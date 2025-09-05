CE vai usar reserva para socorrer empresas após exportação cair pela metade

Para minimizar os impactos do tarifaço dos Estados Unidos na economia, o governo do Ceará vai socorrer setores afetados usando o orçamento da reserva de contingência específica para situações de emergência. Em troca, as empresas precisam se comprometer a manter seus empregados.

O Ceará registrou a pior queda nas exportações totais em agosto, de 48% em relação a julho. Foi o primeiro mês de vigência do tarifaço dos Estados Unidos ao Brasil.

A reserva no orçamento só é utilizado para atender necessidades e riscos imprevisíveis, como é o caso da sobretaxa norte-americana.