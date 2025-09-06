Tarifaço: Estados do Nordeste lideram perda de exportação aos EUA em agosto
Os estados do Nordeste foram os que mais tiveram perdas nas exportações para os EUA em agosto, primeiro mês em vigor do tarifaço do presidente Donald Trump.
Dados da balança comercial divulgados na quinta-feira pelo MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) mostram que 21 dos 27 estados (somado aí o Distrito Federal) brasileiros exportaram menos para os EUA em agosto ante julho, em termos percentuais.
Dos seis estados com maiores perdas proporcionais de vendas, cinco são do Nordeste e um é do Norte, o qual inclusive lidera as baixas: trata-se do Acre, o único do país que não exportou para o país norte-americano no mês passado. Em julho, havia vendido para os EUA apenas madeira, carvão vegetal e obras de madeira, produtos do mesmo setor.
Alagoas aparece logo em seguida ao Acre na lista de maiores perdas de exportação em agosto, e a explicação é que o açúcar é disparado o principal item vendido pelo estado aos EUA —o produto ficou fora da lista de isenções dos EUA. A exportação de açúcar brasileiro caiu 88,4% no último mês.
Situação parecida está Pernambuco, terceiro em perda percentual, que além de exportações de açúcar manda frutas para os EUA, em especial a manga —que não foi inserida nas isenções.
Maiores perdas em termos percentuais entre os estados:
1. Acre
- Julho - US$ 74.996
- Agosto - US$ 0 (-100%)
2. Alagoas
- Julho - US$ 7.111.500
- Agosto - US$ 42.373 (-99,40%)
3. Pernambuco
- Julho - US$ 17.712.010
- Agosto - US$ 3.402.441 (-80,79%)
4. Piauí
- Julho - US$ 2.872.824
- Agosto - US$ 679.136 (-76,36%)
5. Rio Grande do Norte
- Julho - US$ 5.874.648
- Agosto - US$ 1.629.909 (-72,26%)
6. Ceará
- Julho - US$ 168.182
- Agosto - US$ 51.745.700 (-69,23%)
7. Mato Grosso do Sul
- Julho - US$ 42.931.653
- Agosto - US$ 19.214.091 (-55,24%)
8. Rondônia
- Julho - US$ 9.212.384
- Agosto - US$ 4.123.629 (-55,24%)
9. Minas Gerais
- Julho - US$ 437.274.951
- Agosto - US$ 210.974.862 (-51,75%)
10. Maranhão
- Julho - US$ 64.265.829
- Agosto - US$ 31.517.020 (-50,96%)
Os dados nacionais apontaram que as exportações brasileiras para os EUA caíram 18,5% e ficaram em US$ 4 bilhões em agosto.
Perda em valor é liderada por SP
Quando analisado em valores exportados, o estado de São Paulo é o que mais perdeu: em julho foram US$ 1,39 bilhão, e no mês passado esse valor caiu para US$ 959 mil.
Estados com maiores quedas entre julho e agosto:
- São Paulo: US$ 437.212.391
- Minas Gerais: US$ 226.300.089
- Ceará: US$ 116.436.300
- Rio de Janeiro: US$ 73.014.900
- Rio Grande do Sul: US$ 55.493.111
- Paraná: US$ 44.685.431
- Santa Catarina: US$ 36.065.213
- Maranhão: US$ 32.748.809
- Espírito Santo: US$ 24.663.357
- Goiás: US$ 23.930.294
Os produtos com as maiores quedas de exportação para os EUA foram:
- Minério de ferro: - 100%
- Açúcar: - 88,4%.
- Aeronaves e partes de aeronaves: - 84,9%
- Motores e máquinas não elétricos: - 60,9%
- Carne bovina fresca: - 46,2%
- Máquinas de Energia Elétrica: - 45,6%
- Madeira em bruto (parcialmente trabalhada): - 39,9%.
- Óleos combustíveis: - 37%
- Produtos semi-acabados de ferro-aço: - 23,4%
- Celulose: - 22,7%
Ceará lidera perdas em relação ao total
Quando analisado o impacto em termos de exportações gerais, o Ceará teve a maior perda, com queda de 48,8% de valor apurado com as vendas internacionais. O estado decretou situação de emergência esta semana por conta dos impactos e anunciou um pacote de medidas de apoio aos exportadores.
Antes do tarifaço, o estado aparecia como o mais dependente de exportações para os EUA entre todos os estados do país. No primeiro semestre, 52% das exportações cearenses no primeiro semestre foram destinadas ao país governado por Donald Trump. Para comparação, o segundo colocado é o Espírito Santo, onde os EUA levaram 34% das exportações no mesmo período.
Dos cinco estados com maiores quedas percentuais, quatro são do Nordeste. Veja a lista:
- Ceará: -48,81%
- Distrito Federal: -46,58%
- Pernambuco: -45,23%
- Alagoas: -31,66%
- Maranhão: -24,26%
- Mato Grosso: -22,14%
- Paraíba: -20,26%
- Rondônia: -18,81%
- Goiás: -17,74%
- Minas Gerais: -15,41%
Balança
A balança comercial brasileira apresentou superávit de US$ 6,133 bilhões em agosto, primeiro mês em que vigorou a sobretaxa de 50% imposta pelos Estados Unidos a diversos produtos brasileiros. O crescimento foi de 3,9% em relação a agosto do ano passado. Já as exportações para o mercado americano despencaram 18,5% no mês passado, informou o Mdic .
As exportações brasileiras somaram US$ 29,8 bilhões em agosto, contra US$ 28,7 bilhões em agosto do ano passado. O resultado foi impulsionado pela agropecuária e indústria extrativista.
