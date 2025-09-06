Advocacia do Senado pede prisão de Ciro por novas ofensas a prefeita do PT
A Advocacia do Senado pediu à Justiça Eleitoral do Ceará a decretação da prisão preventiva do ex-governador Ciro Gomes (PDT), alegando risco pela "reiteração" de "gravíssimas ofensas" contra a ex-senadora e atual prefeita de Crateús (CE), Janaína Farias (PT).
O pedido foi feito na quinta-feira e será analisado pela 115ª Zona Eleitoral de Fortaleza. Trata-se de uma ação judicial da Advocacia, que foi iniciada em 2024, quando Janaína exercia o cargo de senadora por ser suplente do ministro Camilo Santana (PT). O processo é referente a suposta "violência contra a mulher candidata ou no exercício do mandato eletivo".
Outro lado: ao UOL, a defesa de Ciro contestou o fato de o pedido vir do Senado, já que ela é prefeita atualmente —foi eleita nas eleições de 2024—, e não mais senadora. Disse também que não há qualquer motivo para prisão, já que Ciro teria exercido "liberdade de expressão" com suas "críticas políticas" (Leia mais abaixo).
Entenda o caso
O pedido foi assinado pelos advogados do Senado Hugo Kalil e Fernando César Cunha. Eles alegam que "o acusado voltou a atacar de forma infame a vítima em episódio ocorrido há poucas semanas".
A Advocacia do Senado atua como assistente de acusação e visa, com o pedido, coibir "novas condutas lesivas e garantir a efetividade da jurisdição".
As falas que suscitaram o pedido ocorreram durante o aniversário do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União), em 15 de agosto. Ciro Gomes atacou a prefeita insinuando que ela teria "recrutado moças pobres, de boa aparência, para fazer o serviço sexual sujo do seu Camilo Santana".
Não foi a primeira vez. Em abril de 2024, ele chegou a chamar Janaína de "cortesã" e "assessora para assuntos de alcova", além de dizer que ela organizava "as farras de Camilo Santana". Em maio do ano passado, foi proibido pela Justiça de repetir as ofensas a Janaína.
Ciro foi processado civilmente —e condenado em primeira instância— a pagar indenização por ofensas feitas à política do PT pelas falas. Ele recorre da decisão.
Caso a prisão não seja decretada, a Advocacia pede que haja a aplicação de outras medidas cautelares —que não são citadas na ação. Em regra, essas medidas seriam uso de tornozeleira ou obrigação de manter distância da vítima.
O juiz da 115ª Zona Eleitoral, Victor Nunes Barroso, encaminhou ontem o caso para a PF (Polícia Federal) para investigações sobre possível crime de perseguição (stalking) por parte de Ciro contra Janaína.
Mais argumentos
O motivo alegado para pedir a prisão é a reincidência de falas, que configura um "risco concreto à integridade" de Janaína Farias. A peça descreve que:
Ciro proferiu 'expressões depreciativas' que 'caracterizam o menosprezo à condição de mulher da vítima com o intuito de dificultar seu mandato eletivo'.
Advocacia do Senado
Segundo a acusação, as ofensas foram direcionadas à vítima "com a finalidade de diminuir a sua relevância política e o seu mandato".
No pedido, a Advocacia diz que Ciro "não nega a materialidade dos fatos, mas limita-se a tentar dar-lhe outra interpretação", o que seria uma "confissão da materialidade".
Por fim, para justificar a urgência e a prioridade do caso, a Advocacia invoca a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Tratado de Belém do Pará), a Lei nº 14.192 (que criminaliza a violência política de gênero), e resoluções do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) que tornam impositivo o protocolo para perspectiva de gênero nos julgamentos.
Defesa de Ciro contesta
O advogado de Ciro, Walber Agra, diz que o pedido chama a atenção por vir do Senado, já que ela hoje é prefeita. "A via indicada não foi a correta e não é competência do Senado", afirma.
Além disso, Agra questiona os argumentos apresentados no pedido. "A nossa linha de defesa que é que não há ofensa, se trata de uma discussão política."
Não há nenhum dos requisitos para uma decretação de preventiva ou qualquer medida cautelar.
Não há reiteração de conduta, mas, sim, um direito político de liberdade de expressão de falar como são escolhidos cargos públicos para o Ceará. Você pode dizer que ele foi exacerbado, mas querem a prisão por ele exercer a liberdade de expressão e crítica política?
Walber Agra, advogado de Ciro Gomes
