Advocacia do Senado pede prisão de Ciro por novas ofensas a prefeita do PT

A Advocacia do Senado pediu à Justiça Eleitoral do Ceará a decretação da prisão preventiva do ex-governador Ciro Gomes (PDT), alegando risco pela "reiteração" de "gravíssimas ofensas" contra a ex-senadora e atual prefeita de Crateús (CE), Janaína Farias (PT).

O pedido foi feito na quinta-feira e será analisado pela 115ª Zona Eleitoral de Fortaleza. Trata-se de uma ação judicial da Advocacia, que foi iniciada em 2024, quando Janaína exercia o cargo de senadora por ser suplente do ministro Camilo Santana (PT). O processo é referente a suposta "violência contra a mulher candidata ou no exercício do mandato eletivo".

Outro lado: ao UOL, a defesa de Ciro contestou o fato de o pedido vir do Senado, já que ela é prefeita atualmente —foi eleita nas eleições de 2024—, e não mais senadora. Disse também que não há qualquer motivo para prisão, já que Ciro teria exercido "liberdade de expressão" com suas "críticas políticas" (Leia mais abaixo).