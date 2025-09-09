Chefe da PF diz que ataques de 'tresloucados' não intimidam: 'Covardes'
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou hoje que ameaças e ataques de "alguns tresloucados" não vão intimidar a corporação na defesa do Brasil.
"A PF não se afastará de sua missão constitucional, nem se intimidará com ataques covardes, venham de onde vier. Omissão e covardia não fazem parte do vocabulário do policial federal. Ao contrário, quanto mais alguns tresloucados imaginam estar nos intimidando, estão na verdade dando combustível para seguirmos a nossa luta em defesa do Brasil e dos brasileiros", afirmou.
O diretor-geral não citou os autores dos ataques, mas a atuação da Polícia Federal tem sido alvo de críticas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. No último domingo, em ato na Avenida Paulista, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro criticou o reforço de agentes da Polícia Federal em sua casa e disse que vive "humilhação". "Policiais na outra esquina vigiando os policiais que estão vigiando a minha casa, a minha casa sendo violada, a imagem da minha família, que está na Constituição que garante a proteção, sendo violada", afirmou.
Andrei participa em Manaus, ao lado do presidente Lula, da inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (o CCPI Amazônia), que vai contar com a participação dos nove países amazônicos e os nove estados que compõem a Amazônia Legal no enfrentamento de crimes ambientais e tráfico de entorpecentes, armas e pessoas.
O evento contou ainda com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e a vice-presidente do Equador, María José Pinto González. Nenhum governador está presente no evento.
Sem citar nada referente ao julgamento de Jair Bolsonaro e do núcleo um da trama golpista no STF ele apontou que a PF está cumprindo a "missão de maneira institucional, atuando de forma independente, obediente à Constituição Federal e às leis, enfocados cada vez mais em prestar melhores serviços a nosso país com firmeza e sobriedade".
"Eu desafio a todos os presentes a mencionar o nome de um policial federal que esteja em destaque, um japonês da federal, um hipster da federal. O tempo de entrevistas espalhafatosas, de pré-condenações de investigados, de imprensa na porta da casa de alvos de operações e a criação de mitos e heróis ficou no passado", disse Andrei.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.