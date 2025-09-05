Jovem negra é coagida a abrir bolsa em bar e provar que não cometeu furto
A estudante universitária Júlia Neves, 20, denunciou ter sido coagida e obrigada a abrir sua bolsa para provar que não cometeu furto em um bar de Maceió. Ela e o namorado, o também universitário João Roberto, 19, afirmam que foram vítimas de racismo e registraram boletim de ocorrência.
O casal comemorava o aniversário de uma amiga no Bombar, no bairro do Prado. Eles estavam sentados no bar, aguardando uma carona para casa, na madrugada de terça-feira, quando foram cercados por quatro homens, que não se identificaram.
Os homens disseram que suspeitavam que o casal tinha furtado a bolsa de uma outra cliente, que se disse vítima de uma pessoa de camisa branca. Sentindo-se coagida, Júlia começou a filmar a situação.
No vídeo, ela alega estar sendo acusada injustamente e se recusa a abrir a bolsa, por não conhecer aqueles homens. Um deles insiste no argumento e diz que ela deveria abrir a bolsa "só para esclarecer".
A situação fica mais tensa quando uma quinta pessoa chega. É uma mulher com um copo com cerveja que se identifica como coronel Rosa Coimbra. Ela se dirige diretamente a Júlia e faz a mesma cobrança.
"Ela chegou porque eu me levantei e falei que tinham quatro homens me coagindo. Ela então veio dizendo que era mulher e me pediu pra abrir a bolsa", diz a estudante.
A bolsa é entregue aos homens. Eles verificam e não encontram nada. Júlia começa a chorar, e a gravação é encerrada.
O casal chamou a polícia. "Mas com os policiais, sofri mais uma violência naquela noite", afirma Júlia. Segundo a estudante, eles disseram que não podiam fazer nada e não detiveram ninguém.
Só quando os policiais chegaram, diz ela, o bar apresentou as imagens das câmeras do local. "Poderiam ter acessado antes de chegar acusando a gente", lamentou a estudante. "Saí de lá em um estado de completo choque, não tive o apoio de nenhum funcionário."
Um dos homens só disse que era segurança do estabelecimento quando a polícia chegou. Ele foi afastado pelo bar, que classificou o episódio como "lamentável" e pediu desculpas. "Estamos apurando com rigor todos os detalhes do ocorrido para que as medidas cabíveis sejam tomadas com a máxima responsabilidade." O Bombar afirma ainda que "nasceu e se mantém na periferia da zona sul de nossa cidade com o propósito de ser um lugar de encontro, diversidade e inclusão".
O namorado de Júlia disse que deixou o local com "sentimento de derrota".
Nos sentimos coagidos e invalidados porque desde pequeno sou ensinado a nunca sair sem identidade, não entrar de bolsa nos locais, nas lojas, sempre prestar muita. Aí quando você cumpre tudo isso, não erra em nada, eles ainda acham um jeito de culpar algo que você não fez
João Roberto, namorado de Júlia
Júlia e João gravaram um vídeo para contar o caso e pedir Justiça.
O casal procurou o Ineg (Instituto do Negro de Alagoas) para denunciar o caso e pedirá ajuda. "Vamos buscar agir em várias esferas contra quem cometeu o crime de calúnia, ao afirmar que ela cometeu um crime de furto, e também pelo constrangimento ilegal, e obviamente pelo racismo praticado", diz o advogado da entidade, Pedro Gomes.
Ele diz ainda que vai procurar a PM para avaliar a conduta da coronel e para saber se um dos homens que cercaram Júlia —que chegou a dizer que era policial, mas não mostrou a identificação— pertence a corporação.
A coluna procurou a PM para saber se a corporação investiga o caso e se a coronel que aparece nas imagens se posicionaria sobre o episódio. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.
A demais pessoas que aparecem no vídeo não foram identificadas. O espaço está aberto para manifestação.
