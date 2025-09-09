Chefe da PF diz que ataques de 'tresloucados' não intimidam: 'Covardes'

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou hoje que ameaças e ataques de "alguns tresloucados" não vão intimidar a corporação na defesa do Brasil.

"A PF não se afastará de sua missão constitucional, nem se intimidará com ataques covardes, venham de onde vier. Omissão e covardia não fazem parte do vocabulário do policial federal. Ao contrário, quanto mais alguns tresloucados imaginam estar nos intimidando, estão na verdade dando combustível para seguirmos a nossa luta em defesa do Brasil e dos brasileiros", afirmou.

O diretor-geral não citou os autores dos ataques, mas a atuação da Polícia Federal tem sido alvo de críticas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. No último domingo, em ato na Avenida Paulista, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro criticou o reforço de agentes da Polícia Federal em sua casa e disse que vive "humilhação". "Policiais na outra esquina vigiando os policiais que estão vigiando a minha casa, a minha casa sendo violada, a imagem da minha família, que está na Constituição que garante a proteção, sendo violada", afirmou.