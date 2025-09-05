Assine UOL
Carlos Madeiro

Carlos Madeiro

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

CE vai usar reserva para socorrer empresas após exportação cair pela metade

Carlos Madeiro
Colunista do UOL
Companhia Siderúrgica ArcelorMittal Pecém, localizada na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará)
Companhia Siderúrgica ArcelorMittal Pecém, localizada na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará) Imagem: Divulgação

Para minimizar os impactos do tarifaço dos Estados Unidos na economia, o governo do Ceará vai socorrer setores afetados usando o orçamento da reserva de contingência específica para situações de emergência. Em troca, as empresas precisam se comprometer a manter seus empregados.

O Ceará registrou a pior queda nas exportações totais em agosto, de 48% em relação a julho. Foi o primeiro mês de vigência do tarifaço dos Estados Unidos ao Brasil.

A reserva no orçamento só é utilizado para atender necessidades e riscos imprevisíveis, como é o caso da sobretaxa norte-americana.

Para garantir acesso a ela, na quarta-feira (3), o governador Elmano de Freitas (PT) assinou um decreto de emergência. O objetivo da medida extrema, diz o governo em nota, é "viabilizar a execução das medidas de apoio às empresas atingidas pelo tarifaço dos EUA, garantindo, assim, a manutenção dos empregos dos cearenses.

Em termos práticos, o decreto de emergência apenas inclui o termo "emergência" no decreto de 20 de agosto, quando o governo regulamentou medidas para reduzir os efeitos adversos do tarifaço. Isso fará com que os recursos sejam liberados de forma mais rápida.

As quatro medidas de compensação previstas são:

  • Concessão de subsídios econômicos;
  • Compra de alimentos atingidos pelas tarifas;
  • Aquisição de créditos de ICMS acumulados por exportadores para os EUA a partir de 6 de agosto de 2025;
  • Concessão de incentivos por meio do Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará (FDI).
Governador Elmano e empresários durante lançamento de pacote de medidas de apoio a empresas afetadas por tarifaço
Governador Elmano e empresários durante lançamento de pacote de medidas de apoio a empresas afetadas por tarifaço Imagem: Governo do Ceará

Segundo o decreto, as medidas devem valer durante a vigência do tarifaço.

Continua após a publicidade

As empresas interessadas devem cumprir seis critérios:

  • Comprovar, com documentos, que foi afetada diretamente pelo tarifaço;
  • Ter realizado pelo menos uma exportação para os EUA nos últimos 12 meses;
  • Se continuou exportando, provar a diferença entre o valor antes e após a data de 6 de agosto;
  • No caso de interrupção ou cancelamento de exportação, comprovar diminuição das vendas em relação ao mês anterior;
  • Não ter dívidas fiscais, com apresentação de Certidão Negativa de Débitos Estaduais ou Certidão de Regularidade Fiscal da empresa e dos respectivos sócios;
  • Comprometer-se a manter integralmente a média de empregos dos últimos 12 meses.

O subsídio depende de a empresa não ter créditos acumulados de ICMS a receber de operações de exportação. No pedido ao governo, o empresário deve indicar o valor do prejuízo.

Caso os produtos que seriam exportados para os EUA tenham sido direcionados para o mercado interno, é necessário provar que o preço no Brasil foi menor que o que seria estabelecido na venda para os norte-americanos.

A análise dos requerimentos de créditos será realizada pela Secretaria da Fazenda. Já o pagamento, em casos de repasses financeiros, ficará a cargo da Secretaria do Desenvolvimento Econômico.

Sobre a compra de alimentos, o decreto diz que os produtos devem ser destinados à merenda de escolas e a hospitais estaduais, por exemplo. O processo de compra está sendo feito por meio de edital da Secretaria do Desenvolvimento Agrário. O prazo de inscrição das empresas termina hoje.

Continua após a publicidade
Plantação de melão para exportação no Ceará
Plantação de melão para exportação no Ceará Imagem: Itaueira/Divulgação

Ferro e aço puxaram queda em agosto

Em termos percentuais, o Ceará era o estado que mais exportava para os EUA: 52% do que foi vendido no primeiro semestre foi para lá.

Estados com maiores quedas nas exportações em agosto:

  1. Ceará: -48,81%
  2. Distrito Federal: -46,58%
  3. Pernambuco: -45,23%
  4. Alagoas: -31,66%
  5. Maranhão: -24,26%
  6. Mato Grosso: -22,14%
  7. Paraíba: -20,26%
  8. Rondônia: -18,81%
  9. Goiás: -17,74%
  10. Minas Gerais: -15,41%

A coluna consultou os dados de exportações do Ceará de julho e agosto e constatou que muitos setores enfrentaram quedas significativas.

Em julho, o Ceará vendeu 37 tipos de produtos para os EUA, faturando US$ 168,1 milhões. Em agosto, foram 24 tipos e faturamento de US$ 51,7 milhões.

Nenhum setor caiu mais que o ferro e o aço, que amargou uma queda de 70%.

  • Exportações de ferro e aço em julho: US$ 140.354.325
  • Exportações de ferro e aço em agosto: US$ 41.986.019

Outros setores que movimentam grandes cadeias econômicas também viram suas exportações para os EUA caírem. Um exemplo é a venda de gorduras e óleos animais ou vegetais, que caiu 92,2%, de US$ 5,6 milhões em julho para US$ 438 mil em agosto.

A venda de veículos automotores, móveis e óleo essenciais para os EUA zerou no mês passado.

Impacto real será visto nos próximos meses, diz especialista

Continua após a publicidade

Segundo Guilherme Muchale, economista-chefe do Observatório da Indústria da Fiec (Federação das Indústrias do Estado do Ceará), a redução nas exportações de agosto ficou dentro do esperado.

"Houve quedas intensas nas exportações sobretudo pelas incertezas em relação às condições tarifárias por parte dos compradores norte-americanos, porque aqui existiram medidas mitigadoras", diz.

Ele afirma que essas medidas para as empresas foram, até agora, satisfatórias. "Tivemos um comportamento do governo federal, e sobretudo do governo estadual, de minimizar —em alguns casos, até conseguir compensar— o impacto das tarifas por meio de medidas e auxílio no fluxo de caixa dos exportadores", analisa.

Muchale diz que o verdadeiro tamanho do impacto deve ser visto a partir dos próximos meses.

Acredito que em setembro, de fato, conseguiremos visualizar os efeitos exatos dessa sobretaxa e, assim, dimensionar o impacto para esses segmentos, em termos de redução das exportações e redução das receitas
Guilherme Muchale, do Observatório da Indústria da Fiec

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.