Deputado de AL com 'sinais de embriaguez' causa acidente e depois nega caso

O deputado estadual Breno Albuquerque (MDB) se envolveu em um acidente com outros seis veículos na principal avenida de Maceió, a Fernandes Lima, na noite deste sábado. Ele foi preso com "sinais evidentes de embriaguez", mas foi liberado em seguida. Em nota, ele negou estar dirigindo o carro.

Imagens de uma câmera de segurança mostram que o carro conduzido pelo deputado estava em alta velocidade e atingiu em cheio a traseira de um outro carro, que depois atingiu outros cinco veículos. Apesar da violência da pancada, não houve feridos.

Com a chegada da polícia, o deputado se negou a fazer o teste do bafômetro, acabou preso e foi levado para a Central de Flagrantes, mas foi liberado em seguida em razão do seu foro privilegiado. O caso está em análise agora pelo TJ-AL (Tribunal de Justiça de Alagoas).