Jovem negra é coagida a abrir bolsa em bar e provar que não cometeu furto

Só quando os policiais chegaram, diz ela, o bar apresentou as imagens das câmeras do local. "Poderiam ter acessado antes de chegar acusando a gente", lamentou a estudante. "Saí de lá em um estado de completo choque, não tive o apoio de nenhum funcionário."

Um dos homens só disse que era segurança do estabelecimento quando a polícia chegou. Ele foi afastado pelo bar, que classificou o episódio como "lamentável" e pediu desculpas. "Estamos apurando com rigor todos os detalhes do ocorrido para que as medidas cabíveis sejam tomadas com a máxima responsabilidade." O Bombar afirma ainda que "nasceu e se mantém na periferia da zona sul de nossa cidade com o propósito de ser um lugar de encontro, diversidade e inclusão".

O namorado de Júlia disse que deixou o local com "sentimento de derrota".

Nos sentimos coagidos e invalidados porque desde pequeno sou ensinado a nunca sair sem identidade, não entrar de bolsa nos locais, nas lojas, sempre prestar muita. Aí quando você cumpre tudo isso, não erra em nada, eles ainda acham um jeito de culpar algo que você não fez

João Roberto, namorado de Júlia

Júlia e João gravaram um vídeo para contar o caso e pedir Justiça.