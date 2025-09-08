Deputado de AL com 'sinais de embriaguez' causa acidente e depois nega caso
O deputado estadual Breno Albuquerque (MDB) se envolveu em um acidente com outros seis veículos na principal avenida de Maceió, a Fernandes Lima, na noite deste sábado. Ele foi preso com "sinais evidentes de embriaguez", mas foi liberado em seguida. Em nota, ele negou estar dirigindo o carro.
Imagens de uma câmera de segurança mostram que o carro conduzido pelo deputado estava em alta velocidade e atingiu em cheio a traseira de um outro carro, que depois atingiu outros cinco veículos. Apesar da violência da pancada, não houve feridos.
Com a chegada da polícia, o deputado se negou a fazer o teste do bafômetro, acabou preso e foi levado para a Central de Flagrantes, mas foi liberado em seguida em razão do seu foro privilegiado. O caso está em análise agora pelo TJ-AL (Tribunal de Justiça de Alagoas).
Antes da colisão, o carro dele foi filmado em outro bairro da cidade fazendo manobras arriscadas, como cavalo de pau e furando sinal vermelho. As manobras chamaram a atenção de moradores, que começaram a filmar o veículo.
Após o acidente, que ocorreu por volta das 22h20, testemunhas e pessoas que tiveram seus carros fizeram vídeos que mostram Breno usando chinelo e bermuda e aparentemente desorientado.
Breno foi enquadrado pela polícia por "conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou droga".
"Odor etílico"
O UOL teve acesso ao boletim de ocorrência do caso. O policial que comandou a ocorrência afirmou na delegacia que o deputado apresentava "sinais evidentes de embriaguez, tais como desequilíbrio, odor etílico, fala enrolada e desordem nas vestes".
Depois da batida, os condutores dos demais veículos ficaram "bastante exaltados e tentaram linchar o autuado", sendo impedidos pela ação da polícia no local, diz o boletim.
Levado à delegacia, ele foi interrogado pelo delegado plantonista, mas Breno preferiu ficar em silêncio. Donos de veículos atingidos, alguns com aparente perda total, também foram à delegacia e deram detalhes do acidente.
Encerrado no plantão da Central de Flagrantes, o caso foi analisado pelo juiz plantonista José Eduardo Nobre Carlos, mas em razão do foro privilegiado ele repassou a decisão do TJ-AL. Ele foi liberado em seguida.
Deputado nega estar em acidente, apesar de BO
Em nota enviada pela assessoria neste domingo, Breno Albuquerque disse que não era ele o condutor do carro, e que foi "o irmão do parlamentar [que] esteve envolvido em um acidente na noite do último sábado". "O veículo estava sob a posse do irmão, que não era o condutor, e sim um amigo da família", diz, negando a versão confirmada pela polícia e diversas testemunhas.
A nota ainda diz que o parlamentar "esteve presente no local para prestar socorro ao irmão e aos demais envolvidos".
"Também gostaríamos de esclarecer que nenhum dos envolvidos havia ingerido bebida alcoólica. O deputado reafirma seu compromisso com a saúde e a segurança dos envolvidos e está prestando assistência necessária", diz o texto.
A coluna procurou a SSP (Secretaria de Segurança Pública) na noite deste domingo para que informasse as providências do caso, mas ainda não obteve retorno. O TJ-AL não se pronunciou.
