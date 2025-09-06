Estado caçula do país, Tocantins acumula governadores afastados desde 2009
O afastamento do cargo de Wanderlei Barbosa (Republicanos) pelo STJ na última quarta-feira o fez entrar na lista de governadores do Tocantins que tiveram de deixar o poder antes de concluírem seus mandatos. Desde a eleição de 2006, nenhum governador fechou os quatro anos de gestão.
Criado em 1988 pela Constituição, o estado mais jovem do Brasil acumula uma série de problemas de seus gestores, que vão de afastamentos, renúncias, processo de impeachment e até prisão de ex-chefes do Executivo.
O último governador a concluir um mandato inteiro foi Marcelo Miranda, que ficou no poder entre 2003 e 2006. A partir daí, ninguém mais conseguiu — a contar pelo próprio Marcelo, que foi cassado pelo TSE em 2009, em sua segunda gestão, quando estava no PMDB.
Na ocasião, a Corte acolheu a denúncia de que ele praticou abuso de poder econômico, compra de votos, conduta proibida a agente público e uso indevido dos meios de comunicação social para a reeleição, disputada em 2006.
Após a cassação de Marcelo Miranda e de seu vice, o então presidente da Assembleia Legislativa, Carlos Gaguim, do PMDB, assumiu interinamente o governo.
Uma eleição indireta foi realizada entre os deputados estaduais, em outubro de 2009, e Gaguim foi eleito para completar o mandato, que encerrava em dezembro de 2010.
Ele chegou a ser candidato à reeleição naquele ano, mas foi derrotado por Siqueira Campos (então no PSDB), mas que usou imagem de Lula na campanha.
Siqueira Campos é considerado o "pai do Tocantins, já que lutou pela sua criação na Constituinte e foi o primeiro governador eleito do estado (mandato entre 1º de janeiro de 1989 e 15 de março de 1991) — depois disso, ganhou outras três eleições para governador, a última em 2010.
Entretanto, ele também não concluiu o mandato: renunciou ao cargo em 4 de abril de 2014 para tentar viabilizar a candidatura de seu filho, Eduardo Siqueira Campos. Seu vice, João Oliveira, também renunciou, mas para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados.
Como a legislação eleitoral impede que parentes em linha direta do governador disputem eleição estadual se o titular estiver no cargo até seis meses antes do pleito, a renúncia foi uma manobra para respeitar os prazos de desincompatibilização exigidos pela Constituição Federal.
De todo modo, a candidatura não se viabilizou.
Naquele ano, foi realizada uma eleição indireta para mandato-tampão de oito meses, vencida por Sandoval Cardoso (Solidariedade), que era o presidente da Assembleia. Ele tentou a reeleição, com apoio de Siqueira, mas acabou derrotado por Marcelo Miranda, que retornaria triunfante ao poder.
Marcelo retoma o cargo em 2015, sete anos depois da cassação. O que ele não sabia era que ia entrar para a história da política brasileira como o primeiro governador a ter dois mandatos cassados pelo TSE.
Marcelo foi cassado de novo em março de 2018, por uso de recursos ilegais na campanha— o que fora demonstrado pela apreensão de R$ 500 mil em uma mochila com material publicitário em um avião—, e pela simulação de contratos para justificar movimentação de recursos.
Quem assumiu interinamente foi Mauro Carlesse, presidente da Assembleia Legislativa e então filiado ao PHS. Naquele ano, disputou e venceu duas eleições: a primeira, tampão, em junho; e a segunda, a reeleição de outubro.
Mas ele também seria mais um a não concluir mandato: em outubro de 2021, o STJ o afastou por seis meses, diante de suspeitas de corrupção e obstrução de investigações relativas ao Plansaúde, destinado aos servidores do estado.
Carlesse não voltaria mais ao cargo: em março de 2022, diante do avanço do processo de impeachment na Assembleia, ele renunciou para "garantir estabilidade ao estado" e poder se defender judicialmente de forma "tranquila e serena".
A renúncia antecipada encerrou o processo de impeachment, e o vice Wanderlei Barbosa assumiu definitivamente o governo, caminhando para a reeleição em 2022, que venceu já no primeiro turno com 58,1% dos votos válidos. Ele agora está afastado do cargo. Em seu lugar, governa interinamente o Tocantins o vice Laurez Moreira (PSD).
Por que tantos casos?
O professor de ciência política UFT (Universidade Federal do Tocantins) Jan Marcel Lacerda lembra que, não bastassem os afastamentos, foram três prisões nos últimos 10 anos:
- Sandoval Cardoso foi preso em outubro 2016, durante a Operação Ápia, da Polícia Federal --que também levou à condução coercitiva de Siqueira Campos por fraudes em licitações e contratos administrativos;
- Marcelo Miranda foi detido em setembro de 2019, acusado de comandar um grupo que causou prejuízos de cerca de R$ 300 milhões aos cofres públicos. A acusação era de que ele teria aparelhado o estado, mediante a ocupação de cargos comissionados estratégicos para a atuação de uma organização criminosa;
- Mauro Carlesse foi preso em dezembro 2024, sob suspeita de planejar uma fuga internacional em uma investigação do Ministério Público do Tocantins --que não detalhou as suspeitas.
Isso evidencia que o mais novo estado federativo brasileiro enfrenta crises políticas e institucionais recorrentes e evidencia a falta de maturidade política e tradição de instabilidade, com a recorrência das mesmas elites políticas no poder e o aparelhamento das instituições para práticas corruptas e falta de transparência.
Jan Marcel Lacerda
O advogado eleitoral Paulo Mello acredita que, além de ser um estado jovem, o Tocantins tem uma história política que se confunde com a história do primeiro governador do estado, Siqueira Campos.
"Ele 'criou' o estado do Tocantins, foi o primeiro governador e manteve uma hegemonia política aqui por muito tempo. O filho dele é o atual prefeito de Palmas", lembra.
Quando chegou 2002, o Siqueira Campos precisava fazer um sucessor, e ele escolheu Marcelo Miranda, que se tornou seu grande antagonista depois no estado. Miranda rompe e concorre contra o próprio Siqueira Campos em 2006, mas vence as eleições cometendo abusos de poder, gastando muito dinheiro.
Paulo Mello
Ele lembra que foi nesse contexto que Siqueira Campos retornou ao poder em 2010.
"Ali assumiu Sandoval Cardoso, que era o presidente da Assembleia, mas com o compromisso de Eduardo Siqueira, filho de Campos, ser o candidato ao governo, mas não houve viabilidade. O próprio Sandoval foi candidato ao governo, mas perdeu para Marcelo Miranda, que voltaria a ser governador", recorda.
Instabilidade atual
A situação atual do Tocantins é de instabilidade, já que o vice que assumiu, Laurez Moreira, está rompido com Wanderlei. Seu primeiro ato foi exonerar e nomear todo um novo primeiro escalão do governo.
No dia do seu afastamento, Wanderlei gravou um vídeo e publicou no Instagram acusando o governador interino de conspirar, junto com opositores, para o tirar da chefia do Executivo.
As suspeitas contra Wanderlei
O ministro Mauro Campbell, do STJ, afastou o governador e a primeira-dama, Karynne Sotero Campos, na segunda fase da operação Fames-19, que investiga um suposto esquema de desvio de recursos públicos, incluindo verba de cestas básicas que deveriam ser destinadas a pessoas pobres durante a pandemia.
Segundo a denúncia, havia "pagamento das propinas ao governador do Estado e aos demais agentes envolvidos", que "era realizado por meio de dinheiro".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.