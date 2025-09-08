CV mira portos estratégicos e terá 'controle total' do Ceará, diz polícia

O avanço do CV (Comando Vermelho) em meio à guerra de facções que aterroriza Fortaleza levou à Polícia Civil a indicar que, em breve, o grupo carioca deve assumir o "controle total" das atividades do crime no Ceará.

O diagnóstico consta em um relatório do Núcleo de Inteligência Policial, do DRCO (Departamento de Repressão ao Crime Organizado), que informa sobre "a maior liderança do CV na comunidade dos Cocos, na Praia do Futuro, e no bairro Caça e Pesca, ambos em Fortaleza".