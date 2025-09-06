Estado caçula do país, Tocantins acumula governadores afastados desde 2009

Naquele ano, foi realizada uma eleição indireta para mandato-tampão de oito meses, vencida por Sandoval Cardoso (Solidariedade), que era o presidente da Assembleia. Ele tentou a reeleição, com apoio de Siqueira, mas acabou derrotado por Marcelo Miranda, que retornaria triunfante ao poder.

Marcelo retoma o cargo em 2015, sete anos depois da cassação. O que ele não sabia era que ia entrar para a história da política brasileira como o primeiro governador a ter dois mandatos cassados pelo TSE.

Marcelo foi cassado de novo em março de 2018, por uso de recursos ilegais na campanha— o que fora demonstrado pela apreensão de R$ 500 mil em uma mochila com material publicitário em um avião—, e pela simulação de contratos para justificar movimentação de recursos.

Quem assumiu interinamente foi Mauro Carlesse, presidente da Assembleia Legislativa e então filiado ao PHS. Naquele ano, disputou e venceu duas eleições: a primeira, tampão, em junho; e a segunda, a reeleição de outubro.

Mas ele também seria mais um a não concluir mandato: em outubro de 2021, o STJ o afastou por seis meses, diante de suspeitas de corrupção e obstrução de investigações relativas ao Plansaúde, destinado aos servidores do estado.

Carlesse não voltaria mais ao cargo: em março de 2022, diante do avanço do processo de impeachment na Assembleia, ele renunciou para "garantir estabilidade ao estado" e poder se defender judicialmente de forma "tranquila e serena".