira, as vítimas não tinham ficha policial alguma.
Ainda no depoimento hoje, ele negou que seguisse a vítima no Instagram e disse que seu verdadeiro perfil na rede (Albino tinha mais de um, segundo a polícia) teria sido retirado do ar como suposta retaliação por causa das "manifestações que fazia a favor de Bolsonaro" —argumento que arrancou risadas no plenário.
Sobre os arquivos achados na nuvem com informações da vítima, Albino alegou que deve ter recebido em algum grupo de WhatsApp, que baixou as imagens automaticamente. Ele alegou que deve ter deletado esse material e que a perícia teria restaurado os arquivos na investigação.
Albino ainda disse que, no momento do crime, estava em casa com seus pais e irmãos, mas não levou nenhuma pessoa para depor e confirmar a versão. "Não fui orientado a levar as testemunhas", alegou.
Durante sua acusação, o promotor do caso mostrou fotos e registros do crime salvos por Albino aos jurados.
Ele ainda lembrou que, no depoimento à Polícia Civil, Albino deu detalhes do crime, como a intenção de atacá-lo na barbearia (desistiu por causa da chuva) e que teve a intenção, com os tiros na região do tórax, de deixar o jovem paraplégico.
Sobre a falta de exame balístico, como a vítima foi socorrida com vida, não houve perícia no local da tentativa.
Outros casos
No primeiro júri, em 11 de abril, ele foi condenado a 37 anos, um mês e 15 dias de prisão pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e tentativa de homicídio.
O segundo julgamento ocorreu, em 6 de junho, ele também foi condenado a 24 anos e seis meses de reclusão por matar Louise Gbyson Vieira de Melo, uma mulher transgênero assassinada a tiros em junho de 2024, em Maceió.
No terceiro júri, em 31 de julho, ele foi condenado a 24 anos e seis meses de prisão pelo assassinato da adolescente Ana Clara Santos Lima, 13, ocorrida em agosto de 2024, no bairro Vergel do Lago, periferia da capital alagoana.
