CV mira portos estratégicos e terá 'controle total' do Ceará, diz polícia
O avanço do CV (Comando Vermelho) em meio à guerra de facções que aterroriza Fortaleza levou à Polícia Civil a indicar que, em breve, o grupo carioca deve assumir o "controle total" das atividades do crime no Ceará.
O diagnóstico consta em um relatório do Núcleo de Inteligência Policial, do DRCO (Departamento de Repressão ao Crime Organizado), que informa sobre "a maior liderança do CV na comunidade dos Cocos, na Praia do Futuro, e no bairro Caça e Pesca, ambos em Fortaleza".
Nos conflitos que estão acontecendo, o CV está levando vantagem devido a seu nível de organização, o fluxo de armas de fogo de grosso calibre e as grandes quantidades de drogas que chegam ao estado por diferentes canais, com suas principais lideranças apresentando-se intocáveis nas Comunidades do Rio de Janeiro, como a Rocinha, e muito em breve assumirá o controle total de Fortaleza e dos principais municípios do Ceará.
Relatório da DRCO
Em junho, as polícias cearense e carioca chegaram a fazer uma incursão em busca de líderes do CV na Rocinha, no Rio, mas eles conseguiram fugir a tempo. A investigação apontou que o líder do grupo no estado vive em uma casa de luxo, com piscina aquecida, na comunidade.
O documento cita que o CV está crescendo porque já está inserido em:
- Política
- Serviços de internet
- Aplicativos de transporte de passageiros
- Setor de combustíveis
- Golpes virtuais
- Jogos regulamentados (bets) e clandestinos
- Bebidas e cigarros falsificados
- Serviços prestados dentro e fora dos portos e aeroportos
Área de portos
Um detalhe que chama a atenção é que o CV já domina a região do porto do Pecém, o maior do estado, em São Gonçalo do Amarante. O relatório traz imagens pichações que fazem alusão ao CV em paredes de uma escola da região.
Agora, diz, o grupo quer dominar a área em que está inserido o porto do Mucuripe, na região conhecida como grande Vicente Pinzon, em Fortaleza, que historicamente foi dominada pelo GDE (Guardiões do Estado) —uma facção local que tem como marca a extrema violência e a prática de chacinas.
"[A facção está] vislumbrando não só a expansão dos 'negócios' ilícitos dos integrantes da organização criminosa no Estado, mas também a nível nacional, devido à localização estratégica dos portos cearenses com a Europa e os Estados Unidos".
A região do porto está vivendo uma verdadeira guerra pelo avanço do CV em áreas que eram da GDE. Segundo contagem do jornal O Povo, de 29 de junho a 30 de julho foram registrados 12 assassinatos no bairro Vicente Pinzon, fruto da escalada do conflito entre os grupos.
A coluna procurou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará para que comentasse, por nota ou entrevista, o avanço do CV, mas não obteve retorno.
CV tem lideranças escondidas em outros estados
O professor e pesquisador Luiz Paiva, do Laboratório de Estudos da Violência da UFC (Universidade Federal do Ceará), confirma que o CV está avançando e, "digamos assim, está se tornando a primeira força em termos de facção do Ceará".
Para ele, a força do CV local pode ser visto pelo fácil trânsito de lideranças do Ceará escondidas no Rio de Janeiro, cidade-base do CV. "Isso chama muito a atenção", diz Paiva.
Além disso, ele afirma que a GDE acabou sendo alvo de ações estatais mais fortes por conta da série de atentados que o grupo perpetuou nos últimos anos, em especial em janeiro de 2019, quando o grupo liderou uma onda de mais de 250 ataques coordenados em dezenas de cidades cearenses, tendo ônibus, viadutos, delegacias, torres de energia, prédios públicos e comércios como alvos.
"As facções são um fenômeno social extremamente dinâmico, o tempo inteiro há correlação de forças. A GDE foi muito combatida, sobretudo depois desses ataques. Houve uma forte atenção às ações desse grupo, isso enfraqueceu a GDE e, consequentemente, foi momento para o CV conseguir uma maior adesão. Com isso, ele consegue se expandir pelos territórios", cita.
Entretanto, ele cita que, na mesma medida em que chama mais atenção, também passa a ser mais enfrentada. "Isso cria também mais disposição [do aparelho estatal] em combatê-lo".
Paiva ainda explica que o domínio de uma cidade como Fortaleza, com seus portos e aeroportos em posição estratégica, é algo importante para quem exporta drogas, mas não é algo determinante.
O que está em jogo é encontrar as melhores condições de trânsito de mercadorias ilegais. Se hoje isso passa por Fortaleza, é uma oportunidade e os grupos irão disputar Fortaleza. No entanto, se a fiscalização e o controle aumentar em Fortaleza, amanhã outro lugar será estratégico. Não é um fenômeno estático, mas sim se caracteriza pela sua enorme capacidade de se movimentar, criar rotas e inventar soluções novas para transporte e comércio de mercadorias ilegais.
Luiz Paiva
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.